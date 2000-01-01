Přestože spotřeba alkoholu v řadě zemí klesá, hospody, bary a restaurace zůstávají místy setkávání. Fotografové agentury Magnum Photos je zachytili v jedenácti evropských zemích v projektu Europe’s Living Rooms, který vznikl ve spolupráci se společností Heineken. Snímky ukazují hosty při setkáních s přáteli, sledování sportu i rozhovorech s neznámými lidmi.
Autor: Mark Power (Magnum Photos)
Devonshire Arms, skrytá hospoda v londýnské čtvrti Marylebone, je stále to, co bychom mohli nazvat tradiční hospodou. Nepodává se zde jídlo, nejsou zde hrací automaty, nehraje se zde hlasitá hudba. Podávají se zde pouze nápoje a několik druhů piv.
Autor: Mark Power (Magnum Photos)
Čtvrtek se ve Spojeném království stává novým pátkem. Lidé, kteří v pátek pracují z domova, začínají před Devonshire Arms posedávat už po půl čtvrté odpoledne. Během hodiny bývá venkovní část podniku plná.
Autor: Mark Power (Magnum Photos)
Bary nejsou jen místem pro setkávání, ale spojují lidi, mladé i staré, při významných událostech a dělají historické okamžiky nezapomenutelnými. Tak jako letošní fotbalový šampionát, který fotografka zachytila v madridském baru Bar Sidi.
Autor: Cristina Garcia Rodero (Magnum Photos)
Madridský Bar Sidi potvrzuje, jakou roli mají podobné podniky v životě místních. Hosté sem přicházejí za přáteli, sportem i atmosférou společného setkání.
Autor: Cristina Garcia Rodero (Magnum Photos)
Bar Sidi v Madridu patří mezi podniky, ve kterých se lidé nesetkávají jen u sklenky, ale také kvůli společnému zážitku a rozhovorům. Fotografka zachytila španělské fanoušky při sledování letošního mistrovství světa ve fotbale.
Autor: Cristina Garcia Rodero (Magnum Photos)
V českém v rodinném podniku U Mlynáře v Nerudově ulici v centru Prahy se servírují tradiční české pokrmy. Nechybí tedy utopenci či piva z pivovaru Heineken.
Autor: Jérôme Sessini (Magnum Photos)
Podnik U Mlynáře na pražské Malé Straně je malou autentickou restaurací, kde se servírují tradiční česká jídla a tankové pivo krušovický Bohém.
Autor: Jérôme Sessini (Magnum Photos)
Belgický festival Campo Solar je zajímavý svým prostředím. Všechno se odehrá venku, obklopené otevřenými poli a květinami. Podle fotografa Enri Canaja byl krásný kontrast mezi otevřeností krajiny a intimností lidí, kteří se scházeli.
Autor: Enri Canaj (Magnum Photos)
Festival Campo Solar v Belgii každoročně přiláká desítky tisíc návštěvníků. Zde se setkávají lidé všech generací i fanoušků různých hudebních stylů.
Autor: Enri Canaj (Magnum Photos)
Kukuřice, pšenice, slunečnice a barevná květinová louka vytvářejí pohádkové prostředí, ve kterém se návštěvníci nechávají unášet. Uprostřed těchto plodin organizátoři belgického festivalu Campo Solar umístili pódia pro umělce a poskytli i intimní zákoutí k odpočinku.
Autor: Enri Canaj (Magnum Photos)
Belgický festival Campo Solar nabízí přibližně osm hudebních pódií, bohatou gastronomickou zónu, čerstvé koktejly a možnost ubytování ve vlastním festivalovém kempu nazvaném Campo Lunar.
Autor: Enri Canaj (Magnum Photos)
Campo Solar je jedinečný letní festival, který se koná v Belgii. Je proslulý svou kouzelnou atmosférou a dekoracemi, protože se odehrává přímo uprostřed slunečnicových, kukuřičných, levandulových a pšeničných polí.
Autor: Enri Canaj (Magnum Photos)
Fotograf Enri Canaj zachytil festival Campo Solar v belgickém Damme. Mezi slunečnicovými poli se tam od 31. července do 2. srpna 2026 sešlo přibližně 28 tisíc lidí.
Autor: Enri Canaj (Magnum Photos)
Bar John Kehoe’s v Irsku získal licenci v roce 1803 a patří k nejstarším dublinským hospodám. Dochovaly se zde původní mahagonové regály z doby, kdy podnik fungoval také jako prodejna potravin.
Autor: Enri Canaj (Magnum Photos)
Irský bar John Kehoe’s si zachoval podobu tradiční irské hospody s menšími oddělenými boxy.
Autor: Enri Canaj (Magnum Photos)
Atmosféra irském baru John Kehoe’s je vřelá a intimní, dokresluje ji světlo, hluk, hudba, konverzace i neustálý pohyb lidí. Vstoupíte jako outsider, ale rychle se cítíte součástí něčeho.
Autor: Enri Canaj / Magnum Photos
Enri Canaj fotografoval hospodu John Kehoe’s v Dublinu, kde ho zaujala ho nejen viktoriánská výzdoba a mahagonové dřevo, ale především atmosféra mezi hosty.
Autor: Enri Canaj / Magnum Photos
John Kehoe’s – neboli Kehoe´s – je tradiční viktoriánská hospoda v Dublinu, vzorovém městě evropské hospodské kultury.
