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Němci odpálili bombu: buď dluhy Ukrajiny zaplatí všichni, i Češi, nebo zablokují EU
Německo požaduje, aby se všechny země Evropské unie bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce. Deník Financial Times (FT) to hodnotí jako ultimátum,...
OBRAZEM: Zrození kolejnice. Podívejte se, jak vypadá provoz ocelového města
V Česku zůstávají v provozu poslední dvě vysoké pece. Obě v Třinci. Reportér iDNES.cz prošel tamní kompletní výrobu: od vysoké pece přes konvertor až po válcovací trať, která žhavé odlitky promění v...
Tvrdá rána pro Česko. Mnohamiliardový plán investic výrobce polovodičů se ruší
Americký výrobce polovodičů onsemi zrušil plány na rozšíření výroby v rožnovském závodě za dvě miliardy dolarů (zhruba 43,5 miliardy Kč). Důvodem je vývoj na trhu, oznámila v pátek firma v tiskové...
Němci zasazují druhou ránu. Merz trvá na emisních povolenkách, které odmítá Babiš
Německý kancléř Friedrich Merz vyzval v dopise Evropskou komisi, aby neustupovala od plánu na zavedení systému emisních povolenek ETS2. Napsal to dnes časopis Der Spiegel, podle kterého Merz odmítá...
Londýn, Praha, Madrid. Fotografové našli život v jedenácti evropských hospodách
Přestože spotřeba alkoholu v řadě zemí klesá, hospody, bary a restaurace nadále zůstávají místy setkávání lidí. Fotografové agentury Magnum Photos je zachytili v jedenácti evropských zemích v...
McRib bez žeber. McDonald’s se v USA kvůli sendviči musí hájit u soudu
Americký fastfoodový řetězec McDonald’s čelí ve Spojených státech hromadné žalobě kvůli svému sendviči McRib. Zákazníci tvrdí, že je společnost klame, protože výrobek navzdory svému názvu a vzhledu...
Firmy trápí energie i nedostatek lidí, drží si však investiční optimismus
Navzdory nedostatku zaměstnanců, zdražování energií i surovin a pokračujícím válečným konfliktům se české firmy chystají dále investovat. Podle průzkumu ČSOB Index očekávání firem se v příštím roce...
Němci zasazují druhou ránu. Merz trvá na emisních povolenkách, které odmítá Babiš
Německý kancléř Friedrich Merz vyzval v dopise Evropskou komisi, aby neustupovala od plánu na zavedení systému emisních povolenek ETS2. Napsal to dnes časopis Der Spiegel, podle kterého Merz odmítá...
Stát dluží zemědělcům a lesníkům za ekologické újmy stovky milionů
Stát dluží zemědělcům, lesníkům nebo rybářům stovky milionů korun na takzvaných újmách, tedy náhradě škod za to, že hospodáři jsou omezení ve své práci kvůli ochraně přírody. Jde například o omezení...
Ryanair zpřísnil pravidla pro odbavení. Za nedodržení hrozí propadnutí letenky
Nízkonákladová společnost Ryanair zpřísnila od 10. listopadu 2026 pravidla pro odbavení. Dosud cestujícím stačilo být u přepážky na letišti 40 minut předem, nově musí dorazit alespoň s hodinovým...
Silicon Valley Trumpovy éry se drolí. Firmy plánují zásadní změnu strategie
Vzhledem k rostoucímu rozhořčení veřejnosti nad umělou inteligencí někteří představitelé technologického průmyslu volají po radikální změně étosu stavět za každou cenu, který dominoval Trumpovu...
Stát by mohl na odvodech vybrat až 90 procent nadměrných příjmů výrobců elektřiny
Stát by v případě vysokých cen energií mohl vybrat od producentů elektřiny až 90 procent jejich nadměrných příjmů nad stanovený cenový strop. Ten by při aktivování odvodů předem nastavila vláda....
Konec tradice na horách? KFC míří na alpské sjezdovky, italský ministr zuří
Americký řetězec KFC míří do italských Alp. Od prosince chce nabízet smažené kuře lyžařům ve dvou vyhlášených horských střediscích, v jednom případě dokonce ve výšce přes 2 100 metrů. Plány ale...
Příběh kvalitních českých peřin. Jak se z obyčejného peří stává kvalitní přikrývka?
Co rozhoduje o kvalitě péřové přikrývky a polštáře? Nejen druh peří, ale také jeho zpracování, množství výplně a správná péče. Podívejte se, jak vznikají péřové přikrývky a polštáře v Kamýku nad...
Plán dopravních staveb na Pardubicku: po dokončení D35 jsou na řadě další silnice
Do Pardubického kraje proudí třetí největší objem peněz na dálniční a silniční stavby. To se však příštím rokem po dostavbě dálnice D35 po Svitavy změní. Další potřebné dopravní stavby se posouvají...
ČNB vydala tokenizované dluhopisy, chce tak zrychlit obchody s cennými papíry
Česká národní banka vydala své první tokenizované dluhopisy. Poslouží k rychlejšímu vypořádávání obchodů s cennými papíry, které bude možné nepřetržitě a bez nadbytečné administrativy. Nástroj...
Více Dánů i Turků. Pražské letiště odbavilo přes dvanáct milionů lidí
Pražské letiště Václava Havla odbavilo během letní sezony přes 12 milionů cestujících. Za více než tříprocentním nárůstem počtu pasažérů v období od konce března do konce října je především nárůst...