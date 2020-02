Na výrobce alkoholických medvídků kleklo Haribo. Není to fér, brání se firma

I malý medvídek dokáže rozpoutat velký spor, jak se o tom přesvědčila trojice mladíků z Baskicka. Před několika lety dostali nápad spojit dětskou lásku ke gumovým medvídkům s pozdější inklinací dospělých k alkoholu a finálním nositelem této ideje se stal malý měkký bonbon s příměsí alkoholu, jak píše britský Guardian.

Tři mladí podnikatelé Ander Méndez, Tamara Gigolashviliová a Julen Justa založili vlastní start-up, společnost s názvem Osito & Co. Své alkoholické medvídky prodávala online i v barech a klubech téměř tři roky, nežli obdržela šestistránkový dopis od světoznámého výrobce sladkostí Haribo.

V něm oznamoval, že oceňuje jejich obchodních snahy, ale že její výrobky jsou až příliš podobné jejich gumovým bonbonům a jejich společnost se tak dopouští porušení vlastnických práv. V dopise dále stálo, že podobnost s originálem je natolik zřejmá, že v žádném případě nemůže jít o náhodu.

Německá firma dále na trojici podnikatelů požadovala, aby okamžitě zastavili výrobu i distribuci a převedli management, vlastnictví, ale i jméno jejich internetové domény ositosconalcohol.com na Haribo.

„Dost nás to vyděsilo,“ říká šéf mladé firmy Ander Méndez. „Je mi teprve čtyřiadvacet a právě jsem dokončil univerzitu. Všechno, co se kolem nás teď děje, připomíná spíše filmy, na které jsme chodili do kina. Nikdy netušíte, že se něco podobného najednou může stát i vám,“ říká mladý podnikatel.

Svůj byznys alkoholických medvídků trojice započala s příchutěmi gin s jahodou, whisky s kolou, rum s ananasem, vodka s pomerančem a tequila s citronem. Medvídci se prodávají v plechových krabičkách o třiceti kusech i klasických pytlících. Sedmdesátigramové balení stojí online 9 eur. Každý bonbon své barvy obsahuje 15 procent alkoholu, sedm takto nasycených bonbonů se obsahem alkoholu rovná přibližně jednomu pivu anebo skleničce vína.

„Když lidé ochutnají, jsou docela překvapení. První chuť bonbonu je sladká, jak ale žvýkáte, postupně nastupuje alkoholová příchuť a najednou cítíte teplo v oblasti krku,“ popisuje zkušenost s omamnou sladkostí Méndez. Dodává však, že celkově je konzumace velmi příjemná záležitost.

Alkoholoví medvídci jsou větší a mají jiný tvar

Co se týče podoby výrobku se slavným originálem, námitky Hariba baskičtí výrobci absolutně nechápou. Jejich medvídci jsou jednak větší a také mají jiný tvar. Rovněž se prodávají výhradně online anebo nanejvýš na místech, kde se prodávají alkoholické nápoje. Produkt také nese zřetelné označení, že je určen dospělým.

„Celá kauza stojí na tom, komu tvar medvídka náleží. Haribo tvrdí, že nikdo jiný ho nemůže použít, ale s tím my zásadně nesouhlasíme. Medvěd je zvíře které žije v lese. Pro bychom ho nemohli použít na bonbony?“ hájí se podle Guardianu Méndez.

Haribo naproti tomu argumentuje tím, že proti baskickému start-upu podstoupilo běžné právní prostupy, aby bránilo svoji ochrannou známku. Za žádných okolností však firma nehodlá vstoupit na trh alkoholických sladkostí.

„O převedení managementu, vlastnictví i jména internetové domény jsme požádali pouze z důvodu ochrany duševního dědictví práv i renomé naší značky,“ oznámila mluvčí německého gigantu.

Méndez se svými společníky nyní zvažují další kroky, ale na právní bitvu s mezinárodní značkou nemá podle vlastních slov prostředky. Jejich firma právě dokončila expanzi na nové trhy ve Francii a Spojeném království a také v ní bude pokračovat, aby ukázala, že se nenechá zastrašovat.

„Podobných případů se denně na světě odehrávají tisíce. Všechny jsou založeny na stejném scénáři, kdy se mladým podnikatelům házejí klacky pod nohy jenom proto, že nemají zdroje na to bojovat v soudních síních,“ řekl Méndez.

„Pokud bychom šli s Haribem do sporu, možná by to pomohlo jiným. Naše podnikání byla spíše legrace a jedna velká party a nikdy nás ani nenapadlo, že by mohlo skončit soudní pří. I tak Méndez považuje situaci za bezmála surreálnou. „Představte si, že je vám dvaadvacet a gigant vám vyhrožuje, že zničí plody vaší několikaleté práce. Je to bezmála noční můra, “ uzavřel pro Guardian Méndez.

Společnost Haribo už se v roce 2012 soudila se švýcarským čokoládovým brandem Lindt o to, že jejich dutí medvídci balení ve zlatém alobalu jsou imitací bonbonů od Hariba. Po několikaleté soudní bitvě dala porota zapravdu Švýcarům a rozhodla, že jejich čokoládoví medvědi nemají s produkty Hariba nic společného.