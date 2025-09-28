Haribo vzalo svět outdooru útokem. Ne medvídky, ale powerbankou

Jan Dvořák
  12:00
Věhlasný výrobce gumových medvídků uvedl na trh powerbanku se svým logem a obligátním žlutým medvědem. Produkt si vzápětí pro své jedinečné vlastnosti nalezl početnou skupinu příznivců, kteří na něj nedají dopustit. Zařízení je lehké, výkonné i levné. Haribo tak i možná trochu neúmyslně vstoupilo do světa přenosných nabíječek s žádaným výrobkem, přestože vypadá, jako by pocházel z hračkářství.
Powerbanka Haribo se prodává se za méně než 25 dolarů. Není odolná proti vodě...

Powerbanka Haribo se prodává se za méně než 25 dolarů. Není odolná proti vodě ani nemá elegantní karbonový plášť jako konkurenti, ale splňuje to, co od ní zákazníci očekávají. (26. září 2025) | foto: https://www.amazon.com/

haribo happy cola fizz bonbony marihuana
Logo německé firmy Haribo u vchodu do její továrny na jižním okraji Marseille...
Stojan s gumovými bonbony Haribo v supermarketu v New Yorku. Německý výrobce...
Haribo
21 fotografií

Svět outdooru je specifický segment trhu. Lidé trávící čas pod širým nebem dokážou dnes utratit horentní sumy peněz za produkty, které jsou nejenom funkční, ale především lehké. Pro mnoho z nich se tak rozhodnutí o koupi každého jednotlivého předmětu jejich výbavy řídí tímto kritériem.

Takzvaná „ultralehká kultura“ se laikům může zdát podivná, protože většina lidí pravděpodobně neváží každý kus vybavení, který si berou s sebou na víkendové výlety s batohem. „Když ale denně ujdete více než 16 kilometrů, zejména pokud šplháte do hor, začnete hledat věci, kterých se můžete zbavit,“ říká Elizabeth Lopettová, která psala recenzi na powerbanku pro portál The Verge.

Haribo stahuje z nizozemského trhu bonbony, obsahovaly konopí

Právě v těchto komunitách si nebývalou oblibu získala powerbanka vyráběná s licencí Haribo. Je to totiž momentálně nejlehčí powerbanka s kapacitou 20 000 mAh na trhu. Váží pouhých 287 gramů, což je v světě, kde se počítá každý gram, důležitá věc.

Powerbanka má rozměry 9 x 6,6 x 2,7 cm a vejde se do kapsy nebo kapsy batohu. Má vestavěný kabel USB-C s vyztuženou smyčkou, aby se zabránilo opotřebení, a samostatný port USB-C na boku.

Malá LED dioda na spodní straně ukazuje stav baterie jednoduchým blikáním a pro spolehlivý výkon používá lithium-polymerové články. Bezpečnost zajišťuje inteligentní čip, který chrání před přebíjením, přehřátím a nadměrným odběrem energie, takže se nepřehřívá ani při delším používání.

Zaplaceno crowdfundingem

Powerbanku Haribo vyvinula a vyrábí hongkongská společností DC Global a prodává ji přes Amazon po úspěšné crowdfundingové kampani. Právě crowdfunding u licencovaných/brandových produktů má především v Asii několik praktických důvodů: licencovaný produkt nevyžaduje investice do designu, formy, výroby a distribuce.

Crowdfunding také funguje jako průzkum trhu. Výrobce zjistí, zda je o produkt skutečný zájem, ještě než zadá velkou sérii do výroby. Značka má nakonec jistotu, že jde o něco, co fanoušci opravdu chtějí a nehrozí, že ho zůstanou plné sklady.

Zemřel „pan Haribo“. Muž, který dostal do světa gumové medvídky

Konkrétně pro Haribo je to možnost jak bez ohledu na medvídky přičichnout i k „lifestylu“ a oslovit mladší publikum. To vše pomáhá posilovat povědomí o značce, vytvářet emocionální vztah se zákazníky. Ti zase milují značku Haribo, jsou rádi, že se objeví jinde než na bonbonech.

Stejně jako mnoho ostatních značek nechává podobným způsobem Haribo vyrábět i další produkty. K dostání na Amazonu je například myš, nabíječka do zásuvky, sluchátka, nabíjecí kabely či bezdrátová powerbanka.

