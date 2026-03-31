Hegsethův makléř z banky Morgan Stanley podle FT v únoru kontaktoval investiční společnost BlackRock s cílem investovat do jejího fondu Defense Industrials Active ETF. Udělal tak nedlouho předtím, než Spojené státy spolu s Izraelem 28. února zaútočily na Írán, píše deník.
Mluvčí Pentagonu Sean Parnell zprávu na sociální síti X označil za zcela nepravdivou a vymyšlenou“ a požadoval, aby ji list stáhl.
Investice, o které Hegsethův makléř jednal, se podle FT nakonec neuskutečnila, jelikož fond založený loni v květnu ještě nebyl pro klienty Morgan Stanley přístupný. FT neuvádí, do jaké míry byl makléř oprávněn provádět za šéfa Pentagonu investice, ani zda Hegseth o makléřově jednání věděl.
This allegation is entirely false and fabricated. Neither Secretary Hegseth nor any of his representatives approached BlackRock about any such investment. This is yet another baseless, dishonest smear designed to mislead the public.— Sean Parnell (@SeanParnellASW) March 30, 2026
„Ministr Hegseth ani jeho zástupci nekontaktovali BlackRock ohledně jakékoliv podobné investice,“ napsal Parnell.
Zpráva o pokusu realizovat investici se objevila v době, kdy vzbuzuje pozornost obchodování v souvislosti s důležitými politickými rozhodnutími amerického prezidenta Donalda Trumpa, poznamenala agentura Reuters. Některým z těchto rozhodnutí předcházejí mimořádně výhodné sázky, což vede odborníky k podezření, že může docházet k úniku informací.