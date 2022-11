Rozkvět Gruzie. Před válkou prchající Rusové prospívají ekonomice

Velká část světa nyní míří k recesi, ale očekává se, že tato země o 3,7 milionech obyvatel, zaznamená podle mezinárodních institucí silný desetiprocentní růst ekonomické produkce pro rok 2022.

„Po ekonomické stránce je na tom Gruzie velmi dobře,“ uvedl pro agenturu Reuters generální ředitel největší banky v zemi Vakhtang Butskhrikidze.

„Jde o bleskový nárůst,“ dodal. „Všem průmyslovým odvětvím se daří velmi dobře – od mikropodniků až po korporace. Nenapadá mě žádné odvětví, které by mělo letos problémy.“

Do Gruzie tento rok emigrovalo nejméně 112 tisíc Rusů, ukazují to statistiky hraničních přechodů. První velká vlna dorazila poté, co Rusko 24. února napadlo Ukrajinu. Druhá vlna přišla ve chvíli, kdy Putin ohlásil mobilizaci.

Ekonomický nárůst Gruzie – ať už krátkodobý nebo ne – zmátl mnoho odborníků, kteří předvídali hrozivé důsledky války pro bývalou sovětskou republiku, jejíž ekonomické bohatství je navázané na svého většího souseda prostřednictvím exportu a turismu.

Evropská banka pro obnovu a rozvoj například v březnu předpokládala, že se konflikt na Ukrajině stane velkou ránou pro gruzínskou ekonomiku. Stejně tak Světová banka v dubnu předpověděla, že ekonomický růst země pro rok 2022 klesne na 2,5 procenta z původních 5,5 procent.

„Navzdory všem očekáváním, která jsme měli, tak zatím nevidíme žádné negativní dopady u gruzínské ekonomiky,“ vyjádřil se hlavní banky ekonom pro východní Evropu a Kavkaz Dimitar Bogov.

„Naopak, vidíme, že gruzínská ekonomika docela letos roste. Jde o

dvouciferná čísla,“ doplnil Bogov.

Přesto hvězdný růst ekonomiky neprospívá všem. Příchod desítek tisíc Rusů znamená vytlačování místních obyvatel z částí ekonomiky jako je například nájemný trh nebo vzdělání.

Podnikatelé se také obávají, že by země mohla čelit nárazu v případě ukončení války na Ukrajině. Mohlo by to znamenat, že by se většina Rusů vrátila domů.

Jedna miliarda pro Gruzii

Samotná Gruzie vedla v roce 2008 krátkou válku s Ruskem o Jižní Osetii a Abcházii, což jsou území ovládaná proruskými separisty.

V současné době však gruzínská ekonomika těží z výhod blízkosti k supervelmoci, obě země spolu totiž sdílejí pozemní hranici a hraniční přechod. Tudíž liberální imigrační politika umožňuje Rusům v Gruzii žít, pracovat a usazovat se bez nutnosti mít vízum.

Kromě toho jsou Rusové, kteří utíkají před válkou většinou při penězích. Zhruba polovina příchozích pochází z technologického nebo IT průmyslu.

Mezi dubnem a zářím Rusové převedli více než jednu miliardu dolarů do Gruzie prostřednictvím bank nebo jiných služeb převodu peněz. To je podle gruzínské centrální banky pětkrát více, než v tom samém období loňského roku.

Tento příliv pomohl gruzínské měně se dostat na nejsilnější úroveň za tři roky.

„Jsou to špičkoví lidé, bohatí lidé. Přicházejí do Gruzie s různými podnikatelskými nápady. Očekávali jsme, že válka bude mít mnoho negativních dopadů, ale dopadlo to úplně jinak, a to pozitivně,“ vysvětlil výzkumný pracovník z mezinárodní ekonomické školy v Tbilisi Davit Keshelava.

Bydlení v hlavním městě

Nikde jinde není dopad nově příchozích patrnější než na trhu s nemovitostmi v hlavním městě. V Tbilisi se totiž výrazně zvýšila poptávka a napětí z celé situace.

Nájemné v Tbilisi letos vzrostlo podle analýzy banky TBC o 75 procent a lidé s nízkými příjmy nebo studenti se ocitli ve velmi nepříjemné situaci.

Například Gruzínka Nana Shonia se domluvila na dvouleté smlouvě na byt v centru za 150 dolarů měsíčně (asi 3 662 korun) jen týdny před ruskou invazí.

V červenci ji ale majitel bytu vystěhoval a donutil ji přestěhovat se do drsné čtvrti na okraji města.

„Předtím bylo velmi snadné najít bydlení. Ale tolika z mých přátel bylo řečeno, aby se odstěhovali, protože Rusové jsou ochotni zaplatit víc než my,“ okomentovala situaci tamní studentka medicíny Helen Jose.

Krize může zasáhnout

Ekonom Vakhtang Butskhrikidze vnímal v přicházejících Rusech potenciál. Viděl je jako možnost, jak zaplnit mezery v gruzínské ekonomice. „Jsou velmi mladí, technicky vzdělaní a mají znalosti. Pro nás a pro další gruzínské společnosti je to docela užitečná příležitost.“

Ekonomové však zůstávají obezřetní a mají se na pozoru před dlouhodobějšími negativními dopady války. Analyzují také důsledky budoucího návratu Rusů zpět do vlasti.

„Naše plány do budoucna nestavíme na nově příchozích,“ uvedl ředitel společnosti Archi Shio Khetsuriani.

Ekonomové také varují, že bleskový nárůst ekonomiky nemusí trvat a povzbuzují tak gruzínskou vládu, aby využívala zdravé daňové příjmy pro

splácení dluhů a zároveň vytvářela devizové rezervy, dokud má možnost.

Nejistota v zemi totiž stále panuje a krize by mohla zasáhnout Gruzii s určitým zpožděním.