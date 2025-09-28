Svět outdooru je specifický segment trhu. Lidé trávící čas pod širým nebem dokážou dnes utratit horentní sumy peněz za produkty, které jsou nejenom funkční, ale především lehké. Pro mnoho z nich se tak rozhodnutí o koupi každého jednotlivého předmětu jejich výbavy řídí tímto kritériem.
Takzvaná „ultralehká kultura“ se laikům může zdát podivná, protože většina lidí pravděpodobně neváží každý kus vybavení, který si berou s sebou na víkendové výlety s batohem. „Když ale denně ujdete více než 16 kilometrů, zejména pokud šplháte do hor, začnete hledat věci, kterých se můžete zbavit,“ říká Elizabeth Lopettová, která psala recenzi na powerbanku pro portál The Verge.
|
Haribo stahuje z nizozemského trhu bonbony, obsahovaly konopí
Právě v těchto komunitách si nebývalou oblibu získala powerbanka vyráběná s licencí Haribo. Je to totiž momentálně nejlehčí powerbanka s kapacitou 20 000 mAh na trhu. Váží pouhých 287 gramů, což je v světě, kde se počítá každý gram, důležitá věc.
Powerbanka má rozměry 9 x 6,6 x 2,7 cm a vejde se do kapsy nebo kapsy batohu. Má vestavěný kabel USB-C s vyztuženou smyčkou, aby se zabránilo opotřebení, a samostatný port USB-C na boku.
Somehow a novelty Haribo power bank is now the world's lightest 20000mAh USB-C power bank, and at a fraction of the price of the second-lightest pic.twitter.com/C1uit5t0DN— Matt Popovich (@mpopv) September 22, 2025
Malá LED dioda na spodní straně ukazuje stav baterie jednoduchým blikáním a pro spolehlivý výkon používá lithium-polymerové články. Bezpečnost zajišťuje inteligentní čip, který chrání před přebíjením, přehřátím a nadměrným odběrem energie, takže se nepřehřívá ani při delším používání.
Zaplaceno crowdfundingem
Powerbanku Haribo vyvinula a vyrábí hongkongská společností DC Global a prodává ji přes Amazon po úspěšné crowdfundingové kampani. Právě crowdfunding u licencovaných/brandových produktů má především v Asii několik praktických důvodů: licencovaný produkt nevyžaduje investice do designu, formy, výroby a distribuce.
Crowdfunding také funguje jako průzkum trhu. Výrobce zjistí, zda je o produkt skutečný zájem, ještě než zadá velkou sérii do výroby. Značka má nakonec jistotu, že jde o něco, co fanoušci opravdu chtějí a nehrozí, že ho zůstanou plné sklady.
|
Zemřel „pan Haribo“. Muž, který dostal do světa gumové medvídky
Konkrétně pro Haribo je to možnost jak bez ohledu na medvídky přičichnout i k „lifestylu“ a oslovit mladší publikum. To vše pomáhá posilovat povědomí o značce, vytvářet emocionální vztah se zákazníky. Ti zase milují značku Haribo, jsou rádi, že se objeví jinde než na bonbonech.
Stejně jako mnoho ostatních značek nechává podobným způsobem Haribo vyrábět i další produkty. K dostání na Amazonu je například myš, nabíječka do zásuvky, sluchátka, nabíjecí kabely či bezdrátová powerbanka.
Lepší než konkurence?
Kladné recenze na powerbanku od Hariba přinášejí sami milovníci outdooru. „Minulý týden mi přišla zpráva od mého kamaráda, se kterým chodím na túry po Apalačské stezce. Porovnal svou novou powerbanku Haribo se svou starou powerbankou značky Anker a ta od Haribo vyhrála. Přiložil i fotky a všechno,“ říká jeden z majitelů zařízení.
Jak nabíjí medvídek?
Rychlost nabíjení powerbanky Haribo je 22,5 W s podporou Qualcomm Quick Charge 3.0, která poskytuje stabilní výkon 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A prostřednictvím integrovaného kabelu nebo portu.
Lze nabíjet dvě zařízení najednou, ale rychlost se trochu sníží. Kompatibilita powerbanky je obrovská – od nejnovějších modelů iPhone 17 a Samsung Galaxy S25 po starší modely jako iPhone 6 nebo LG G3, tablety, chytré hodinky, fotoaparáty, sluchátka nebo svítilny.
Kabel USB-A na USB-C, který je součástí balení, slouží k počátečnímu nastavení.
Jeden recenzent vyměnil svou obvyklou dvojici powerbank Nitecore 10 000 mAh za tento jediný kus na delších výletech a bez problémů s ním nabil satelitní komunikátor Garmin inReach Mini, kameru Osmo Pocket 3, smartphone a baterii fotoaparátu.
I další zákazníci souhlasí, že powerbanka Haribo při plném nabití dokáže nabít jejich telefony Galaxy 4–6krát nebo udržet iPhone a Apple Watch v chodu po několik cyklů během výletu.
Někteří uživatelé uvádějí, že výkon (rychlost nabíjení, velikost vs váha) není vždy top v porovnání s prémiovými značkami. Ani design powerbanky včetně infantilního brandingu není silnou stránkou výrobku, ale u powerbank je obvykle pro zákazníky klíčový poměr výkon/váha/cena.
„Díky vestavěnému kabelu nemusíte balit žádný další a s hmotností méně než třicet deka je dostatečně velká, aniž by přitom byla těžkopádná,“ hodnotí další z majitelů powerbanky.
Ale nejsou to jen výkony, čím si powerbanka Haribo získala srdce outdooristů. Pro její koupi hovoří i cena. Tato nabíječka stojí v přepočtu přibližně 23 dolarů, což je zlomek ceny za značkové výrobky podobného výkonu, uzavírá portál The Verge.