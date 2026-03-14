Rumunsko vyšlo tvrdě proti hazardu. Herny budou moci zakázat města i obce

Rumunská vláda se rozhodla výrazně zpřísnit pravidla pro hazard. Města a obce budou nově moci omezit nebo úplně zakázat provoz sázkových kanceláří a heren s výherními automaty. Podle expertů jde o nejtvrdší zásah do fungování hazardního sektoru v zemi za poslední roky. Další regulace navíc mohou přijít už brzy.

Vchod do kasina v centru Bukurešti. Rumunská vláda chce omezit gambling, možnost zákazu heren převede na města a obce. (15. ledna 2015) | foto: Profimedia.cz

Hazardní průmysl v Rumunsku roky vzkvétá. Po celé zemi fungují desítky tisíc výherních automatů i poboček sázkových kanceláří. Rozmach hazardu však dosáhl takových rozměrů, že se již rozhodli zasáhnout politici. Nově bude na rumunských městech a obcích, aby rozhodly, zda na svém území sázkové kanceláře a herny s automaty chtějí, píše The Guardian.

Rumunská města a obce ve vztahu k sázkovým kancelářím a výherním automatům získají jakési právo veta. Pokud hazard na svém území chtít nebudou, jednoduše jim nevydají potřebná povolení. „Rumunská samospráva může konečně říct hazardu jasné ne,“ uvedla rumunská poslankyně Diana Stoicaová, která legislativní změnu prosazovala.

Hazardní sektor je ale na druhé straně dlouhodobě důležitý pro rumunskou ekonomiku. Na daních do státního rozpočtu jen v loňském roce odvedl téměř jednu miliardu eur, což je v přepočtu asi 24 miliard korun. Právě daňové výnosy byly dlouhé roky hlavním důvodem, proč se stát výraznější regulaci sektoru vyhýbal.

Rumunští politici nyní říkají, že společenské náklady začaly daňové výnosy převyšovat. „Závislost na hazardu často vede k sebevraždám a v Rumunsku hazardní průmysl explodoval až do těžko představitelných rozměrů,“ upřesňuje Stoicaová.

Zákaz v prvních devíti městech

První rumunská města již oznámila, že herny a výherní automaty opravdu zakážou. Podle portálu The Guardian by jich zatím mělo být devět. Řadí se mezi ně i město Slatina, kde plánují, že současným sázkovým kancelářím a hernám již neprodlouží stávající povolení.

„Tyto podniky jsou pro společnost až příliš toxické. Moc dobře víme, jaké následky hazardní hry mají. Rodiny se kvůli nim rozpadají a děti chodí spát hladové. Závislí lidé jsou schopni výplatu nechat právě na hazardu,“ tvrdí starosta města Slatina a dlouhodobý odpůrce hazardních her Mario De Mezzo.

Ve hře jsou i další regulace

Pokud města a obce nebudou mít s provozem výherních automatů a sázkových kanceláří problém, mohou fungovat dál. Zároveň ale mohou třeba určit, kdy a za jakých podmínek budou fungovat. Mohou regulovat otevírací dobu i místo, kde se herny nacházejí. Do budoucna by tedy podobné provozovny mohly zmizet třeba z blízkosti škol.

Nejvíce sázkových kanceláří a výherních automatů se nachází v hlavním městě Bukurešti. Starosta Ciprian Cucu ale zatím nemá jasno, jestli zákaz podpoří. Chce se nejprve domluvit s koaličními politiky. Ve hře je ale třeba zákaz v historickém centru nebo některých městských čtvrtích.

Rumunský parlament avizuje, že hazardní sektor musí do budoucna počítat i s dalšími omezeními. Momentálně se má projednávat také zákaz vstupu do heren pro osoby mladší 21 let. Ve hře je také citelné omezení reklamy na hazardní hry. Už od loňského roku není možné, aby hazardní hry v Rumunsku propagovaly celebrity nebo třeba influenceři, uzavírá The Guardian.

