Makléř ministra obrany USA chtěl před úderem na Írán investovat do zbrojařů, píše list

Autor: ,
  12:21
Makléř amerického ministra obrany Peta Hegsetha se v týdnech před americko-izraelskými útoky na Írán snažil o investici v řádu milionů dolarů do velkých zbrojařských společností, píše deník Financial Times s odvoláním na tři informované zdroje. Pentagon zprávu popřel a požaduje její stažení.

Americký ministr obrany Pete Hegseth na společné tiskové konferenci s předsedou sboru náčelníků štábů Danem Cainem. (4. března 2026) | foto: AP

Hegsethův makléř z banky Morgan Stanley podle FT v únoru kontaktoval investiční společnost BlackRock s cílem investovat do jejího fondu Defense Industrials Active ETF. Udělal tak nedlouho předtím, než Spojené státy spolu s Izraelem 28. února zaútočily na Írán, píše deník.

Mluvčí Pentagonu Sean Parnell zprávu na sociální síti X označil za zcela nepravdivou a vymyšlenou“ a požadoval, aby ji list stáhl.

Modlete se na kolenou za naše vojáky, jménem Ježíše, vyzval Američany Hegseth

Investice, o které Hegsethův makléř jednal, se podle FT nakonec neuskutečnila, jelikož fond založený loni v květnu ještě nebyl pro klienty Morgan Stanley přístupný. FT neuvádí, do jaké míry byl makléř oprávněn provádět za šéfa Pentagonu investice, ani zda Hegseth o makléřově jednání věděl.

„Ministr Hegseth ani jeho zástupci nekontaktovali BlackRock ohledně jakékoliv podobné investice,“ napsal Parnell.

Zpráva o pokusu realizovat investici se objevila v době, kdy vzbuzuje pozornost obchodování v souvislosti s důležitými politickými rozhodnutími amerického prezidenta Donalda Trumpa, poznamenala agentura Reuters. Některým z těchto rozhodnutí předcházejí mimořádně výhodné sázky, což vede odborníky k podezření, že může docházet k úniku informací.

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Evropě hrozí výpadek energií už příští měsíc, varuje Německo i ropná společnost

Generální ředitel společnosti Shell Wael Sawan. (2. října 2023)

Pokud válka s Íránem brzy neskončí, mohla by Evropu již od příštího měsíce postihnout energetická krize. Obavy zazněly na energetické konferenci CERAWeek 2026 pořádané společností S&P Global v...

Muzeum koroze a graffiti galerie pod širým nebem. Život vlaků končí v České Třebové

Likvidace vyřazených vlaků Českých drah

Takzvaný hřbitov vlaků v České Třebové se stal místem, kde skončí většina vozů svoji službu na českých kolejích. Dřívější praxe postupného rozebírání na odstavných nádražích se ukázala jako příliš...

Developeři v Dubaji uklidňují investory. Zatím ztráty eliminují, ale může být hůř

Vizualizace luxusních apartmánů Ava na ostrově Palm Džumeira (3. února 2025)

Válka na Blízkém východě bude za několik dní trvat už celý jeden měsíc a její důsledky začínají být citelné i mimo přímou oblast konfliktu. Pociťují je také developeři ve Spojených arabských...

Fialova vláda nakoupila benzinky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Hostem pořadu Rozstřel je bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer. (23. března 2026)

Geopolitické napětí zdražuje paliva, ale skutečný problém může přijít až tehdy, pokud se íránská krize protáhne a začne se přelévat do inflace. V Rozstřelu na iDNES.cz o tom hovořil předseda dozorčí...

Půlmiliarda. Před Trumpovým odkladem útoků na Írán sázel někdo na pád ropy

Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth (7. března 2026)

Krátce předtím, než americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil odklad útoků na íránskou energetickou infrastrukturu, uzavřeli někteří obchodníci sázky na vývoj cen ropy v hodnotě stovek...

Guvernér Floridy kývl na přejmenování letiště po Trumpovi. Opozici navzdory

Guvernér Floridy Ron DeSantis hovoří na výročním setkání vedení Republikánské...

