Gawkowski na síti X napsal, že specialisté z Výzkumné a akademické počítačové sítě (NASK) jsou v kontaktu s firmou a že příslušné služby začaly pracovat na identifikaci pachatelů. Dodal, že klienti si brzy budou moci na webových stránkách ověřit, zda se jich únik dat rovněž týká.
„Mohu potvrdit, že data našich klientů mezi uniklé nepatří,“ uvedla pro iDNES.cz Klára Divíšková, mluvčí cestovní kanceláře Čedok. Tu od roku 2016 společnost Itaka vlastní.
Ministr doporučil všem, jejichž data mohla být odcizena, aby si změnili hesla na všech webových stránkách, kde bylo použito stejné heslo. Mají také umožnit dvoufaktorové ověřování, když se přihlašují, používat správce hesel a sledovat své účty a e-mailové schránky.
Společnost Itaka potvrdila, že na únik přihlašovacích údajů přišla 30. října a že ovlivněno je nejméně 10 tisíc uživatelů.
„Oprávněná osoba/skupina osob získala přístup k některým osobním údajům uživatelů s účty v zákaznické zóně (jako je křestní jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo),“ napsala cestovní kancelář ve sdělení zveřejněném na svých webových stránkách.
Itaka uvedla, že k údajům o rezervacích cest, které zahrnují finanční informace, údaje o cestovatelích či hesla k uživatelským účtům, se hackeři nedostali. „Tato data jsou zabezpečená,“ dodala Itaka.