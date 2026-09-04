Podle policie vjely dva prázdné tahače do průmyslové zóny v Runcornu a jeden po druhém se připojily k odstaveným návěsům, v nichž bylo uloženo asi 800 sudů piva Guinness. První tak učinil kolem 19:55 a pak opustil sklad směrem k mostu Mersey Gateway. Druhý vůz dorazil na stejné místo v 21:12, připojil se k dalšímu přívěsu a v 21:30 odjel směrem na Rainhill a Watkinson Way, píše britský web The Guardian.
„Okamžitě jsme zahájili vyšetřování s cílem identifikovat osoby odpovědné za krádež piva Guinness v hodnotě 115 000 liber a dvou návěsů, v nichž byly sudy uloženy. Návěsy byly tříosé s plachtovými bočnicemi, na nichž bylo logo logistické společnosti GXO.
Nespokojíme se s ničím menším než s úplným navrácením všech odcizených předmětů,“ uvedl seržant McClatchy. Dodal, že slogan „Guinness je pro vás dobrý“, platí pouze v případě, že je nápoj zakoupen a zaplacen.
Thieves stole more than 70,000 pints of Guinness from a Cheshire depot on Bank Holiday Monday— 𝔾𝕣𝕚𝕗𝕥𝕪 (@TheGNPE) September 4, 2026
Two HGVs hooked up trailers packed with about 800 barrels at Diageos Whitehouse Industrial Estate in Runcorn
The first left at about 7.55pm toward the Mersey Gateway and the second at… pic.twitter.com/ldoxH0rbcW
Hodnota odcizeného zboží včetně návěsů policie odhaduje na přibližně 205 000 liber, tedy necelých šest milionů korun.
Ukradené sudy, obsahující přibližně 33 000 litrů piva Guinness, byly určeny k dodání do hospod. Společnost Diageo, která je vlastníkem této značky, má v průmyslovém areálu svůj sklad.
McClatchey vyzval všechny svědky, kteří mají nějaké informace, aby se obrátili na policisty. „Rovněž žádáme všechny řidiče, kteří v době některého z těchto incidentů projížděli touto oblastí, aby zkontrolovali záznamy ze svých palubních kamer a zjistili, zda nezachytili něco, co by mohlo pomoci našemu vyšetřování,“ uzavřel policejní seržant podle britského listu.