Lepší než konkurence?

Kladné recenze na powerbanku od Hariba přinášejí sami milovníci outdooru. „Minulý týden mi přišla zpráva od mého kamaráda, se kterým chodím na túry po Apalačské stezce. Porovnal svou novou powerbanku Haribo se svou starou powerbankou značky Anker a ta od Haribo vyhrála. Přiložil i fotky a všechno,“ říká jeden z majitelů zařízení.

Jak nabíjí medvídek?

Rychlost nabíjení powerbanky Haribo je 22,5 W s podporou Qualcomm Quick Charge 3.0, která poskytuje stabilní výkon 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A prostřednictvím integrovaného kabelu nebo portu.

Lze nabíjet dvě zařízení najednou, ale rychlost se trochu sníží. Kompatibilita powerbanky je obrovská – od nejnovějších modelů iPhone 17 a Samsung Galaxy S25 po starší modely jako iPhone 6 nebo LG G3, tablety, chytré hodinky, fotoaparáty, sluchátka nebo svítilny.

Kabel USB-A na USB-C, který je součástí balení, slouží k počátečnímu nastavení.

Jeden recenzent vyměnil svou obvyklou dvojici powerbank Nitecore 10 000 mAh za tento jediný kus na delších výletech a bez problémů s ním nabil satelitní komunikátor Garmin inReach Mini, kameru Osmo Pocket 3, smartphone a baterii fotoaparátu.

I další zákazníci souhlasí, že powerbanka Haribo při plném nabití dokáže nabít jejich telefony Galaxy 4–6krát nebo udržet iPhone a Apple Watch v chodu po několik cyklů během výletu.

Někteří uživatelé uvádějí, že výkon (rychlost nabíjení, velikost vs váha) není vždy top v porovnání s prémiovými značkami. Ani design powerbanky včetně infantilního brandingu není silnou stránkou výrobku, ale u powerbank je obvykle pro zákazníky klíčový poměr výkon/váha/cena.

„Díky vestavěnému kabelu nemusíte balit žádný další a s hmotností méně než třicet deka je dostatečně velká, aniž by přitom byla těžkopádná,“ hodnotí další z majitelů powerbanky.

Ale nejsou to jen výkony, čím si powerbanka Haribo získala srdce outdooristů. Pro její koupi hovoří i cena. Tato nabíječka stojí v přepočtu přibližně 23 dolarů, což je zlomek ceny za značkové výrobky podobného výkonu, uzavírá portál The Verge.

Vstoupit do diskuse
Témata: Výlet, Amazon, The Verge, Asie

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Otevírací doba 28. září 2025. Kde nakoupíte a jaké obchody budou mít zavřeno

28. září 2025 je Den české státnosti a také svátek svatého Václava. Podle zákona patří mezi státní svátky České republiky, kdy musejí mít velké obchody zavřeno. Kde a kdy v tento den nakoupíte?

Je to nezákonné, naříkají Rusové. Dožadují se náhradních dílů pro svá letadla

Rusko naléhá na Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO), aby zmírnila sankce týkající se leteckých náhradních dílů. Moskva krok označuje jako nezákonné donucovací opatření. Argumentuje, že...

Místo nákupu zábava. Obchodní domy v centrech měst se mění k nepoznání

Klasický obchodní dům v centru velkých měst dnes přežije jen těžko. V Praze se tak obchodní střediska proměňují k nepoznání a stávají se spíše zábavními centry, kam lidé chodí nakupovat jen zřídka....

Letitý spor o zvlněnou dálnici je u konce. Firmy ji budou muset zadarmo opravit

Poslední a zároveň nejhorší úsek zvlněné dálnice D1 u Ostravy se po třinácti letech soudů dočká opravy. Tu budou muset podle rozhodnutí rozhodčího soudu na své náklady provést společnosti Eurovia a...

Americké akcie porostou, pak je čeká kolaps jako v roce 1929, předvídá odborník

V příštích měsících je ještě čeká výrazný růst, pak přijde pád. Takový osud předpověděl americkým akciím šéf a zakladatel investičního fondu Universa Investments Mark Spitznagel. Propad by podle něj...

