Hackeři dne 12. října zasáhli celkem 80 prodejen Carrefouru po celé Francii, píše agentura Bloomberg. Útoky se ale nevyhnuly ani dalším prodejcům. Mezi postižené patří také 300 francouzských obchodů řetězce Coopérative U.
Když Jérémy Béziaud dorazil v pondělí 12. října do supermarketu Intermarché ve francouzské Normandii, čekalo ho nepříjemné překvapení. Mrazáky se místo chlazení zahřívaly až na 40 stupňů Celsia. Nejprve si myslel, že jde o běžnou poruchu. Brzy však zjistil, že podobné problémy řeší i další obchody.
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Hory zkaženého masa. Kyberútok poškodil chlazení ve francouzských supermarketech
„Všechno jsem musel vyhodit,“ uvedl Béziaud pro Bloomberg. Dodal, že mrazáky se mu sice podařilo ještě ten den opravit, obchod však přišel o potraviny za zhruba 3 000 eur (73 tisíc korun).
Teplota v mrazácích skokově vzrostla
Totožnost útočníků zůstává prozatím neznámá. Hackeři se ale zaměřili na systémy, prostřednictvím kterých mohou servisní společnosti na dálku kontrolovat teplotu v mrazácích. Po získání přístupu upravili jejich nastavení a teplota v mrazácích začala postupně stoupat.
Mezi výrobce zasažených technologií patří také dánská společnost Danfoss. Podle jejích zástupců se útok týkal především starších modelů, u kterých již skončila podpora bezpečnostních aktualizací. Některé takové chladicí a klimatizační systémy ve francouzských supermarketech slouží deset až patnáct let.
Vzdálené sledování mrazáků přitom firmám výrazně usnadňuje práci. Mohou díky němu průběžně kontrolovat teplotu, rychle odhalovat závady a ušetřit za servisní výjezdy. Připojení těchto systémů k internetu však současně představuje bezpečnostní riziko, což nedávný útok ve Francii jasně ukázal.
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„Hackeři útočí na obchodní řetězce, protože jsou poměrně snadným cílem a mohou tím způsobit velké škody,“ upozornil pro Bloomberg vysokoškolský pedagog Harjinder Singh Lallie z britské University of Warwick. Podle něj navíc podobné útoky povzbuzují další hackery, kteří zjišťují, že zabezpečení supermarketů má značné slabiny.
Supermarkety navíc hospodaří s poměrně nízkými maržemi a jejich zásobování vyžaduje přesné plánování. I několikahodinový výpadek chlazení proto může způsobit značné finanční škody.
S útoky mají zkušenosti také obchody v Británii
K ceně znehodnocených potravin se přidávají náklady na jejich likvidaci, čištění zařízení a bezpečnostní kontroly. V některých případech musí obchodníci zajistit také opravu nebo úplnou výměnu poškozených mrazáků.
S podobnými útoky se již v minulosti setkaly třeba také britské obchodní řetězce. Společnost Co-op loni zaznamenala problémy se zásobováním, kvůli kterým přišla o tržby přesahující 200 milionů liber. Kybernetický útok zasáhl kupříkladu také Marks & Spencer, uzavírá Bloomberg.