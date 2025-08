Grónská ekonomika byla dlouhá léta závislá především na dánské finanční pomoci a příjmech z rybolovu. V posledních měsících se ale trendy mění. Aktuální grónská politická reprezentace je totiž výrazně otevřená těžbě. S Čínou sice Grónsko spolupracovat nechce, Američané ani Evropané ale nemohou počítat, že jim výhody z těžby zcela spadnou do kapsy, píše portál The Washington Post.

Trump už v roce 2019 říkal, že Spojené státy by měly uvažovat o koupi ostrova. V letošním roce je ale Trumpova rétorika ještě drsnější. Dánům vyhrožuje vysokými cly a v krajním případě se nemá bránit ani využití vojenské síly. Prezident argumentuje právě vzácnými zeminami, které jsou pro Grónsko příznačné.

Ačkoliv většinu povrchu dánského autonomního území pokrývá silná vrstva ledu, v dalších letech by se situace kvůli probíhajícímu globálnímu oteplování měla změnit. Ledovce by měly začít ustupovat a tím se začnou odkrývat nová naleziště surovin. K dispozici by měla být nová ložiska grafitu, lithia, mědi, niklu či diamantů.

Grónsko má tak k dispozici suroviny, bez kterých se neobejdou elektromobily, větrné turbíny nebo třeba stíhačky. Celkem se na území Grónska mají nacházet ložiska 25 ze 34 minerálů, které Evropská unie označuje za kritické. Podle geologů má Grónsko k dispozici osmé největší zásoby prvků vzácných zemin na světě. Pro Spojené státy i Evropskou unii díky tomu jde o velmi lákavého partnera.

Náklady na těžbu budou obrovské

Samotná těžba ale bude velmi náročná. Na ostrově je jen velmi slabá silniční síť, která dosahuje sotva 120 kilometrů. Většina dopravy se zde zajišťuje prostřednictvím lodí či letadel. Komplikací bude i obrovská finanční náročnost. Náklady na zprovoznění těžebních projektů budou vysoké.

„Když v Grónsku chcete postavit důl, musíte si vše vybudovat po vlastní ose,“ říká pro Bloomberg Olsvig Jensen ze společnosti Lumina Sustainable Materials. Ta zde právě jako jedna z mála již nyní těží anortozit, tedy horninu, která se využivá při výrobě barev.

Jensen dodává, že v grónském prostředí uspěje pouze jeden těžební projekt ze sta a problémem navíc je, že těžba minimálně zatím není zisková. Týká se to i projektu na těžbu již zmíněného anortozitu. Jeho podnik doufá, že alespoň na nulu se firemní hospodaření dostane v průběhu příštího roku.

Klíč k nezávislosti na Dánsku

Ve vztahu k těžbě se momentálně hovoří hlavně o projektu Tanbreez na jihu země. Těžit by se zde měl mimo jiné niob, tantal či zirkonium. Kromě samotného dolu by zde měl vyrůst zpracovatelský závod, ubytovna pro horníky a nový plovoucí přístav, ze kterého se suroviny budou dál vyvážet do celého světa. Prvotní investice se mají pohybovat okolo 200 milionů dolarů.

Podobných těžebních projektů by však mělo být víc. Mimo jiné proto, že ostrov v posledních letech usiluje o úplnou nezávislost na Dánsku. Aby se to skutečně povedlo, bude potřebovat pro své hospodářství i nové rozpočtové příjmy, které by právě těžba mohla zajistit. Evropské či americké firmy, které by zde v budoucnu těžily, tak nejspíš budou muset počítat s nemalými poplatky a daněmi, uzavírá The Washington Post.