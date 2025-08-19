Jako Island, ale zatím bez turistů. Cestovní ruch rozvíjí už i Grónsko

Autor:
Na příjmy z cestovního ruchu se rozhodlo nově vsadit i dosud přehlížené Grónsko, které díky přímému leteckému spojení přivítalo tisíce nových turistů. Nevyzpytatelné počasí, teprve rozvíjející se služby a nedostatečná infrastruktura ale nejsou podmínky, které by vyhovovaly každému.
Hlavní město Grónska Nuuk

Hlavní město Grónska Nuuk | foto: Profimedia.cz

Ledovec Eqip Sermia a takzvaná ice-mélange (drobné úlomky ledových ker...
Grónsko se chce konečně osamostatnit, oznámil jeho premiér Múte Egede....
Fjord ledovce Jakobshavn Isbr&#230; známý svou extrémní rychlostí pohybu a...
Vesnice Ittoqqortoormiit. Místní se cestovního ruchu nezříkají. Zvláště v...
29 fotografií

Předtím, než společnost United zavedla v polovině června přímý letecký spoj z USA, vedla do Grónska cesta pouze přes Kodaň nebo Reykjavík. Letadlo pak přistálo na jednom ze dvou letišť, která sloužila jako americké vojenské základny během druhé světové války.

V listopadu ale země otevřela nové mezinárodní letiště v hlavním městě Nuuk, které je vhodné i pro soukromé tryskáče a převzalo tak roli brány do Grónska. Do roku 2026 jsou plánovaná i dvě další v Ilulissatu a Qaqortoqu.

„Spojení New Yorku s Nuukem bylo dlouhá léta naším snem. Je vzrušující vidět, jak se Grónsko více propojuje se světem,“ řekla The Washington Post vedoucí oddělení mezinárodních vztahů turistické kanceláře Visit Greenland Tanny Porová.

United ale nejsou jedinými aerolinkami, které spojují ledový ostrov se světem. Z Evropy do Nuuku totiž zahájily lety i Scandinavian Airlines, Icelandair a Air Greenland. Velká letadla jsou pro místní takovou novinkou, že někteří stojí s dalekohledy podél silnic a sledují je při přistání.

Estonsko místo Řecka. Lidé volí dovolenou na severu nejen kvůli teplotám

Zatímco většina evropských destinací se potýká s overturismem, Grónsko si svůj cestovní ruch teprve buduje. Ale zodpovědně, udržitelně a promyšleně. Visit Greenland zveřejnila desetiletý plán, který zahrnuje prodloužení turistické sezony a rozšíření turismu i do míst mimo Nuuk a Ilulissat. Do roku 2035 také plánuje počet návštěvníků zdvojnásobit.

Podle zprávy zemi loni navštívilo 149 tisíc zahraničních turistů, z čehož 54 tisíc přiletělo letadlem. Ostatní se na ostrov dopravili výletními loděmi. Podle United byl o sezonní lety velký zájem a v příštím roce je chystá spustit znovu.

Ledovec Eqip Sermia a takzvaná ice-mélange (drobné úlomky ledových ker pokrývají souvisle mořskou hladinu). Lokalita je typická tím, že odlomené kusy ledovce po dopadu vyvolávají mohutné tsunami vlny vysoké až 12 metrů, které přetváří pobřeží.
Grónsko se chce konečně osamostatnit, oznámil jeho premiér Múte Egede. Nastínil, že referendum o nezávislosti na Dánsku by se mohlo konat v dubnu. Na snímku je hlavní město Nuuk. (23. prosince 2024)
Fjord ledovce Jakobshavn Isbræ známý svou extrémní rychlostí pohybu a tvorbou obřích ker – uvádí se, že tento jediný ledovec vyprodukuje až 10% všech ledových ker v Grónsku. V popředí je typická bohatá vegetace.
Vesnice Ittoqqortoormiit. Místní se cestovního ruchu nezříkají. Zvláště v poslední době, po prohlášeních amerického prezidenta Trumpa, lákají turisty z celého světa. Aby se dojeli podívat na to, že Ittoqqortoormiit není výspou USA, ale poctivé Grónsko.
29 fotografií

Větší množství turistů očekává i generální ředitel Air Greenland Jacob Nitter Sørensen. „Nárůst bude postupný, ne prudký. Nechceme skončit v situaci jako Island, kde je najednou celá země zaplavená turisty,“ uvedl.

