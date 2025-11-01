Hackeři ukradli údaje klientů polské cestovky. Ta vlastní i český Čedok

  19:21
Po hackerském útoku na společnost Nowa Itaka unikly přihlašovací údaje klientů největší polské cestovní kanceláře Itaka. S odvoláním na ministra digitalizace a místopředsedu polské vlády Krzysztofa Gawkowského to v sobotu uvedla agentura PAP. Itaka je od roku 2016 vlastníkem české cestovní kanceláře Čedok.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Gawkowski na síti X napsal, že specialisté z Výzkumné a akademické počítačové sítě (NASK) jsou v kontaktu s firmou a že příslušné služby začaly pracovat na identifikaci pachatelů. Dodal, že klienti si brzy budou moci na webových stránkách ověřit, zda se jich únik dat rovněž týká.

„Mohu potvrdit, že data našich klientů mezi uniklé nepatří,“ uvedla pro iDNES.cz Klára Divíšková, mluvčí cestovní kanceláře Čedok. Tu od roku 2016 společnost Itaka vlastní.

Sázka na regionální letiště vyšla. Čedok vloni vydělal 350 milionů korun

Ministr doporučil všem, jejichž data mohla být odcizena, aby si změnili hesla na všech webových stránkách, kde bylo použito stejné heslo. Mají také umožnit dvoufaktorové ověřování, když se přihlašují, používat správce hesel a sledovat své účty a e-mailové schránky.

Společnost Itaka potvrdila, že na únik přihlašovacích údajů přišla 30. října a že ovlivněno je nejméně 10 tisíc uživatelů.

„Oprávněná osoba/skupina osob získala přístup k některým osobním údajům uživatelů s účty v zákaznické zóně (jako je křestní jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo),“ napsala cestovní kancelář ve sdělení zveřejněném na svých webových stránkách.

OBRAZEM: Za socialismu se cestovalo jinak. Čedok byl brána do světa

Itaka uvedla, že k údajům o rezervacích cest, které zahrnují finanční informace, údaje o cestovatelích či hesla k uživatelským účtům, se hackeři nedostali. „Tato data jsou zabezpečená,“ dodala Itaka.

Kalkulačka pro superdávku. Spočítejte si, zda máte nárok na příspěvek od státu

Dlouho očekávaná kalkulačka pro superdávku je na světě. Koncem října ji vydalo ministerstvo práce, pod nějž tato dávka spadá. Kde si najdete, co se do ní zadává a čím se výpočet liší od dosavadních...

31. října 2025

Zemřel „máslíčkový král“ Toni Meggle. Populárním se stalo i jeho bylinkové máslo

Ve věku 94 let zemřel Toni Meggle, německý podnikatel a majitel mlékárenské značky Meggle. Proslavil se mimo jiné „vynálezem“ jednoporcových balení másel. Ve vedení firmy bude pokračovat jako...

31. října 2025  15:36

