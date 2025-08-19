Předtím, než společnost United zavedla v polovině června přímý letecký spoj z USA, vedla do Grónska cesta pouze přes Kodaň nebo Reykjavík. Letadlo pak přistálo na jednom ze dvou letišť, která sloužila jako americké vojenské základny během druhé světové války.
V listopadu ale země otevřela nové mezinárodní letiště v hlavním městě Nuuk, které je vhodné i pro soukromé tryskáče a převzalo tak roli brány do Grónska. Do roku 2026 jsou plánovaná i dvě další v Ilulissatu a Qaqortoqu.
„Spojení New Yorku s Nuukem bylo dlouhá léta naším snem. Je vzrušující vidět, jak se Grónsko více propojuje se světem,“ řekla The Washington Post vedoucí oddělení mezinárodních vztahů turistické kanceláře Visit Greenland Tanny Porová.
United ale nejsou jedinými aerolinkami, které spojují ledový ostrov se světem. Z Evropy do Nuuku totiž zahájily lety i Scandinavian Airlines, Icelandair a Air Greenland. Velká letadla jsou pro místní takovou novinkou, že někteří stojí s dalekohledy podél silnic a sledují je při přistání.
Zatímco většina evropských destinací se potýká s overturismem, Grónsko si svůj cestovní ruch teprve buduje. Ale zodpovědně, udržitelně a promyšleně. Visit Greenland zveřejnila desetiletý plán, který zahrnuje prodloužení turistické sezony a rozšíření turismu i do míst mimo Nuuk a Ilulissat. Do roku 2035 také plánuje počet návštěvníků zdvojnásobit.
Podle zprávy zemi loni navštívilo 149 tisíc zahraničních turistů, z čehož 54 tisíc přiletělo letadlem. Ostatní se na ostrov dopravili výletními loděmi. Podle United byl o sezonní lety velký zájem a v příštím roce je chystá spustit znovu.
Větší množství turistů očekává i generální ředitel Air Greenland Jacob Nitter Sørensen. „Nárůst bude postupný, ne prudký. Nechceme skončit v situaci jako Island, kde je najednou celá země zaplavená turisty,“ uvedl.
Vítejte v Grónsku
„Tahle země není snadnou destinací,“ tvrdí bývalý instruktor Národní outdoorové školy ve Wyomingu Scott Kane. Hlavními důvody jsou podle něj krátká sezona, náročné povětrnostní podmínky a překvapivě komáři.
Při své první cestě zde Kane a jeho tříčlenná skupina strávili 22 dní na západním pobřeží. V Nuuku si nakoupili zásoby a odletěli na sever do Kangerlussuaqu, kde začíná 160 kilometrů dlouhá stezka Artic Circle Trail.
„Přímý let do hlavního města nám velmi usnadnil logistiku,“ řekl Kane. Grónsko navíc nemá žádný železniční systém a silnice mezi sebou většinou nespojují jednotlivá města. Většina obyvatel proto využívá letadla, vrtulníky nebo soukromé lodě, kterých je zde více než aut. Pro kratší trasy jsou oblíbené sněžné skútry a psí spřežení.
Faktorem, který ze země nedělá ideální dovolenkové místo pro každého, je i počasí. V Grónsku totiž zima trvá osm měsíců a silné bouře nejsou nijak vzácné.
Když letos v létě Nuuk zasáhl silný vítr a déšť, letiště muselo úplně zastavit provoz. Cestovní kanceláře zrušily výlety do přírody a nebezpečný byl jen pohyb venku. Město má ale i vnitřní atrakce, které turistům vyplní alespoň jeden nepříznivý den.
V přístavu se nachází Nuuk Local Museum, které mapuje historii města od jeho založení v roce 1728 až do loňského otevření letiště. Ve stejném komplexu se nachází i dílna Kittat, kde se návštěvníci mohou podívat na výrobu tradičních inuitských oděvů. „Pracovat bez vyrušování turistů můžeme pouze v úterý a ve čtvrtek,“ řekla švadlena Sara Marie Berthelsen. „Bylo by dobré, kdybychom mohli zaměstnat nějaké průvodce.“
I tak ale Grónsko na velký nápor turistů zatím připravené není. Podle zprávy Visit Greenland z roku 2024 je v Nuuku a jeho okolí k dispozici 943 lůžek v hotelích a apartmánech a 96 míst v hostelech. Ve chvíli, kdy tedy dojde k výpadku letiště je velmi náročné najít ubytování pro hosty i letištní personál.
Město sice schválilo výstavbu čtyř nových hotelů, kdy dva se budou nacházet v blízkosti letiště, ale podle Nitter Sørensena do příští sezony hotové nebudou. „V případech, jako je tento můžeme zatím zajistit nouzové ubytování v jídelně lyžařské chaty, krytém hřišti nebo konferenčním centru,“ popsal.
„Grónsko zkrátka není místem pro lidi, kteří mají nabitý program, jsou nešťastní ze špatného počasí nebo vyhledávají komfort a pohodlí,“ uzavírá Scott Kane.
