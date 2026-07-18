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Výrobce hraček hledá nové zákazníky, představil modelínu pro dospělé

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  19:00

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Výrobce hraček Hasbro představil novou řadu kreativních sad Blooms by Play-Doh. | foto: Hasbro

Výrobce hraček Hasbro se znovu pokouší uspět u dospělých zákazníků. Představil novou řadu kreativních sad Blooms by Play-Doh, se kterou chce oslovit dospělé lidi hledající odpočinek. Novinka je součástí širší strategie firmy, jež se snaží rozšířit zákaznickou základnu a podpořit růst prodejů.

„Každá sada Blooms by Play-Doh provede uživatele výrobou realisticky vypadajících květin – od tvarování jednotlivých okvětních lístků až po sestavení hotové kytice,“ uvedla společnost v tiskové zprávě. Hotové květiny lze po dokončení ošetřit speciálním sprejem a vystavit jako dekoraci.

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Podle společnosti cílí nová řada na dospělé, kteří hledají kreativní způsob, jak si odpočinout od stresu a času tráveného u obrazovek. „Nevytváříme novou potřebu. Máme pocit, že Blooms odpovídá tomu, co spotřebitelé hledají,“ uvedl pro americký portál The Wall Street Journal marketingový ředitel Hasbra Jason Bunge.

Hasbro se o oslovení dospělých pokusilo už v roce 2020 prostřednictvím edice modelovacích hmot Play-Doh Grown-Up Scents s netradičními vůněmi. Koncept se však neuchytil. „Nedokázali jsme, aby značka oslovovala naše fanoušky i v dospělosti,“ řekl Bunge. Podle něj mají dospělí zakořeněnou představu, že modelíny Play-Doh jsou jen pro děti. „Jestli budeme tento produkt propagovat jako tradiční hračku Play-Doh, neuspějeme,“ doplnil marketingový ředitel.

Nový produkt proto dostal vlastní název Blooms. Firma také změnila způsob propagace, sází především na influencery, sociální sítě a PR namísto tradičních reklamních kampaní. Do kampaně zapojila více než 200 tvůrců obsahu – od známých influencerů až po nadšence do keramiky, ručních prací nebo aranžování květin.

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„Placená reklama už pro nás nefunguje,“ zmínil Bunge a dodal, že Hasbro nedávno přestalo spolupracovat s mediálními agenturami a zbytek nákupu médií převedlo pod vlastní kontrolu.

V prvním čtvrtletí roku 2026 vykázala společnost Hasbro tržby zhruba jednu 1 miliardu dolarů (21,2 miliardy Kč). Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku, kdy tržby činily 887,1 milionu dolarů, to představuje meziroční růst o 13 procent.

Z údajů společnosti Hasbro vyplývá, že spotřebitelská divize s hračkami v prvním čtvrtletí letošního roku stagnovala. Růst firmy táhla především divize karetních a digitálních her, zejména díky sběratelské karetní hře Magic: The Gathering (MTG).

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