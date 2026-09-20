Když v roce 2013 Stephen Starr otevřel ve Washingtonu restauraci Le Diplomate, po francouzsku upravenou verzi Big Maku prodával za 14 dolarů, tedy za zhruba 300 korun. Dnes stojí stejný hamburger s hranolkami 29 dolarů.
Cena mletého hovězího masa ve Spojených státech v posledních letech vzrostla o osmnáct až třicet procent. Zároveň se však zvedly také nájmy, energie a mzdy. To vše vede k tomu, že se z cenově dostupného jídla stává luxus.
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Hamburger za 30 dolarů se objevuje na jídelních lístcích od New Yorku po Kalifornii a cena podle provozovatelů odráží současnou ekonomickou situaci. „Nechceme zákazníky okrádat. Musíme se ale přizpůsobit rostoucím nákladům,“ uvedl pro The Washington Post Stephen Starr.
Tipy a triky
Podle zprávy společnosti Datassential vzrostly ceny burgerů v amerických restauracích od roku 2023 o čtrnáct procent. Vyšší cena ale stále nepokrývá náklady na produkci hovězího masa, která od stejného roku vyšplhala o téměř 44 procent. Z dat tedy vyplývá, že přestože ceny rostou, stále by mohly být ještě vyšší.
Podniky si proto vyvinuly řadu triků, jak se drahému masu přizpůsobit. Některé sázejí na omezený výběr produktů a rychlou přípravu, aby cenu dorovnaly objemem prodeje, jiné zase rozložily cenu burgerů do ostatních pokrmů.
„To poslední, co chce člověk udělat, je přenést náklady zákazníka. Jakmile totiž lidé cítí, že přichází o peníze, přestanou chodit a váš provoz skončí,“ řekl zakladatel franšíz Shake Shack a Union Square Hospitality Group Danny Meyer.
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Způsob, jak udržet cenu jídla na přijatelné úrovni, řeší zejména rychlá občerstvení. Hamburger America na Manhattanu prodává dvojitý smash burger za 12,50 dolarů, což je asi 265 korun. Jen o dolar méně, než kolik si restaurace účtovala před třemi lety při svém otevření. „Za hovězí sice platíme o 30 procent více, ale ceny produktů chceme udržet nízko. Máme teď o něco menší marži, ale doufáme, že to vykompenzujeme objemem prodeje,“ řekl manažer restaurace Andrew Schnipper. Podle něj by hamburger měl zůstat cenově dostupným potěšením.
Shake Shack nakupuje pouze hovězí maso plemene Angus, ale protože jeho zákazníci kromě kvality hledají i výhodnou cenu, nemůže si dovolit být výrazně dražší než McDonald’s a Burger King. Klasický sendvič tak fastfood prodávají za osm dolarů, tedy 170 korun.
Přidaná hodnota hamburgeru
Tradiční restaurace pak sázejí na drahé a speciální suroviny, aby měly jejich burgery přidanou hodnotu. Washingtonský bar Angie například nabízí trojitý smash cheeseburger z prvotřídního masa v domácí house s ručně krájenými hranolkami za 35 dolarů, neboli 740 korun. „Snažíme se na hosty nepřenášet každé zvýšení nákladů, ale v určitém okamžiku prostě musíme ceny upravit. A pokud si máme za burger účtovat tolik peněz, chceme jim nabídnout to nejlepší,“ uvedl spolumajitel podniku Joe Ragonese.
Maso zdražilo ale i v supermarketech. Náklady na přípravu domácího hamburgeru, včetně housky, sýra a dalších přísad, vzrostly za poslední dva roky o 14,5 procenta. Podle analýzy deníku The Post by takový cheeseburger dnes stál v průměru 2,29 dolarů, což je v přepočtu asi 50 korun. Samotná masová placka by z ceny tvořila 1,67 dolarů. Hovězí krk, který se na sendviče nejčastěji používá, v červenci stál 6,58 dolarů za půl kila, což je o čtvrtinu více než v červenci loňského roku.
Spotřeba na osobu se ale v posledních letech stále drží na podobné úrovni, a to kolem 25 kilogramů ročně. „Tato stabilita je pozoruhodná, vzhledem k tomu, jak ceny rostou,“ myslí si profesor z Institutu zemědělství Univerzity v Tennessee Andrew Griffith. „Smyslem zdražování je právě omezení spotřeby daného produktu.“
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Hlavním důvodem rostoucích cen jsou podle Griffitha dlouhodobá sucha. Chovatelé totiž nemají dostatek sena na krmení stáda, a tak jalovice často prodávají. Celostátní stádo skotu je nyní nejmenší za posledních 75 let, ale poptávka po hovězím za poslední desetiletí vzrostla o devět procent.
Nedostatek krav na domácím trhu tak znamená větší dovoz ze zahraničí za vyšší ceny. V červnu 2025 se půl kila importovaného masa pohybovalo kolem 4,96 dolarů a letos v červnu to bylo 5,59 dolarů. Jenom Spojené státy v minulém roce takto utratily 26,3 miliardy dolarů, což je o 24 procent více než v předchozím roce.
Trumpova administrativa se proti rostoucím cenám snaží bojovat. Na začátku letošního roku ministerstvo spravedlnosti prověřovalo ceny hovězího masa u maloobchodníků a jejich marže. V srpnu prezident vydal prohlášení, které v následujících třech měsících umožní dovoz libových odřezků za sníženou celní sazbu. „Zahraniční maso je tak libové, že je téměř nepoživatelné. Tady proto bude smícháno s přebytečným tukem z amerických jatek, aby vznikly různě tučné směsi mletého,“ popsal majitel farmy White Oak Pastures Will Harris, který vlastní i jatka schválená americkým ministerstvem zemědělství.
Toto rozhodnutí kritizují Národní asociace chovatelů skotu i zahraniční politici. Podle nich tento krok poškodí americké spotřebitele a poukazují také na otázku bezpečnosti produktu. „I kdyby USA dovezly 300 milionů kilo hovězího masa, představovalo by to zásobu asi jen na šest týdnů. To situaci nijak nevyřeší,“ řekl Griffith. Cena by podle něj mohla klesnout pouze o pár centů za 500 gramů.