Vítejte v Grónsku

„Tahle země není snadnou destinací,“ tvrdí bývalý instruktor Národní outdoorové školy ve Wyomingu Scott Kane. Hlavními důvody jsou podle něj krátká sezona, náročné povětrnostní podmínky a překvapivě komáři.

Při své první cestě zde Kane a jeho tříčlenná skupina strávili 22 dní na západním pobřeží. V Nuuku si nakoupili zásoby a odletěli na sever do Kangerlussuaqu, kde začíná 160 kilometrů dlouhá stezka Artic Circle Trail.

„Přímý let do hlavního města nám velmi usnadnil logistiku,“ řekl Kane. Grónsko navíc nemá žádný železniční systém a silnice mezi sebou většinou nespojují jednotlivá města. Většina obyvatel proto využívá letadla, vrtulníky nebo soukromé lodě, kterých je zde více než aut. Pro kratší trasy jsou oblíbené sněžné skútry a psí spřežení.

Faktorem, který ze země nedělá ideální dovolenkové místo pro každého, je i počasí. V Grónsku totiž zima trvá osm měsíců a silné bouře nejsou nijak vzácné.

Jak získat Grónsko? Přidružit ho k USA jako tichomořské ostrovy, uvažuje Trump

Když letos v létě Nuuk zasáhl silný vítr a déšť, letiště muselo úplně zastavit provoz. Cestovní kanceláře zrušily výlety do přírody a nebezpečný byl jen pohyb venku. Město má ale i vnitřní atrakce, které turistům vyplní alespoň jeden nepříznivý den.

V přístavu se nachází Nuuk Local Museum, které mapuje historii města od jeho založení v roce 1728 až do loňského otevření letiště. Ve stejném komplexu se nachází i dílna Kittat, kde se návštěvníci mohou podívat na výrobu tradičních inuitských oděvů. „Pracovat bez vyrušování turistů můžeme pouze v úterý a ve čtvrtek,“ řekla švadlena Sara Marie Berthelsen. „Bylo by dobré, kdybychom mohli zaměstnat nějaké průvodce.“

I tak ale Grónsko na velký nápor turistů zatím připravené není. Podle zprávy Visit Greenland z roku 2024 je v Nuuku a jeho okolí k dispozici 943 lůžek v hotelích a apartmánech a 96 míst v hostelech. Ve chvíli, kdy tedy dojde k výpadku letiště je velmi náročné najít ubytování pro hosty i letištní personál.

Regulace cestovního ruchu má své limity. I nápor turistů přináší výhody

Město sice schválilo výstavbu čtyř nových hotelů, kdy dva se budou nacházet v blízkosti letiště, ale podle Nitter Sørensena do příští sezony hotové nebudou. „V případech, jako je tento můžeme zatím zajistit nouzové ubytování v jídelně lyžařské chaty, krytém hřišti nebo konferenčním centru,“ popsal.

„Grónsko zkrátka není místem pro lidi, kteří mají nabitý program, jsou nešťastní ze špatného počasí nebo vyhledávají komfort a pohodlí,“ uzavírá Scott Kane.

28. listopadu 2024
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Kam zmizeli lidi? Podnikatele trápí prázdné italské pláže

Italští podnikatelé si stěžují na výrazný úbytek návštěvníků na placených plážích, který zaznamenali v červnu a červenci. Podle asociací provozovatelů těchto pláží počet rekreantů klesl o 25 až 30...

Kdo je Byron Baciocchi, který čeká dítě s českou miss Krystynou Pyszkovou?

Je to jako spojení z pohádky. Do krásné chudé princezny se zamiluje bohatý krásný princ. Otcem dítěte české Miss World Krystyny Pyszkové je švýcarský podnikatel, miliardář Byron Baciocchi. Kdo je to...

Švýcarské franky čeká nový vzhled. Ve hře je dvanáct návrhů

Švýcarská národní banka zveřejnila dvanáct možných návrhů pro nový vzhled frankových bankovek. Motivy jsou inspirovány tamní přírodou a v platnost by měly vstoupit na začátku nového desetiletí. Banka...

Komora chce uzákonit dýška. Navrhuje i další gastronomická opatření

Hospodářská komora navrhuje legislativní ukotvení spropitného. Zmíněné opatření by spolu se sjednocením DPH, digitální evidencí tržeb a větší flexibilitou na trhu práce mělo vést k modernizaci české...

Metro D by mohlo jezdit z náměstí Míru až k náměstí Republiky, chystá se studie

Nově budovaná linka D pražského metra by mohla v budoucnu pokračovat z náměstí Míru až na náměstí Republiky. Pražský dopravní podnik (DPP) zpracuje studii za 16 milionů korun, dnes to schválili radní...

