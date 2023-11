Izraelské město Sderot trápí útoky Hamásu. Místní podniky ale fungují dál

Avimu Barssessatovi ale pomohla i trocha štěstí. Jen dva dny po prvních útocích Hamásu na Izrael totiž jeho továrnu zasáhla raketa a způsobila požár. Ten však neměl dlouhého trvání, protože poškodila v závodě vodovodní potrubí.

„Všechno bylo mokré. Sklad byl zaplavený a vodu nešlo zastavit. Celé to trvalo několik hodin,“ řekl pro Reuters muž, který šéfuje společnosti Hollandia International vyrábějící luxusní polohovatelné postele.

Izraelského podnikatele nezastavilo ani vraždění Hamásu v izraelských obcích. Během několika hodin tam příznivci této skupiny zavraždili zhruba 1 400 lidí a ve třicetitisícovém Sderotu, které leží jen čtyři kilometry od Gazy. Šlo nejméně o 45 osob.

Město zeje prázdnotou

Dnes zůstává velká část města prázdná. V ulicích se pohybují hlavně pravidelné vojenské hlídky, práce na nových stavebních projektech se zastavily. Provoz ve firmě Hollandia International ale funguje jako před válkou. Krátce po dopadu rakety na továrnu dal Barssessat spolu se svými kolegy závod rychle dohromady a nyní tam mají opět napilno.

Izraelský podnikatel během několikatýdenního konfliktu zároveň postavil i několik protiatomových krytů pro stovky svých zaměstnanců. „Mám tu halu, která se rozkládá na 20 tisících metrech čtverečních. Nemůžu jednoduše celý provoz vzít a přestěhovat se. Co by se dělo s mými zaměstnanci? Měl bych je snad všechny propustit, nechat je ve Sderotu zemřít a přestěhovat se jinam? Jsem tu s nimi,“ řekl pro Reuters.

Raketový úder z počátku října však nebyl první podobnou zkušeností. Jeho předchozí továrna byla těžce poškozena raketou už v roce 2019. „Žijeme v místě, kde panuje neustála hrozba dopadu raket. Je to šílené,“ uvádí.

Podobně fungují i další firmy ve městě

V izraelském městě ale zůstávají otevřené i další podniky. Řadí se mezi ně třeba technologická firma Carrar, kterou nyní trápí poškození části budovy po dopadu raketového granátu. Podnik se věnuje vývoji baterií pro elektromobily. Její technologie má udržovat stabilní teplotu a až ztrojnásobovat celkovou životnost těchto důležitých komponentů.

„Musíme tu být. Není možné, abychom pracovali z domova. Rodina je ve stresu. Mé děti i manželka sice velmi těžce snáší, že žijeme nedaleko válečné zóny, ale děláme, co můžeme, abychom splnili objednávky našich zákazníků,“ řekl pro Reuters jeden z vrcholných manažerů firmy Dor Peretz.

Provoz závodu ve Sderotu se podařilo společnosti Carrar obnovit již týden po prvních útocích. Od té doby tak zaměstnanci v tomto podniku pravidelně pracují a testují nejrůznější prototypy baterií pro světové automobilky, a to včetně švédské společnosti Volvo. Majitele firmy Carrar těší, že mají důvěru svých investorů, a to navzdory riziku, že válečný konflikt se může táhnout i po dobu několika let.

I během posledních dnů byl Sderot občasně bombardován a ozývaly se i zvuky bezpilotních letadel. Bývalý místostarosta města Šaj Ben Jaiš k tomu Reuters řekl, že někteří obyvatelé zůstali i kvůli zdravotním problémům.