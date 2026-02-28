Zatímco v úvodu roku 2026 plnily titulky výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa o možném převzetí arktického území, nyní se situace uklidnila. Diplomatické třenice vystřídala dohoda o vytvoření rámce pro další jednání a Grónsko se tak může znovu soustředit na oblast, která mu v posledních měsících přinesla bezprecedentní publicitu i příjmy – cestovní ruch, píše agentura Bloomberg.
Zlom přišel v červnu 2025, kdy United Airlines spustily historicky první přímou linku z USA do hlavního města Nuuku. Spoje z letiště Newark Liberty International Airport dopravovaly každým týdnem přes tři stovky cestujících. Během hlavní sezony tak do města s přibližně dvaceti tisíci obyvateli dorazilo kolem 4 500 Američanů.
|
Jako Island, ale zatím bez turistů. Cestovní ruch rozvíjí už i Grónsko
Spolu s novými spoji z Kodaně to znamenalo rekordní rok. Počet zahraničních příjezdů se proti roku 2024 zdvojnásobil. Letos navíc americká linka odstartuje už v květnu, tedy dříve než loni.
Rozšiřuje se i letištní infrastruktura. V dubnu se otevře nové regionální letiště v Qaqortoqu na jihu ostrova a v říjnu má následovat transatlantické letiště v Ilulissatu, výchozím bodě pro výpravy do oblasti Disko Bay. Cílem je rozptýlit návštěvníky i mimo hlavní město.
Drsná realita za polárním kruhem
Grónsko bývá přirovnáváno k sousednímu Islandu, s nímž sdílí fjordy i polární záři. Podmínky jsou však nesrovnatelné. Zatímco Island nabízí okružní silnici a rozsáhlé zázemí, zhruba 80 procent grónského území pokrývá ledovec. Doprava mezi osadami často znamená plavbu lodí nebo přelet vrtulníkem a i v létě vyžaduje teplé vrstvy oblečení a lyžařské brýle. Silnic je zde minimum a počasí dokáže plány změnit během hodin.
Izolace se tak značně promítá do cen. Většina zboží od potravin po stavební materiál se dováží. Obyčejná káva může vyjít na 185 korun, láhev vody stojí přes přibližně 80 dánských korun (260 Kč). Noc v hotelu Hans Egede považovaném za nejlepší ubytování v Nuuku v sezoně běžně přesahuje 350 dolarů (7 200 korun), přestože standard odpovídá spíše tříhvězdičkové kategorii.
Mimo hlavní město ceny dále rostou. Luxusní stanové kempy na pobřeží fjordů či v oblasti arktického kruhu mohou stát i 1 400 dolarů (přibližně 29 tisíc korun) za osobu a noc. Americká cestovní společnost Black Tomato nabízí osmidenní programy od 19 500 dolarů (více než 400 tisíc korun) na osobu.
|
Grónsko se novým letištěm otevřelo celému světu, ne všem se to ale líbí
Vyšší cena je ovšem vykoupena autentickým zážitkem: rybařením halibutů v ledových vodách Atlantiku nebo účastí na tradičních společenských setkáních v domácnostech inuitských rodin. Právě tato syrovost přitahuje první vlnu dobrodruhů.
Minulé léto ale ukázalo i slabiny. V srpnu muselo být mezinárodní letiště v Nuuku náhle uzavřeno kvůli nedostatečným bezpečnostním kontrolám podle požadavků dánských úřadů. Let společnosti United Airlines se stovkou cestujících na palubě se musel ve vzduchu otočit zpět do USA.
Další komplikace přineslo počasí. Desítky spojů byly zrušeny a stovky turistů zůstaly uvězněny ve městě bez volných pokojů. Národní dopravce Air Greenland dokonce zřizoval provizorní noclehárny přímo na letištích.
Podle údajů organizace Visit Greenland bylo na konci roku 2024 v okolí Nuuku k dispozici jen 586 hotelových lůžek, 357 apartmánových a 96 hostelových – a v roce 2025 nepřibylo žádné nové zařízení.
Kdo chce luxus, nechápe podstatu věci
„Každý kdo očekává dokonalou dovolenou v místě, jako je Grónsko, nechápe podstatu věci,“ říká Tom Marchant, spoluzakladatel společnosti Black Tomato, americké cestovní kanceláře specializující se na netradiční itineráře. Být průkopníkem v oblasti cestování podle něj znamená, že musíte akceptovat, že se mohou vyskytnout určité nedostatky.
|
Trumpův grónský apetit zneklidňuje turisty. S cestou váhají, ostrov chce klid
Navzdory rekordní sezoně zůstává rozšiřování kapacit obtížné. Plány na přidání více než pěti set lůžek v Nuuku mají být dokončeny až kolem roku 2030. Místní pracovní síla je navíc z velké části zaměstnána ve státní sféře nebo v rybolovu, takže hotely a turistické služby často spoléhají na sezonní pracovníky ze zahraničí.
Grónsko tak nyní stojí před rozhodnutím, jak rychle a kam až chce růst. Tamní podnikatelé zdůrazňují, že cílem není kopírovat masový model sousedního Islandu, ale udržet si vlastní, komornější tvář. Pokud se podaří skloubit nové letištní projekty s lepší logistikou a zachovat přitom autenticitu, může letošní sezona potvrdit, že arktický ostrov dokáže proměnit globální pozornost v dlouhodobě udržitelný rozvoj, uzavírá Bloomberg.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz