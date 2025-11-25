Nejkontroverznější projekt v Británii má zelenou. Heathrow dostane třetí ranvej

Autor: ,
  18:47
Britská vláda podpořila plán rozšíření a modernizace londýnského letiště Heathrow za 49 miliard liber (1,3 bilionu Kč) předložený současným majitelem letiště. Dala mu přednost před konkurenčním levnějším návrhem firmy Arora Group.
Londýnské letiště Heathrow plánuje rozšíření o třetí dráhu.

Londýnské letiště Heathrow plánuje rozšíření o třetí dráhu. | foto: vizualizace Heathrowexpansion.com

Ministryně financí Rachel Reevesová v lednu slíbila postavit na letišti Heathrow třetí ranvej, tedy vzletovou a přistávací dráhu. Rozhodnutí ukončilo desetiletí nejistoty ohledně budoucnosti letiště. Heathrow je podle počtu odbavených cestujících nejrušnějším letištěm v Evropě.

Částka zahrnuje přibližně 15 miliard liber na plánovanou modernizaci a náklady na výstavbu ranveje, přesměrování londýnské okružní dálnice a přidání nového terminálu, které činí zhruba 33 miliard liber.

Největší britské letiště Heathrow strádá. Zvrátit to může nová ranvej

Tomuto plánu konkuroval alternativní plán předložený firmou Arora Group. Ta vlastní pozemky a hotely v blízkosti letiště. Arora odhadla náklady svého návrhu na necelých 25 miliard liber. Tato částka ale nezahrnovala některé náklady.

I menší letiště mají více ranvejí

Letiště Heathrow se nachází západně od Londýna a nyní funguje na plnou kapacitu. Má pouze dvě ranveje, zatímco například letiště Charlese de Gaulla v Paříži a letiště ve Frankfurtu mají čtyři a letiště Schiphol v Amsterodamu dokonce šest.

Lety z nové ranveje na Heathrow mají začít v roce 2035. Stavební povolení je nutné získat do roku 2029.

Majitelem letiště je konsorcium Heathrow Airport Holdings Limited. Největšími akcionáři konsorcia jsou francouzská firma Ardian a investiční fondy Kataru a Saúdské Arábie.

OBRAZEM: Londýn mám rád, ale potřebuju domů! Oheň paralyzoval Heathrow

Podle dřívějších informací má rozšíření letiště přinést nejméně 30 nových denních linek, více vnitrostátních spojů a lepší letové časy. Zvýšená kapacita by měla téměř zdvojnásobit počet cestujících na 150 milionů ročně z aktuálních 84 milionů.

Plán výstavby třetí dráhy na Heathrow patří k nejkontroverznějším infrastrukturním projektům v zemi. Několik vlád váhalo, zda letiště rozšířit. Parlament schválil výstavbu třetí ranveje již v červnu 2018, ale realizace se zpozdila kvůli právním sporům a pandemii nemoci covid-19.

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

Norský plyn míří do českých domácností: Pražská plynárenská podepsala klíčový kontrakt

Norský plyn míří do českých domácností: Pražská plynárenská podepsala klíčový...

Pražská plynárenská uzavřela desetiletou smlouvu se společností Equinor na dodávky zemního plynu z Norska. Partnerství posiluje energetickou bezpečnost Česka a zajišťuje dlouhodobé a předvídatelné...

25. listopadu 2025

Tuny uhlí navždy zaplaví voda. Unikátní pohled do lomu ČSA

Povrchový hnědouhelný lom ČSA.

Lom ČSA na Mostecku je považován za jedno z přírodně nejcennějších nelesních prostředí v Česku. Nachází tu útočiště zvířata, která scházejí z nedalekých Krušných hor, biologové zde odhalili stovky...

25. listopadu 2025

Pomalé změny dusí investice. Ministerstvo chystá zrychlení územního plánování

ilustrační snímek

Česku unikají kvůli zdlouhavým procesům povolování zahraniční investice. Pro velké investory je důležitá rychlost, s jakou je možné v území investovat. Zjednodušeně platí, že první rok chtějí...

25. listopadu 2025

