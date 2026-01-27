Trumpův grónský apetit zneklidňuje turisty. S cestou váhají, ostrov chce klid

Autor:
  20:00
Grónsko se v posledních letech těší rostoucímu zájmu turistů, což přineslo nové investice včetně otevření nového letiště v hlavním městě Nuuk. S hrozbami amerického prezidenta Donalda Trumpa o získání kontroly nad ostrovem se ale situace změnila. Někteří cestovatelé aktuálně váhají, zda se do Grónska vůbec vydat.
Hlavní město Grónska Nuuk

Hlavní město Grónska Nuuk | foto: Profimedia.cz

Letiště v grónském Nuuku (6. srpna 2024)
Odletová hala nového letiště v grónském Nuuku. Země chce nyní přilákat více...
Digitální displej informuje o časech odletů na novém letišti Nuuk v Grónsku....
Město Ilulissat v Grónsku (25. července 2008)
30 fotografií

Nárůst turismu v Grónsku je kombinací několika faktorů, mezi ně patří snahy o diverzifikaci ekonomiky, tání ledů, které otevřelo dříve nepřístupné přístavy pro výletní lodě, i fascinace Arktidou v popkultuře jako taková.

Přístup na ostrov usnadnilo nové letiště v Nuuku, které bylo otevřeno koncem roku 2024. „Dříve jsme mívali hlavně dánské nebo skandinávské turisty a teď přijíždějí z celého světa,“ uvedla pro The New York Times starostka hlavního města Nuuk Avaaraq Olsenová.

„I ty opravdu malé podniky, jako jsou umělci, kteří vyrábějí drobné suvenýry z kostí, mi říkali, že teď prodávají mnohem více než kdy předtím,“ doplnila.

Grónsko je klíč k Arktidě. Partie o největší ostrov světa bude pokračovat

Podle nedávno zveřejněného průzkumu tamního turistického úřadu 44 procent grónských turistických podniků loni uvedlo, že eviduje nárůst rezervací v hlavní sezoně ve srovnání s předchozím rokem. Úřad dospěl k závěru, že s některými vylepšeními infrastruktury by sezona 2026 mohla být ještě výrazně lepší. Podle předpovědí některých expertů by sem v letošním roce mohl zavítat dvojnásobek zhruba 50 000 návštěvníků z loňského roku.

Turisté váhají

Aktuální situace ohledně budoucnosti ostrova však některé turisty znejistila. „Teď je Grónsko spojováno s potenciálním narušením současného světového pořádku,“ uvedl Casper Frank Moller, spoluzakladatel společnosti Raw Arctic, která se specializuje na dobrodružné zážitky.

Podle jeho slov jsou aktuálně někteří zákazníci při plánování svých cest na ostrov opatrní. „Dostáváme spoustu otázek, zda je to bezpečná cestovní destinace. Nezaznamenali jsme žádné rušení rezervací, ale lidé rozhodně rezervace odkládají,“ uvedl Casper Frank Moller.

Pokles rezervací aktuálně hlásí nizozemská cestovní kancelář Aurora Reizen i španělská společnost Arctic Yeti, která každoročně přiveze zhruba 200 cestovatelů.

Grónsko se novým letištěm otevřelo celému světu, ne všem se to ale líbí

Ředitel Grónské obchodní asociace Christian Keldsen uvedl, že zatím nemá k dispozici žádná konkrétní čísla. Od organizátorů turistických zájezdů podle jeho slov slyšel, že někteří cestovatelé se rozhodli zrušit své cesty do Grónska. „Ale také jsme slyšeli od lidí: ‚Chceme vidět Grónsko, než se stane americkým,‘“ uvedl Keldsen.

Jak se prodává ticho

Zpomalení turismu však všichni nutně nepovažují za negativní trend. Palle Jerimiassen, který v minulosti působil jako starosta Ilulissatu a po odchodu z funkce založil vlastní cestovní kancelář lulissat Event, se obává, že jeho firma nemá šanci zvládnout předpokládaný nápor turistů. Město by podle něj mělo najít způsob, jak příjezdy turistů rovnoměrněji rozložit po celý rok.

„To, co prodáváme, je ticho a to, že jsme součástí přírody. To bude nemožné, pokud budeme mít příliš mnoho turistů. Pokud nám to vše dá trochu více času na plánování budoucnosti, je to v pořádku,“ uvedl podnikatel.

Jako Island, ale zatím bez turistů. Cestovní ruch rozvíjí už i Grónsko

Podobně se k situaci vyjádřila i starostka Nuuku Avaaraq Olsenová. „Je pro nás velmi důležité, abychom nedělali stejné chyby, jako jiná města po celém světě. Rozhodli jsme se, že vše, co uděláme pro rozvoj turismu, bude mít první prioritu pro místní obyvatele,“ zmínila.

Město podle ní aktuálně postupuje pomalu při povolování nových stavebních projektů, ačkoliv má nedostatek hotelových kapacit. „Chceme se ujistit, že z nich budou mít prospěch místní občané,“ uzavřela Olsenová.

27. ledna 2026

