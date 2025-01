Orgasmus z majonézy. V reklamě ožila scéna z filmu Když Harry potkal Sally

Potože je to již pátý rok za sebou, co během Super Bowlu uvádí svou reklamu, chtěla značka Hellmann’s letos přijít s něčím větším a odvážnějším, a rozhodla majonézu nostalgicky spojit s filmem Když Harry potkal Sally z roku 1989.

„Je to pro nás skvělý okamžik. Můžeme být součástí fotbalové kultury a chtěli jsme využít příležitosti, abychom zdůraznili, jak naše majonéza přináší to nejlepší do pokrmů připravovaných v den zápasu, a to úžasným a zábavným způsobem,“ řekla za společnost Jessica Grigoriouová serveru Adweek.

A tak se po 35 letech herečka Meg Ryanová opět sešla s protějškem Billym Crystalem v newyorském lahůdkářství Katz’s Deli. „Cítila jsem se stejně,“ uvedla Ryanová pro časopis People.

Billy Crystal uvedl, že načasování vrátit se k oblíbenému filmu bylo správné. „Bylo to k 35. výročí filmu a je to poprvé, co jsme na něco takového dostali nabídku,“ řekl. „Byl to opravdu zábavný nápad a přístup.“

Reklama odkazuje na jednu z nejcitovanějších scén komedie. Harry a Sally v ní jdou do bistra a vedou plamennou diskuzi o orgasmech. Harry nevěří, že by ho některá z žen, se kterými spal, předstírala. Sally se tak ihned pustí do přesvědčivé ukázky přímo uprostřed restaurace. „Dám si to, co ona,“ odtuší pak jeden z hostů.

„Tato scéna rezonuje s každým - a my jsme ji dokázali natočit tak, aby zůstala velmi autentická, ale aby v jejím středu byla společnost Hellmann’s,“ míní manažerka Grigoriouová.

Firma do reklamy zapojila i herečku Sydney Sweeneyovou do reklamy, aby oslovila mladou generaci, která film možná nikdy neviděla. Sweeneyová hrála v roce 2023 ve filmu S tebou nikdy - obdobě filmu Když Harry potkal Sally, který byl populární u generace Z a mileniálů.

Právě Sweeneyová pronese „Dám si to, co ona!“, což je mimochodem také slogan sendvičů, na nichž Hellmann’s spolupracuje s bistrem Katz’s Deli.

Nová reklama začíná vstupem páru do restaurace. „Nemůžu uvěřit, že nás sem pustili.“ říká Crystal. „Proč?“ ptá se Ryanová. „To si nikdo nepamatuje,“ odvětí herec. Když se zakousnou poprvé do sendvičů, Meg přizná, že to není ono, a přidá majonézu. Scéna z filmu začne nanovo, tentokrát i se erotickým vzdycháním.

Meg Ryanová připomněla, že natáčení původní scény trvalo celý den, během kterého zažila spoustu trémy a nervozity. „Zpočátku to bylo jako: Ach, co to bude za zvuky?“ vzpomenula.

Dvojice se také zamyslela nad tím, proč scéna rezonuje v popkultuře už více než tři desetiletí. „Tehdy se o tom ještě nikdo nepokusil mluvit,“ řekl Crystal a poznamenal, že se to vyvinulo ze scenáristické schůzky, během níž někdo nadhodil koncept žen předstírajících orgasmus. „Myslím, že to všem vyrazilo dech.“

Scéna je podle nich dobře vystavěná. „Vyplácí se, že Sallyin humor je behaviorální, Harryho je spíše verbální,“ vysvětlují. „To bylo důležité, jak na ni Billy reagoval. Takže se to prostě tak nějak v jedné scéně spojilo.“

„A zároveň mu dá lekci,“ dodal Crystal. „A je jí jedno, kde je, je jí jedno, že se lidé dívají.“