Boom thajských masáží. Chybí masérky, vláda zvýšila kvóty. Salonům to ale nestačí

Premium

Obliba thajských masáží v Česku strmě narůstá. Dokonce tak, že vláda i kvůli nim navýšila kvóty na počet pracovníků, kteří mohou ročně do republiky přijet za prací. Z Thajska jich nově může být už...

19. srpna 2025

Jako Island, ale zatím bez turistů. Cestovní ruch rozvíjí už i Grónsko

Na příjmy z cestovního ruchu se rozhodlo nově vsadit i dosud přehlížené Grónsko, které díky přímému leteckému spojení přivítalo tisíce nových turistů. Nevyzpytatelné počasí, teprve rozvíjející se...

19. srpna 2025

Trump se mýlí. Břemeno cel zahraniční firmy téměř nenesou, ukazuje analýza

Donald Trump již dlouhé měsíce tvrdí, že náklady současné americké celní politiky ponesou zahraniční firmy. Čerstvá analýza banky Goldman Sachs však dochází k jiným závěrům, které pro americké...

18. srpna 2025

Kuřecí je nové hovězí. Cena donutila americké fast foody ke změně nabídky

Americké fast foody mění nabídku a sázejí na smažené kuřecí maso. Může za to vysoká cena hovězího, která k tomuto kroku přiměla i podniky specializující se na hamburgery. Kuřecí sendviče, tacos nebo...

18. srpna 2025

Web s vouchery do Jeseníků zkolaboval. Lidé na to šli špatně, tvrdí provozovatel

Kvůli velkému zájmu žadatelů o druhou vlnu poukázek na zvýhodněné pobyty v Jeseníkách zkolabovaly ráno internetové stránky s registračním formulářem. Druhá vlna turistických voucherů do Jeseníků byla...

18. srpna 2025  9:20,  aktualizováno  16:14

Kdo je Byron Baciocchi, který čeká dítě s českou miss Krystynou Pyszkovou?

Je to jako spojení z pohádky. Do krásné chudé princezny se zamiluje bohatý krásný princ. Otcem dítěte české Miss World Krystyny Pyszkové je švýcarský podnikatel, miliardář Byron Baciocchi. Kdo je to...

18. srpna 2025  15:30

Airbus přebírá vedení. A320 se stane nejprodávanějším letadlem všech dob

Nejprodávanějším osobním letadlem všech dob se už brzy stane model A320 od Airbusu. Pomyslný titul sebere americkému Boeingu, který se svým typem 737 dominoval leteckému trhu několik desetiletí.

18. srpna 2025  14:34

Až 200 metrů pod zem. Geologové vrtali u Temelína kvůli modulárnímu reaktoru

Geologové zkoumali lokalitu u Jaderné elektrárny Temelín, kde by mohl stát malý modulární reaktor. Jeho stavbu by chtěl ČEZ zahájit na přelomu desetiletí a zhruba v polovině 30. let by mohl začít...

18. srpna 2025  14:34

Starší domy opět zdražily, nejvíce v Brně a Plzni, zjistila analýza

Starší rodinné domy zdražily v letošním druhém čtvrtletí v České republice meziročně o 11 procent a proti prvnímu čtvrtletí o tři procenta. Ceny za metr čtvereční se však mezi městy značně liší....

18. srpna 2025  11:41

V Japonsku hořel zbrusu nový šinkansen. Zpoždění se dotklo tisíců cestujících

Japonská železniční společnost Central Japan Railway Company musela v pátek večer dočasně přerušit provoz vysokorychlostních vlaků na trati Tokaidó. Zpod jedné z plně obsazených souprav se valil dým...

18. srpna 2025  10:47

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Návrat turistů z Číny? Do Prahy i Českého Krumlova je láká veleúspěšná reality show

Začátek roku 2025 přinesl výrazný nárůst čínských turistů v Česku. Jen v prvním čtvrtletí přijelo téměř 30 tisíc návštěvníků, což je meziroční skok o 39 procent. K růstu přispěla nejen obnovená...

18. srpna 2025  10:31

Firmy začínají slučovat personální a IT oddělení. Kvůli umělé inteligenci

Ještě před nedávnem by o sloučení personálního a IT oddělení neuvažovala asi žádná velká firma. V souvislosti s rozmachem umělé inteligence se ale tato změna, která by pro podniky mohla mimo jiné...

18. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.