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Zase to Grónsko. Trump plánuje rozsáhlý průzkum zásob nerostů, těžba by byla složitá

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  12:20
Nuuk v Grónsku před návštěvou dánského krále Frederika (16. února 2026)

Nuuk v Grónsku před návštěvou dánského krále Frederika (16. února 2026) | foto: Bo AmstrupReuters

Grónsko. Zasněžená ulice v Nuuku (19. ledna 2026)
Grónsko. Na fasádě amerického konzulátu v Nuuku je vyvěšena americká vlajka....
Dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen a šéf dánských ozbrojených sil...
Dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen a šéf dánských ozbrojených sil...
70 fotografií
Americký prezident Donald Trump znovu obrátil pozornost ke Grónsku. Tentokráte kvůli jeho nerostnému bohatství. Spojené státy podle něj připravují rozsáhlý průzkum tamních zásob ropy, zemního plynu a dalších surovin.

Oznámení přichází necelý měsíc po uzavření dohody, která měla zmírnit napětí mezi Washingtonem, Dánskem a Grónskem, píše agentura Reuters.

Trump považuje množství přírodních surovin na ostrově za mimořádné. „Někteří tvrdí, že množství snadno dostupné ropy je tam mnohem větší než téměř kdekoli jinde na světě,“ prohlásil na sociální síti Truth Social.

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Na koho se odvolává, však neupřesnil. Není ani jasné, kde přesně by se mělo hledat, které společnosti se do průzkumu zapojí a kdo jej zaplatí. Prezident nezmínil ani předpokládaný termín zahájení prací. Případná těžba by navíc vyžadovala značné investice a příslušná povolení. Práci v Grónsku komplikují nízké teploty a nedostatečná infrastruktura.

Američané posílí vojenskou přítomnost

O největší ostrov světa projevuje Trump zájem dlouhodobě. V minulosti několikrát připustil, že by jej rád dostal pod americkou kontrolu. Jeho výroky vyvolaly napětí ve vztazích s Dánskem.

Nuuk v Grónsku před návštěvou dánského krále Frederika (16. února 2026)
Grónsko. Zasněžená ulice v Nuuku (19. ledna 2026)
Grónsko. Na fasádě amerického konzulátu v Nuuku je vyvěšena americká vlajka. (14. ledna 2026)
Dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen a šéf dánských ozbrojených sil Michael Wiggers Hyldgaard navštívili dánské vojáky v Grónsku. (31. ledna 2026)
Dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen a šéf dánských ozbrojených sil Michael Wiggers Hyldgaard navštívili dánské vojáky v Grónsku. (31. ledna 2026)
70 fotografií

Situaci měla uklidnit zářijová dohoda mezi Spojenými státy, Dánskem a Grónskem. Ta respektuje dánskou svrchovanost i právo místních obyvatel rozhodovat o vlastní budoucnosti. Američanům zároveň umožňuje rozšířit vojenskou přítomnost v oblasti. Počítá se se dvěma novými základnami a zapojením ostrova do připravovaného systému protiraketové obrany Golden Dome.

„Jakýkoli budoucí útok na Spojené státy bude muset vést přes Grónsko,“ uvedl Trump. Americká armáda by podle něj měla být schopna v této oblasti sestřelovat drony, rakety i další nepřátelské zbraně.

Grónsko má rozlohu přibližně 2,17 milionu kilometrů čtverečních a žije na něm zhruba 56 tisíc obyvatel. Do roku 1953 bylo dánskou kolonií, v roce 1979 získalo částečnou autonomii a vlastní parlament.

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Kodaň si dosud ponechává pravomoci například v zahraniční politice, obraně a měnových záležitostech. Od roku 2009 mají Gróňané právo rozhodnout o nezávislosti v referendu. Její uskutečnění by však vyžadovalo další jednání s Dánskem, uzavírá Reuters.

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