Do Grónska míří zlatá horečka, tání ledu otevírá zmrzlý ostrov těžařům

Společnost Dr. Oetker ze svého závodu v Kladně letos postupně propustí 114 ze 188 zaměstnanců. Firma tam ukončí výrobu. Důvodem jsou podle německé firmy zvyšující se náklady a to, že provoz už nelze...

Neratovická společnost Spolana ukončí v první polovině roku část výroby, kvůli čemuž propustí většinu zaměstnanců. Týkat se to bude zhruba 500 lidí, ve firmě jich zůstane kolem 150. Podnik při...

Minus dvanáct milionů. Majitel Brašnářství Tlustý nakonec dovedl firmu ke krachu

To, co majitel pražského Brašnářství Tlustý Ivan Petrův předvídal v srpnu, se nyní naplnilo. Firma míří do insolvenčního řízení, vyplývá z dokumentů zveřejněných v insolvenčním rejstříku. Starou...