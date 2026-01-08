Když prezident Donald Trump nastoupil do svého druhého funkčního období, obnovil svůj slib z roku 2019 převzít Grónsko. Ale to, co začalo jako zdánlivě donkichotský plán anebo cvičení z rétoriky, se nyní proměnilo v bezprecedentní hrozbu vůči NATO, píše web Fortune.
Trump několik dní po invazi do Venezuely zintenzivnil své plány týkající se tohoto malého arktického státu a prohlásil, že USA potřebují Grónsko kvůli národní bezpečnosti. Bílý dům nyní uvádí, že k dosažení tohoto cíle by mohlo dojít i za použití americké armády.
|
Neuctivé, musí to přestat. Grónsko znervózňují americká vyjádření o anexi
„Lidé musí pochopit, že to myslí vážně. Trump chce, aby Grónsko bylo součástí Spojených států,“ řekl magazínu Fortune Alexander Gray, který působil v Trumpově první administrativě. „Jak se to stane, je předmětem diskuse, ale celkový cíl se nemění.“
Jak odborníci analyzují Trumpovy motivy a zkoumají proveditelnost jeho územních ambicí, vynořuje se temná realita anexe Grónska: ekonomické argumenty jsou slabé, bezpečnostní důvody jsou sporné a geopolitické náklady by mohly být katastrofální.
Obrovské překážky
Trumpovi úředníci opakovaně poukazují na nerostné bohatství Grónska jako na důvod pro kontrolu ze strany USA. Odhaduje se, že ostrov obsahuje 36–42 milionů tun oxidů vzácných zemin, což je potenciálně druhá největší zásoba na světě hned po Číně. Vzhledem k tomu, že globální trh s prvky vzácných zemin by měl v roce 2026 dosáhnout hodnoty 7,6 miliardy dolarů a Čína kontroluje 69 procent produkce, zajištění alternativních zdrojů se jeví jako strategicky rozumný nápad.
Anthony Marchese, předseda společnosti Texas Mineral Resources Corporation, však poskytl magazínu Fortune střízlivé hodnocení reality těžby v Grónsku. „Pokud se chystáte do Grónska kvůli jeho nerostným surovinám, mluvíme o miliardách a miliardách dolarů a extrémně dlouhé době, než se z toho něco vyklube.“
Překážky jsou zde obrovské. Podle Marchese je severní část Grónska kvůli drsnému podnebí vhodná k těžbě pouze šest měsíců v roce. Těžební zařízení a palivo by podle něj musely být po celé měsíce skladovány venku v drsných zimních podmínkách.
Co všechno má Grónsko?
Grónsko je považováno za oblast s ložisky ropy a zemního plynu, zejména na moři. Tyto rezervy ale zůstávají většinou nevyužité a průzkum těžby ropy od roku 2021 omezují nebo prakticky nedovolují environmentální zájmy.
Vzácné zeminy – v jižním Grónsku se nacházejí rozsáhlá ložiska vzácných zemin důležitých pro výrobu permanentních magnetů, elektroniky, elektromobilů i větrných turbín
Grafit – Grónsko má jeho významné zásoby, produkt je klíčový pro anody lithiových baterií a další průmyslové aplikace
Lithium – ložiska lithia, které je kritické pro bateriové technologie a energetickou přeměnu, jsou předmětem průzkumu
Uran – Grónsko má potenciálně významné zásoby uranu, jeho těžba ale byla v roce 2021 zakázána kvůli obavám z radiace a životního prostředí
Zinek, olovo, stříbro a železo – klasické kovové suroviny s tradičním průmyslovým využitím
Niob a tantal se využívají v kovových slitinách a elektronice
Mangan, molybden, titan, vanad – geologické studie uvádějí potenciál i pro tyto a další prvky používané ve vysokovýkonných slitinách a technologických aplikacích
Měď – ložiska zde sice byla identifikována, přestože jsou zatím méně významná anebo málo rozvinutá průzkumem
Náklady na infrastrukturu tuto výzvu ještě zhoršují. Grónsko nemá prakticky žádné silnice spojující jeho osady, které se často nacházejí na malých ostrovech nebo odlehlých pobřežních výběžcích. Má omezený počet přístavů. Nevyrábí dostatek energie a nemá ani energetickou infrastrukturu potřebnou k podpoře těžby v průmyslovém měřítku.