Autor: Enri Canaj / Magnum Photos
Zadní bar irského podniku John Kehoe’s navštěvovali ve 40. a 50. letech dublinští literáti. Básník Brendan Behan a dramatik Patrick Kavanagh tam skutečně chodili a podle turistického webu Visit Dublin byli kvůli bouřlivému chování opakovaně vykázáni.
Autor: Enri Canaj / Magnum Photos
Pivo Moretti se začalo vařit v severoitalském Udine v roce 1859. V italské restauraci I Vaccinari nedaleko Arco della Pace ho hosté popíjejí spolu s pinsou při letních večerech pod pouličními lampami, ale i uvnitř restaurace.
Autor: Lorenzo Meloni / Magnum Photos
Jen pár kroků od milánského vítězného oblouku Arco della Pace podává restaurace I Vaccinari pinsu a pivo Moretti.
Autor: Lorenzo Meloni / Magnum Photos
Restaurace I Vaccinari v Miláně má také prostornou venkovní zahrádku, takzvaný dehors. K římským specialitám patří rigatoni s omáčkou z hovězího oháňkového ragú, známou jako coda alla vaccinara.
Autor: Lorenzo Meloni / Magnum Photos
Restaurace I Vaccinari v Miláně patří k místům, která neslouží jen k jídlu, ale také jako neformální prostor pro setkávání místních i návštěvníků a posilování sousedských vazeb.
Autor: Lorenzo Meloni / Magnum Photos
Pivo Żywiec se vaří v arcivévodském pivovaru ve městě Żywiec na jihu Polska založeném v roce 1856. Klasický světlý ležák má 5,5 procenta alkoholu. A ve Food Hall Browary v polské Varšavě si ji mohou hosté objednat.
Autor: Rafał Milach / Magnum Photos
Food Hall Browary ve varšavských bývalých pivovarských sklepech slouží také jako prostor pro koncerty a další živá vystoupení.
Autor: Rafał Milach / Magnum Photos
V hale Food Hall Browary ve Varšavě funguje několik samostatných gastronomických podniků, které nabízejí kuchyně z různých částí světa, vedle nich společný bar. Bar Centralny odkazuje svým názvem i nabídkou na historii varšavských pivovarů.
Autor: Rafał Milach / Magnum Photos
Food Hall Browary ve Varšavě sídlí v bývalé ležácké hale, tedy prostoru, kde dříve dozrávalo pivo z někdejšího pivovaru Haberbusch a Schiele. Historický pivovar vznikl v roce 1846 a svého času patřil k největším pivovarům na území tehdejšího Polského království.
Autor: Rafał Milach / Magnum Photos
Gastronomická hala Food Hall Browary v polské Varšavě je ukrytá v někdejších pivovarských sklepech s klenutými stropy. Při rekonstrukci zůstalo zachované a obnovené původní cihlové zdivo z 19. století. Prostor má přibližně 1 500 metrů čtverečních.
Autor: Rafał Milach / Magnum Photos
U malého nízkého baru Café Pieper v Amsterdamu bývá málo místa, hosté proto využívají i stolky venku s výhledem na kanál Prinsengracht. V interiéru se dochovala i historická pokladna, která patří k původnímu vybavení podniku.
Autor: Bieke Depoorter / Magnum Photos
Do podniku Café Pieper do nizozemského podniku v Amsterdamu míří také umělci z okolních divadel. Z terasy je výhled na Prinsengracht i věž Westerkerk, Westertoren. Café Pieper pořádá také hospodské kvízy.
Autor: Bieke Depoorter / Magnum Photos
Podnik Café Pieper v Amsterdamu je lehce nakloněný, zachoval si však původní podobu s vitrážovými okny a nízkým barem. Vedle kavárny dříve sídlil soud a soudní budova, proto sem pravidelně chodili advokáti a právníci. Někteří se zastavují dodnes, zejména při pátečním odpoledním posezení.
Autor: Bieke Depoorter / Magnum Photos
Café Pieper stojí na rohu kanálů Prinsengracht a Leidsegracht a funguje už od roku 1665. Patří k takzvaným bruine cafés, tradičním amsterodamským hospodám s tmavým dřevěným interiérem.
Autor: Bieke Depoorter / Magnum Photos
Hosté při přípitku v Cervejaria Portugália na lisabonské Avenida Almirante Reis. Interiér po rekonstrukci doplnil ručně malovaný panel z dlaždic azulejo.
Autor: Jerome Sessini / Magnum photos
Číšník podniku Cervejaria Portugália nese pivo před historickou vitráží z roku 1923. Původní restaurace na Avenida Almirante Reis v Lisabonu funguje od roku 1925.
Autor: Jerome Sessini / Magnum photos
Gerd Fritsch, Ernst Luttinger, Hans Kanzi a Louis Fritsch na terase restaurace Gösserbräu ve Welsu. Tradiční rakouský podnik v centru města má pivní zahradu pod starými kaštany.
Autor: Emin Ozmen / Magnum Photos
Od roku 2005 rakouský podnik Gösserbräu ve Welsu vede gastronomická rodina Grossauerových. V minulosti restaurace zvala místní babičky a dědečky jako hostující kuchaře. Jejich domácí recepty se pak objevovaly v nedělní nabídce.
Autor: Emin Ozmen / Magnum Photos
Restaurace Gösserbräu v Rakousku má 500 míst k sezení na ploše 900 metrů čtverečních. Dalších 150 hostů pojme zahrádka ve vnitrobloku. Ročně se zde prodá přibližně 180 tisíc „Krügel“, tedy půllitrových sklenic piva.
Autor: Emin Ozmen / Magnum Photos