Nejkontroverznější projekt v Británii má zelenou. Heathrow dostane třetí ranvej

Ministryně financí Rachel Reevesová v lednu slíbila postavit na letišti Heathrow třetí ranvej, tedy vzletovou a přistávací dráhu. Rozhodnutí ukončilo desetiletí nejistoty ohledně budoucnosti letiště. Heathrow je podle počtu odbavených cestujících nejrušnějším letištěm v Evropě.
Částka zahrnuje přibližně 15 miliard liber na plánovanou modernizaci a náklady na výstavbu ranveje, přesměrování londýnské okružní dálnice a přidání nového terminálu, které činí zhruba 33 miliard liber.
Tomuto plánu konkuroval alternativní plán předložený firmou Arora Group. Ta vlastní pozemky a hotely v blízkosti letiště. Arora odhadla náklady svého návrhu na necelých 25 miliard liber. Tato částka ale nezahrnovala některé náklady.
I menší letiště mají více ranvejí
Letiště Heathrow se nachází západně od Londýna a nyní funguje na plnou kapacitu. Má pouze dvě ranveje, zatímco například letiště Charlese de Gaulla v Paříži a letiště ve Frankfurtu mají čtyři a letiště Schiphol v Amsterodamu dokonce šest.
Lety z nové ranveje na Heathrow mají začít v roce 2035. Stavební povolení je nutné získat do roku 2029.
Majitelem letiště je konsorcium Heathrow Airport Holdings Limited. Největšími akcionáři konsorcia jsou francouzská firma Ardian a investiční fondy Kataru a Saúdské Arábie.
Podle dřívějších informací má rozšíření letiště přinést nejméně 30 nových denních linek, více vnitrostátních spojů a lepší letové časy. Zvýšená kapacita by měla téměř zdvojnásobit počet cestujících na 150 milionů ročně z aktuálních 84 milionů.
Plán výstavby třetí dráhy na Heathrow patří k nejkontroverznějším infrastrukturním projektům v zemi. Několik vlád váhalo, zda letiště rozšířit. Parlament schválil výstavbu třetí ranveje již v červnu 2018, ale realizace se zpozdila kvůli právním sporům a pandemii nemoci covid-19.