Nepopulární těžba
Tento národ má přibližně 56 000 obyvatel, z nichž většina žije v jižních pobřežních osadách, včetně hlavního města Nuuk. Pokud jde o těžbu, v zemi je plně funkční pouze jeden důl a samotná těžba je mezi místními obyvateli a ekologickými skupinami velmi nepopulární. Těžební průmysl Grónska generuje téměř nulové příjmy.
|
Grónsko slavnostně otevírá přestavěné letiště. V Nuuku přistál první airbus
Většina těžebních činností je stále ve fázi průzkumu. Podle Marchese je kvůli obavám o životní prostředí velmi obtížné získat v této zemi povolení k těžebním projektům. A i kdyby byl těžební projekt schválen, neexistuje žádná záruka, že bude ziskový.
„Nejprve budete muset investovat stovky milionů dolarů do vrtných prací, abyste zjistili, zda jde o ložisko, které stojí za těžbu,“ říká Marchese. „I kdybych měl všechny peníze světa, není to tak, že bych příští měsíc odjel do Grónska a začal vrtat.“
Deset až patnáct let minimálně
Zásadnější ovšem je, že dosud identifikované nerostné suroviny nejsou nijak charakterizovány. Mapy odběru vzorků nerostných surovin na ostrově jsou podle Marchese téměř jistě velmi povrchní. „Odběr vzorků znamená, že znalci přijedou, prohlédnou si malou oblast a odeberou několik vzorků. To vám ale neřekne, jak velké je ložisko a jaká je jeho kvalita.“
|
Grónsko může být americké už v létě. Jsme supervelmoc, varuje Trumpův „mozek“
Jaký je jeho odhad časového harmonogramu? „Podle mého názoru 10 až 15 let. Není pochyb, vzhledem k infrastruktuře, kterou je třeba překonat, a vzhledem k místní politické situaci.“
Rebecca Pincusová, vedoucí výzkumná pracovnice Institutu pro výzkum zahraniční politiky a specialistka na Arktidu, souhlasí s tím, že Trumpův ekonomický argument při bližším zkoumání neobstojí. Připouští sice, že Grónsko má nerostné suroviny vzácných zemin, ale podmínky na ostrově činí těžbu těchto surovin ekonomicky neracionální. „To se nezmění, ani kdyby se Grónsko stalo americkým územím. Prostě tam není dostatek infrastruktury. Podnebí je opravdu velmi drsné. Tyto překážky zázračně nezmizí.“
Otázka miliard i strachu
Alexander Gray uznává astronomické náklady, ale považuje je za druhořadé. „Náklady nejsou v tomto případě tím nejdůležitějším,“ říká. Pro Spojené státy podle něj nejde o ekonomickou otázku. Nejde o dolary a centy. Nejde o nerostné suroviny. „Považuji to za strategickou otázku, otázku národní bezpečnosti, která má dlouhou tradici sahající přes staletí.“
Lin Mortensgaardová, specialistka na mezinárodní politiku Arktidy z Dánského institutu pro mezinárodní studia, vidí Trumpovy motivy jako neustále se měnící. „V pondělí Trump chce zdroje, v úterý jde o národní bezpečnost a ve středu o mezinárodní bezpečnost. Myslím si, že explicitní motivace se neustále mění, ale začínám to vnímat spíše jako egoistickou snahu o rozšíření amerického území,“ řekla magazínu Fortune.
|
Boj o Arktidu bude eskalovat, její význam poroste. Rozdělí si ji tři velmoci, tuší vědec
Napětí je nyní vysoké. V uplynulém roce dánská premiérka Mette Frederiksenová i grónský premiér Jens-Frederik Nielsen důsledně odmítali jakékoli ohrožení svých hranic a suverenity. To platí jak pro Dány starého kontinentu, tak pro samotné obyvatele Grónska, kteří doufají v nezávislost na Kodani (od níž již získali širokou autonomii), ale nechtějí anexi USA, podotýká italský list Il Messaggero.
Ani po útoku na Caracas se obavy rozhodně nezmírnily, a to ani v Dánsku, ani v Evropské unii. Ačkoli je Grónsko autonomním územím, obranu země zajišťuje Dánsko. Rozdíly jsou samozřejmě zřejmé. Kodaň je členem EU a NATO, a proto spojencem Washingtonu.
Trumpova nepředvídatelnost je však obava, kterou nikdo nyní nemůže skrýt. „Těch pár občanů vzdáleného Grónska si může myslet, že jsou dalšími, kdo skončí pod americkou vládou,“ uzavřel pro web Fortune italský politik Ferdinando Casini v rozhovoru po akci ve Venezuele.