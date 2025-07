Nově postavená výletní loď Pride of America kotví u mola loděnice v Bremerhavenu. (7. června 2005) | foto: ČTK

Americký Národní meteorologický ústav varoval před možnými ničivými důsledky vlny tsunami krátce poté, co se o hrozbě dozvěděl. Havajské úřady s okamžitou platností přikázaly všem plavidlům, aby opustily přístavy. Na tento pokyn ale doplatila skupina výletníků, která se v tu chvíli nenacházela na palubě výletní lodi Norwegian Cruise Line, píše portál The New York Times.

Plavidla musela okamžitě opustit havajské přístavy proto, že na otevřeném moři jim v případě obří vlny hrozí o mnoho menší riziko. Podobné rozhodnutí ale zřejmě nečekala skupina výletníků z lodi Pride of America, která právě kotvila v přístavu Hilo. Mezi nimi byla i Tiffany Oliverová se svou osmiletou dcerou, které spolu krátce předtím vyrazily na výlet do jednoho z havajských národních parků.

Společnost nedodržela slib

Varování na mobil pasažérce přišlo ve 14:46. „Hrozí tsunami. Jste v nebezpečí. Odeberte se na vyvýšené místo,“ citovala SMS Oliverová. I přes toto varování autobus stále pokračoval v cestě. Zaměstnanci parku ji vyzvali k návratu na loď až ve chvíli, kdy cestující do destinace dorazili.

Všichni pasažéři z lodi se brzy poté vydal zpět do přístavu. Zoufalí již během cesty volali na zákaznickou linku společnosti Norwegian. Ačkoliv její dispečeři původně přislíbili, že na opožděné turisty loď hodinu počká, nakonec se tak nestalo. Zhruba dvacet minut před příjezdem autobusu do přístavu odrazila od břehu.

„Našim nejvyšším zájmem bylo zajištění bezpečnosti,“ uvedla společnost Norwegian Cruise Line ve svém oficiálním prohlášení. Kvůli tsunami vyrazila na moře asi o dvě hodiny dříve, než bylo původně plánováno.

Autobus s turisty dorazil zpět do přístavu v 15:55 ve chvíli, kdy turisté výletní loď stále měli na dohled. „Prostě odpluli a všichni na nás koukali, jak v přístavu stojíme,“ uvedla Oliverová rozhořčeně.

Cestující žádá prošetření situace

Zatím není jasné, kolik cestujících na břehu zůstalo. Všichni ale museli strávit noc v evakuačním centu na jedné z místních středních škol, a to na podlaze tělocvičny. Pokud odmítli, mohli zůstat v autobusu, který je původně vezl do národního parku.

Expertka Bonnie Fowlerová je každopádně toho názoru, že společnost svým jednáním nijak nepochybila. Držela se stanovených bezpečnostních procedur. „V takových situacích je bezpečnost na prvním místě,“ uvedla. Oliverová má ale jiný názor a požaduje přešetření celé situace.

Středeční tsunami vyvolané zemětřesením zasáhlo Kamčatku, Japonsko, Havaj a západní pobřeží USA. V Rusku zemětřesení ani tsunami nezpůsobily větší ztráty na životech ani rozsáhlé škody. Někteří obyvatelé si však stěžovali na problémy během evakuace, a to například na uzamčené nouzové východy na letišti, uzavírá portál The New York Times.