Hrozba pro energetickou síť. Hackerských útoků na solární panely přibývá

Evropská unie počítá s tím, že využití solárních panelů se do dalších let bude zvyšovat. Hackerské útoky ale v krajním případě mohou způsobit dominové selhání celé evropské energetické infrastruktury. Data Mezinárodní agentury pro energii ukazují, že počet kybernetických útoků na energetickou infrastrukturu EU se za poslední dva roky zdvojnásobil a nyní se jejich počet pohybuje kolem 200 ročně, uvádí agentura Bloomberg.

„Ačkoliv jsou solární kapacity z pohledu energetické infrastruktury Evropské unie stále významnější, ve skutečnosti tento zdroj není úplně zabezpečený,“ uvedl pro agenturu Bloomberg „etický hacker“ a konzultant pro kybernetickou bezpečnost Vangelis Stykas. Tomu se v minulých týdnech podařilo ze svého domu v řecké Soluni obejít firewally mnoha solárních panelů po celém světě a díky tomu získat přístup k většímu množství energie, než kolik prochází celým německým systémem.

S kybernetickým útokem se v posledních dnech musela kupříkladu vypořádat rumunská společnost Electrica SA, která zásobuje elektřinou více než 4 miliony lidí. Dopady tohoto útoku ale naštěstí nebyly příliš vážné a běžní spotřebitelé jej ani nepocítili.

I tento nedávný kybernetický útok však ukazuje na možné problémy, které se rozmachu solárních zdrojů v praxi týkají. Útoky mohou mít souvislost s terorismem nebo s válkou, což je patrné třeba v případě ruských kybernetických útoků na ukrajinské systémy.

Výzva i pro NATO

Některé státy si to podle agentury Bloomberg nejspíš už začínají uvědomovat. V minulých dnech třeba ve Švédsku provedlo NATO rozsáhlou bezpečnostní zkoušku s cílem identifikovat všechna možná zranitelná místa, která se solárních, ale i větrných a vodních zdrojů týkají. „Jsou zranitelné. Množství příležitostí k útokům je obrovské,“ komentuje situaci analytik Freddy Jonsson Hanberg ze Severoatlantické aliance.

Členské státy EU se ale místo výraznějšího posilování bezpečnosti nyní spíše zaměřují na to, jak do sítě dostat co možná nejvíce nových solárních zdrojů. Příkladem je Německo, kde se k tamní energetické síti loni připojilo více než 1 milion nových solárních panelů, což bylo víc, než za předchozích šest let dohromady. Německo totiž počítá s tím, že za účelem snížení emisí uhlíku o dvě třetiny do konce desetiletí vyčlení na solární zdroje desítky miliard eur.

Mezinárodní agentura pro energii předpovídá, že do roku 2030 se počet domácností, které se spoléhají na solární energii, dostane už na hranici 100 milionů. Proti současné situaci to tedy bude asi čtyřnásobně víc.

To však vytváří tlak na dodavatelské řetězce a mnohé firmy začaly obchodovat i s méně zavedenými výrobci, které se ještě nepodařilo dostatečně otestovat. „Celý sektor roste ohromným tempem. Mnozí ale zapomínají na rizika a alespoň základní úroveň zabezpečení,“ uzavírá pro Bloomberg analytik Dick O’Brien.