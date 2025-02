Svatyně boháčů na letišti Heathrow. Za vstup do salonku dají přes sto tisíc

Zvlášť po nedávné rekonstrukci nabízí tato část až nevídaný luxus. Ten je ale přístupný pouze zájemcům, kteří jsou ochotni za vstup do něj zaplatit celkem 3 812 liber, což je v přepočtu zhruba 115 tisíc korun. V praxi tuto soukromou část londýnského letiště využívají movití podnikatelé, hollywoodské hvězdy či členové britské královské rodiny, píše agentura Bloomberg.

Kromě tohoto poplatku navíc musí mít cestující letenku v byznys či první třídě u jakýchkoli aerolinek. Pokud pasažéři mají v úmyslu VIP salonek využít i na zpáteční cestě, poplatek se dokonce zdvojnásobuje na 7 624 liber, což je asi 230 tisíc korun. Salonek s názvem Windsor provozuje přímo letiště Heathrow. Nestojí tedy za ním žádná letecká společnost.

V exkluzivní části londýnského letiště se nachází celkem osm pokojů, které jsou pojmenované podle prestižních lokalit ve Velké Británii. Mezi ně se řadí mimo jiné Chelsea, Kensington nebo Marylebone. Každý tento salonek nabízí hostům naprosté soukromí i vzhledově unikátní prostředí.

Vlastní pokoj samozřejmostí

Agentura Bloomberg upozorňuje, že soukromým prostorům dominuje vkusná kombinace krémových a neutrálních odstínů, pohodlné pohovky, mramorové stoly nebo pečlivě vybrané umění. Každý cestující v této části obdrží vlastní pokoj, kde v soukromí podstoupí mimo jiné bezpečnostní kontrolu a další povinnosti, které s letem souvisejí.

Součástí je také přeprava ve vozech BMW i7. Řidiči pasažéry vyzvednou v okruhu 40 kilometrů od letiště. Po příjezdu se personál hostům věnuje podobně jako třeba v pětihvězdičkovém hotelu. Postará se o zavazadla a v podstatě je zbaví veškerého stresu, který souvisí s běžným letištním provozem. Standardním procedurám souvisejícím se vstupem do letadla se tedy nevyhnou.

Salonek ale nenabízí sprchy ani lůžka na spaní. Vedení letiště ale do budoucna plánuje, že by své zázemí právě rozšířilo i o možnosti koupele. Cestující každopádně říkají, že hlavní výhodou této části Terminálu 5 je naprosté soukromí. „Žijeme v době, kdy se všechno sdílí na sociálních sítích. To na naše hosty vyvíjí obrovský tlak, ze kterého se chtějí vymanit, pokud to jde,“ říká Charlotte Burnsová, která má vše kolem VIP části londýnského letiště na starosti.

K dispozici prvotřídní gastronomie

K dispozici je samozřejmě také prvotřídní gastronomie, na jejíž podobě pracoval mimo jiné i michelinský šéfkuchař Jason Atherton. Součástí obědového menu jsou kupříkladu jeho rigatoni s hovězím ragú nebo klasický caesar salát. Podle agentury Bloomberg je zájem zejména o křupavý kuřecí sendvič s máslovou houskou a hranolky, mimo jiné proto, že cestující mají možnost si jej vzít také na palubu letadla. Samozřejmostí jsou ale také tradiční britské dezerty anebo šampaňské.

„Heathrow je obrovské letiště. Jen loni jsme odbavili necelých 84 milionů cestujících. Winsdor je něco jako naše svatyně. Pasažéři nemusí na nic myslet, vše uděláme a ně,“ uzavírá pro Bloomberg Charlotte Burnsová.