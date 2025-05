Logo německé firmy Haribo u vchodu do její továrny na jižním okraji Marseille (18. února 2025) | foto: Profimedia.cz

Podle nizozemského Úřadu pro bezpečnost potravin a spotřebitelských produktů se potíže, jako jsou závratě, objevily u několika dospělých i dětí. Stalo se tak podle něj po konzumaci sladkostí ze tří balení o hmotnosti 1 kg. „Jak se konopí do sladkostí dostalo, zatím nevíme,“ uvedl mluvčí úřadu pro nizozemskou tiskovou agenturu ANP.

Okolnosti vyšetřuje policie

Nizozemská policie ve svém prohlášení uvedla, že manželský pár z oblasti Twente na východě země přinesl jako první balení sladkostí ve tvaru lahviček s kolou na místní policejní stanici poté, co se jejich malým dětem po jejich konzumaci udělalo nevolno. Forenzní testy následně potvrdily přítomnost konopí.

„Chceme přesně zjistit, jak se droga do sladkostí dostala a samozřejmě i to, jak se tato balení dostaly do prodeje,“ uvedla mluvčí policie Chantal Westerhoffová.

Podle společnosti Haribo se sladkosti prodávají v několika velikostech balení, problém se týká 1kg pytlíků s datem spotřeby leden 2026 a konkrétním výrobním kódem. Firma dodala, že lidem vyplatí za vrácení produktů plnou náhradu.

„Bezpečnost našich spotřebitelů je pro nás nejvyšší prioritou a Haribo bere tento případ velmi vážně,“ uvedl za společnost Haribo Patrick Tax.

„Jde o aktuální záležitost a úzce spolupracujeme s nizozemskými úřady, abychom jejich vyšetřování podpořili a zjistili skutečnosti,“ uzavřel Tax pro agenturu Agence France-Presse.