Guvernér státu Florida Ron DeSantis podepsal zákon o přejmenování letiště v Palm Beach po americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi. Návrh zákona o změně názvu již v únoru schválili floridští...

31. března 2026  11:04

Do kdy podat daňové přiznání 2026 a zaplatit daň z nemovitosti. Přehled termínů

ilustrační snímek

Placení daní, záloh či hlášení úřadům se týká zejména podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Některé daňové povinnosti mají ale i lidé, kteří třeba jen vlastní nemovitost nebo...

31. března 2026  7:22

Válka přerušila dodávky helia. Pro výrobce polovodičů je vzácný plyn nenahraditelný

Zařízení na produkci plynu v katarském průmyslovém městu Ras Laffan.

Válka na Blízkém východě se negativně dotýká i trhu s heliem. Ačkoliv si mnozí spojují tento plyn hlavně s nafukováním balónků, nepostradatelný je i pro výrobu polovodičů. Svět přišel o helium z...

31. března 2026

Prověrka dodavatelů energií. Musejí prokázat, kolik mají doopravdy nakoupeno

Premium
ilustrační snímek

Všichni dodavatelé elektřiny a plynu v Česku mají povinnost dvakrát ročně zveřejnit, jak velké objemy elektřiny a plynu pro domácnosti a živnostníky s fixní cenou mají skutečně nakoupeny. Takzvaný...

31. března 2026

Největší krize, jaká nás kdy potkala. Saúdové spoléhají na svůj ropovod

Rafinerie v Janbú patřící ropnému gigantu Saudi Aramco

Saúdská Arábie aktivovala svůj dlouhodobě připravovaný krizový plán. Hlavní roli v něm hraje ropovod East-West, díky němuž je země schopna i při uzavření Hormuzského průlivu exportovat až sedm...

30. března 2026

Španělská letiště ochromila „neomezená“ velikonoční stávka personálu kvůli mzdám

Odbavovací přepážky na letišti Adolfo Suárez Madrid-Barajas. (30. března 2026)

Personál na španělských letištích plánuje na Velikonoce „neomezenou stávku“ kvůli mzdám a pracovním podmínkám. Stávka se koná již od pondělí a týká se 12 hlavních letišť, včetně Barcelony, Madridu,...

30. března 2026  19:07

Agent MI6 v čínském autě. Daniel Craig se stal ambasadorem luxusní značky

daniel craig denza auto čína reklama ambasador

Prémiová luxusní značka Denza, která spadá pod čínskou automobilku BYD, zahájila novou marketingovou globální kampaň, jejíž hlavní tváří je britský herec Daniel Craig. Časově se kampaň shoduje s...

30. března 2026

Polská vláda zavádí maximální ceny paliv. Nafta bude stát v přepočtu přes 43 korun

Levný benzin v polském Těšíně

Polská vláda se rozhodla zavést maximální ceny pohonných hmot, platit budou od úterka. Za překročení bude hrozit milionová pokuta, uvedl dnes polský server Business Insider. Polsko se tak podobně...

30. března 2026  17:57

Jednotné měsíční hlášení je připraveno. Pokuty zatím odpustíme, slíbil ministr

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka přichází na jednání vlády v Praze...

Už od prvního dubna nahradí jeden digitální formulář až pětadvacet výkazů, které teď zaměstnavatelé posílají na různé úřady. Jednotné měsíční hlášení bude muset odesílat každý zaměstnavatel – a to i...

30. března 2026  15:35

Globus musí stáhnout závadný bramborový salát. Obsahuje nebezpečnou bakterii

Bramborový salát od firmy MASO WEST obsahující listerie. (30. března 2026)

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) odhalila v bramborovém salátu prodávaném v řetězci Globus přítomnost nakažlivých bakterií způsobujících listeriózu. Pochybení zjistili inspektoři v...

30. března 2026  13:37

Drahota řidiče nezastavila. Poptávka po palivech stoupla, u nafty až o čtvrtinu

Fronta u čerpací stanice Tank ONO v Odravě na Chebsku 19. března 2026

Poptávka po pohonných hmotách u českých čerpacích stanic v březnu i přes prudké zdražování vzrostla. Podle předběžných odhadů České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu se během březnových...

30. března 2026  12:34

