Pro firmu L’Oréal je to zatím největší transakce, větší než nákup australské značky Aesop za dvě a půl miliardy amerických dolarů (52,1 miliardy Kč) v roce 2023. Očekává se, že obchod se uzavře v první polovině příštího roku.
Na základě dohody o prodeji získá L’Oréal od Keringu značku luxusních parfémů Creed, stejně jako práva k výrobě parfémů a kosmetických produktů pod značkami Bottega Veneta či Balenciaga, které patří Keringu.
Pařížská firma získá také práva na výrobu kosmetických produktů pod značkou Gucci, až vyprší současný kontrakt, který do roku 2028 zajišťuje kontrolu nad kosmetikou Gucci americkému koncernu Coty.
Spolupráce na obzoru
L’Oréal již v roce 2008 získal od Keringu licenci na kosmetické produkty pro značku Yves Saint Laurent. „Spojením sil s globálním lídrem v oblasti kosmetiky urychlíme vývoj parfémů a kosmetiky pro naše hlavní značky, což jim umožní dosáhnout v této kategorii většího rozsahu a uvolnit jejich obrovský dlouhodobý potenciál, jak to bylo u Yves Saint Laurent Beauté pod vedením L’Oréal,“ uvedl De Meo.
|
Hermès září na trhu luxusu. Čtvrtletní výsledky překonaly očekávání analytiků
Obě firmy také uvedly, že zkoumají možnosti společného podnikání na trhu wellness a dlouhověkosti. Chtějí tak spojit inovační schopnosti L’Oréalu se znalostí potřeb zákazníků z luxusního segmentu, kterou má Kering.
Prodej je významným krokem ke snížení dluhu firmy Kering, který vyvolává obavy investorů. Dluh na konci června činil 9,5 miliardy eur. Dalších šest miliard eur má firma v rámci dlouhodobých závazků z leasingu.
Z aut do módy
De Meo v červnu odešel z čela automobilky Renault a ve vedení společnosti Kering v září nahradil Françoise-Henriho Pinaulta, který firmu řídil dvacet let. Analytici označovali jeho angažmá za pozitivní krok, akcie Keringu v reakci na jeho příchod vzrostly.
Prodej kosmetické divize je zásadním obratem v politice vedení, který De Meo od nástupu do funkce uskutečnil. Ruší totiž jednu z největších strategických změn, které v posledních letech prosadil jeho předchůdce Pinault, jehož rodina skupinu ovládá.
|
Luxusní značky sázejí na platby kryptem, chtějí se zbavit image zastaralosti
Kering založil svoji kosmetickou divizi v roce 2023 po akvizici výrobce parfémů Creed za tři a půl miliardy eur v rámci snahy o diverzifikaci podnikání a snížení závislosti na značce Gucci, která tvoří většinu zisku. Skupina však měla potíže z rozjezdem divize, která za první pololetí vykázala provozní ztrátu 60 milionů eur, upozornila agentura Reuters.
Kering také bojuje s klesajícím růstem své největší značky Gucci, která se potýká se zpomalením poptávky na důležitém čínském trhu.
Zatím poslední zveřejněné čtvrtletní výsledky ukázaly, že tržby značky Gucci se ve druhém čtvrtletí snížily o 25 procent, což zvýšilo tlak na Kering, aby snížil zadluženost a zabránil dalšímu snížení úvěrového ratingu.