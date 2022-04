Pivovar Guinness představuje nový stout. Značka vsadila na oblibu kávy

Irský výrobce již loni podle vlastních vyjádření otestoval kávový stout nejprve ve Spojených státech a měl u konzumentů úspěch. Milovníkům klasického Guinnesse slibuje, že chuť piva prostřednictvím kávových tónů povýšil. Dosáhl jich za pomoci pomalé několikahodinové extrakce kávy ve studené vodě.

Kávový Guinness je podle výrobce nutné podávat ledově vychlazený a plechovka obsahuje přibližně 2 mg kofeinu, podobně jako standardní šálek kávy. Nápoj má čtyři procenta objemového alkoholu a prodává se v 440ml plechovkách.

Nový Guinness nyní nabízí v Británii výhradně síť supermarketů Tesco, s dalšími řetězci distributor jedná a měly by přibýt v průběhu května a června. Produkt přichází na trh jen krátce po uvedení dalších novinek pivovaru – piva Guinness MicroDraught prodávaného v plechovkách určených pro domácí výčepní zařízení a nealkoholického piva s označením 0.0.

Kde se vaří Guinness Pivo Guinness se kromě mateřského pivovaru v jeho „rodném“ Dublinu licenčně vaří také v dalších zemích jako v Nigérii, na Bahamách, v Kanadě, Kamerunu, Keni, Ugandě, Jižní Koreji Namibii a Indonésii. Pivovar tam z Irska exportuje nefermentovaný mladinový extrakt s chmelem a místní pivovary nápoj poté dodělávají.

„Jsme potěšeni, že konečně můžeme představit Guinness Cold Brew Coffee Beer ve Velké Británii,“ oznámil šéf britské odnože značky John Burns. „S bezmála sto miliony v Británii zkonzumovaných šálků kávy denně doufáme, že se místo na trhu najde i pro náš jedinečný produkt,“ dodal. Z jeho slov jasně vyplývá, že značka si za žádnou cenu nechce nechat ujít současnou vlnu obliby kávy u britských konzumentů. „Mezi kávou a naším pivem totiž existuje přirozené spojení, které hodláme využít,“ uzavřel Burns.

Velká očekávání

Ještě před startem prodeje kávového Guinnessu britští zákazníci nešetřili alespoň na sociálních sítích výrazy velkého očekávání. Nápoj však nyní po zhruba prvním týdnu prodeje hodnotí veskrze rozpačitě. „Pivo je pivo a kafe kafe! Konec komentáře,“ vyjádřil se Johnny Brown z Nothinghamu na Twitteru. Podobně laděných reakcí přibývá i nadále. Konzumentům nejvíce vadí, proč by se tak tradiční produkt měl něčím vylepšovat. „Geniální nápoj se předělává kvůli hloupým mileniálům,“ zkritizoval ho například Owe Munney z Olverstonu.

Jsou však i tací, jimž se irský pivovar trefil do chuti. Nové pivo devadesáti body ze stobodové škály hodnotí například i renomovaný pivní web BeerAdvocate, i na sociálních sítích rezonují hlasy, že se pivovaru podařilo vyjít vstříc chuti konzumentů. Teprve budoucnost ukáže, jestli si k němu zákazníci najdou cestičku.

„Výrobce se evidentně snaží ukousnout z koláče trhu s kávou svůj díl, ale vypadá to, že se neponaučil,“ říká David Ellis z listu Evening Standard, který nový nápoj podrobil testu. „Chuť kávy tam je, ale taková, jejíž zbytek bychom nalezli v nádobě pod nepoužívaným americkým překapávačem anebo v opuštěném bistru u hlavní silnice,“ referuje o chuti nápoje novinář. „Chuť je drsně syntetická a kovová, chutná to, jako by vás někdo praštil do obličeje,“ hodnotí Ellis.

Další lekce z marketingu?

Mnozí kritici též s ohledem na nový produkt Guinnessu připomínají již skoro zapomenuté marketingové experimenty irské značky, na které dodnes jistě není hrdá. V sedmdesátých letech se například pivovar pokoušel prorazit s light verzí Guinnesse, ale dopadlo to tak, že si produkt vykoledoval nelichotivou přezdívku Titanic mezi stouty. V roce 2011 pivovar experimentoval i s průzračným stoutem nazvaným Crystal Guinness. Nápoj se však spíše než ke konzumentům dostal pouze do učebnice největších marketingových propadáků všech dob. „Není snad už to pro pivovar dostatečná lekce?“ ptá se novinář Ellis.

Irský pivovar Guinness má kromě nových produktů také smělé plány do budoucna. Počátkem tohoto roku zveřejnil informace o záměru postavit za 73 milionů liber (2,1 miliardy Kč) v londýnském Covent Garden kulturní centrum s pivovarem. Multifunkční budova by zastřešovala mikropivovar, značkový obchod, na její střeše pak má být bar i restaurace. Otevřít se má ještě letos na podzim a nabídne sto padesát pracovních míst.