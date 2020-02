Londýnské letiště se nerozšíří, další ranvej by navýšila uhlíkovou stopu

Výstavba třetí ranveje se zatím odsouvá na neurčito. Šance, že k expanzi letiště dojde, nejsou zcela mizivé. Výstavba však musí být v souladu s klimatickými předpisy, ke kterým se zavázala britská vláda. O problémech s přestavbou informoval britský server BBC.

O případ se začali nejdříve zajímat hlavně aktivisté, rada a londýnská radnice. Odvolací soud jim dal poté za pravdu, že britská vláda nebrala při plánování kontroverzní expanze v potaz klimatické směrnice.

„Vláda by měla do plánování zahrnout pokyny stanovené v pařížské klimatické dohodě, která chce omezit globální oteplování. Bylo protiprávní jednat o expanzi aniž by byl brán zřetel na tyto ekologické závazky,” shodla se soudní porota.

Aktivistická skupina Greenpeace, která byla jedna z prvních, kdo se o případ začala zajímat však tvrdí, že plány na zvětšení letiště Heathrow by měly být zastaveny navždy.

„Výstavba třetí ranveje by byla mimořádně drahá a míra hluku a znečištění ovzduší by byla enormní. Ani nejlepší PR specialisté nezvládnou zakrýt fakt, že by se jednalo o obří ekologickou zátěž a navýšení uhlíkové stopy. Třetí ranvej by se neměla nikdy postavit a Boris Johnson by měl celé plánování nejen pozastavit, ale úplně zrušit,” nechal se slyšet výkonný ředitel Greenpeace, John Sauven.

Letiště Heathrow na západě Londýna je největším letištěm britské metropole. Celosvětově se jedná o jedno z nejvytíženějších letišť a denně odbaví přes 200 tisíc pasažérů.