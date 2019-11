Plastové držáky balení piva skončí. Plechovky spojí lepenka nebo lepidlo

Nový materiál firmy Heineken je stoprocentně recyklovatelný a dost silný na to, aby udržel balení čtyř, šesti nebo i osmi plechovek. Ve Velké Británii bude lepenka držet plechovky heinekenu a dalších dvou značek piv, původně australského Foster’s a francouzské značky Kronenbourg od dubna 2020. V roce 2021 má dojít ke změně i u dceřiných společností firmy, například u ciderů značek Strongbow nebo Bulmer’s.



Nizozemská společnost předpokládá, že do dvou let tak zmizí z balení piva 517 tun plastu, píše the Guardian. Do nové technologie firma investovala 22 milionů liber (asi 650 milionu korun).

Heineken uvádí, že zavedení ekologicky šetrných materiálů sníží emise uhlíku spojené s výrobou multipackových držáků o jednu třetinu. K jejich výrobě je totiž také zapotřebí ropa.

Výrobci řeší problém se zpožděním

Plastové držáky multipacků piva za sebou mají více než padesátiletou historii. Přitom zákazu jejich používání se tehdejší ekologové domáhali už v 70. letech. Za dobu svého dlouhého působení výrazně přispěly ke znečištění oceánů. Navíc ohrožují mořské živočichy, kteří se do kruhů držáků mohou zamotat nebo si je splést s potravou.

Dopad jednorázových plastů na mořský ekosystém zkoumala už v roce 1987 analýza tiskové agentury Associated Press. Podle ní v té době zahynulo každý rok právě kvůli plastovým držákům na plechovky jeden milion mořských ptáků a sto tisíc mořských savců.

Aby se zákazník necítil provinile

Při hledání alternativ k plastovým držákům není Heineken jediný. Například dánská pivovarnická společnost Carlsberg představila minulý rok technologii, která drží plechovky u sebe díky zvláštnímu lepidlu. Podle Carlsbergu snižuje nová technologie spotřebu plastů při balení výrobků o 75 procent.

Carlsberg navíc v říjnu představil láhev piva, která není vyrobena ani ze skla, ani z plastu a nejde ani o hliníkovou plechovku. Nový obal, ve kterém chce prodávat své pivo, je z dřevovinového papíru (psali jsme zde). Konzumenti si ale na tuhle novinku budou muset ještě pár let počkat, zatím jde jenom o test.

Stejně tak i britská společnost Diageo vyrábějící pivo Guinness nahrazuje držáky recyklovatelnými lepenkovými krabicemi. Ty fungují zatím jenom v Irsku, odkud značka piva pochází. Do ostatních evropských zemí by se mělo krabicové balení guinnessu dostat v roce 2020.

Italská společnost Lavazza, která vyrábí kávové produkty, představuje tento týden první stoprocentně kompostovatelné kávové kapsle.

Trochu jiným způsobem se s problémem nerecyklovatelných kávových kapslí, kterých je za rok po celém světě spotřebováno až 20 miliard, potýká společnost Nespresso. Švýcarská firma se totiž spojila s švédským výrobcem kol a z kapslí staví bicykly.