Haribo vzalo svět outdooru útokem. Ne medvídky, ale powerbankou

Věhlasný výrobce gumových medvídků uvedl na trh powerbanku se svým logem a obligátním žlutým medvědem. Produkt si vzápětí pro své jedinečné vlastnosti nalezl početnou skupinu příznivců, kteří na něj...

28. září 2025

V životě jsem si nemusela půjčovat peníze. Jak se žije tvůrcům v Hollywoodu

Hollywood byl odnepaměti symbolem slávy. Každý, kdo se toužil prosadit v zábavním průmyslu se přestěhoval právě do Los Angeles. Tento neustálý příliv ambiciózních lidí ale v roce 2010 ustal. Z města,...

28. září 2025

Lopatky z větrníků jako ekologická výzva. Průmysl hledá způsoby jejich recyklace

S rychlým růstem využívání větrné energie přichází i nová ekologická výzva – recyklace starých lopatek větrných turbín. Podle organizace WindEurope do roku 2030 Evropa demontuje více než deset tisíc...

28. září 2025

Víno by se nemělo lemtat jako voda, varuje vinař. Radí, jak se při koštování neztrapnit

Premium

Během života hrajeme různé hry, platí to i při návštěvě moravského sklípku. Jak se chovat, když se ve víně úplně nevyznáte, ale nechcete to dát najevo? Poradí vám Magazín Víkend DNES, který si o...

28. září 2025

Nad ruskými taxíky se smráká. Dohled státu nad provozem je čím dál znatelnější

Taxíky v Rusku jsou každým dnem stále více nedostupné. Trh se monopolizuje, mezi zákazníky začíná převládat nedůvěra, a to i kvůli až nesmyslným cenám. Ruské státní zásahy do jejich provozu trhu jsou...

28. září 2025

Pokud vyhraje ANO, nejlepší by byla jeho koalice s vládní stranou, míní ekonomové

Vítězem voleb se s nejvyšší pravděpodobností stane hnutí ANO Andreje Babiše. Podle analytiků z Oxford Economics je tedy klíčové, koho vezme vítězná strana do vlády, to totiž ovlivní směřování české...

27. září 2025  17:21

Čína zvládá výpadek exportu do USA lépe, než se čekalo. Boduje v Indii i Africe

Čínský export do světa je navzdory americkým clům stále silný. Zemi se daří vyvážet zboží do Indie, Afriky či jihovýchodní Asie, proto i čínský obchodní přebytek momentálně dosahuje na rekordních 1,2...

27. září 2025

Na oddlužení by dosáhlo více lidí, často o něm ovšem nevědí

Zmírnění podmínek oddlužení zatím nepřineslo zamýšlený efekt. Řada dlužníků podmínkám nerozumí nebo se stydí o svých problémech mluvit. Pro některé jsou navíc splátky v oddlužení vyšší než exekuční...

27. září 2025

Metrostav zdvíhá unikátní most přes norský fjord. Stavba je atrakcí pro místní

Norská dceřiná společnost české firmy Metrostav osazuje ocelovou konstrukci nového mostu přes fjord Ramfojrd v severním Norsku. Podle společnosti jde o jeden z největších zdvihů mostní konstrukce v...

27. září 2025

Kdysi to byl luxus. Dnes se bezplatné wifi v letadlech stává novou normou

Ačkoliv hotely, kavárny či restaurace poskytují bezplatné wifi připojení svým zákazníkům již běžně, letadlům se tato vymoženost dlouho vyhýbala. Když už nějaký dopravce službu za poplatek nabízel,...

27. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Je tu první z podzimních státních svátků. Jak budou mít v neděli obchody otevřeno?

V neděli 28. září se slaví Den české státnosti a připomíná se také úmrtí knížete Václava. Svátek je jedním z nejvýznamnějších dní České republiky. Jaké obchody budou mít otevřeno?

27. září 2025

Katastrofy jako příležitost? Snad se zemědělci budou pojišťovat víc, doufá šéf Agra

Zatímco pro zemědělce může být sucho nebo krupobití katastrofa, pro pojišťovny představuje příležitost. Bez státní podpory se ale zemědělci pojišťovat nebudou, říká Vladimír John, šéf dvojky...

27. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.