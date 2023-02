Prosili jsme duchy, aby zapršelo. Pěstitelé růží ve Francii přišli o úrodu

Když loni v létě zasáhla Francii vlna veder, obyvatelé Grasse nezalévali svá pole. Místo toho se vydali v průvodu po dlážděných ulicích města směrem ke kostelu. „Prosili jsme duchy, aby nám seslal déšť,“ říká Carole Biancalanaová, která patří již ke čtvrté generaci producentů květin využívaných pro výrobu parfémů. Již její babička se těchto dešťových obřadů účastnila. „Myslím si, že procesí už jen těžko něčemu pomůže,“ běduje pěstitelka.

Producenti květin z Grasse jsou po celém světě uznáváni jako špičky ve svém oboru. V roce 2018 zařadilo UNESCO kulturu parfémů v tomto regionu na seznam nehmotného kulturního dědictví. V létě se oblast kolem Grasse potýkala s extrémním suchem, někteří místní producenti tak přišli téměř o polovinu úrody. Vysoké teploty mají také vliv na budoucí kvalitě růžových květů, některé květiny, například tuberózy, nekvetou vůbec. Francouzská pěstitelka tyto dopady pocítila na vlastní kůži. Letos se její úroda tuberózy snížila téměř o polovinu.

„Starší lidé nám tady neustále říkají, že už ani neexistují žádná roční období,“ říká pěstitelka smutně a poznamenává, že zimy jsou nyní teplejší, zatímco na jaře se objevují nesezonní chladná období. „Už nemůžeme počítat ani s duchy,“ dodává.

Romantický pohled na parfém

Grasse však zdaleka není jediným producentem květin. Po celém světě primární suroviny pro výrobu parfémů ohrožují stále extrémnější výkyvy počasí. Ohrožena je například vanilka, další klíčová surovina pro průmysl parfémů. Pěstuje se především na africkém kontinentu ale pod její špatnou úrodou se posledních letech podepsala vedra. V roce 2017 zničil cyklon na Madagaskaru 30 procent úrody, to vyhnalo její cenu za kilogram na více než 600 dolarů.

„Změna klimatu na samotnou vůni parfému mít vliv nemusí,“ říká Benoit Verdier, spoluzakladatel zakázkového parfumérského domu Ex Nihilo Paris. „Ale ovlivní jeho konečnou cenu,“ dodává.

Jeho firma s obavami sleduje, jak náklady na suroviny, jako je vanilka nebo šafrán, prudce rostou. Důvodem jsou omezené dodávky surovin způsobené suchem či jinými katastrofami způsobenými klimatem. Ačkoli zatím cenu svých parfémů dosud nezvýšila, rostoucí náklady na suroviny by ji k tomu mohly brzy donutit. Také proto nyní zvažuje přechod na syntetické alternativy.

„Romantický pohled na parfém velí, že by měl být přírodní,“ říká Verdier. „Navíc kolem místa, jako je Grasse, panuje mystika, lidé o něm sní… Ale ne vždy je tento způsob udržitelný,“ říká producent parfémů. Pěstování květin pro výrobu vyžaduje velké množství vody a půdy. Přeprava surovin po celém světě také způsobuje značné emise uhlíku. „Je udržitelnější vyrábět parfémy v laboratoři,“ říká Verdier.

Něco za něco

Producenti v regionu vynakládají značné úsilí, aby způsob pěstování jejich plodin šetřil životní prostředí. V roce 2006 založila Biancalanaová spolu s dalšími pěstiteli sdružení Les Fleurs d’Exception du Pays de Grasse (Výjimečné květiny regionu Grasse), které producenty z regionu sdružuje. Jedním z jeho klíčových cílů je, aby všichni producenti byli ekologičtí a zajistili tak ochranu biologické rozmanitosti. Právě ta je podle jejich mínění jednou z nejúčinnějších zbraní proti klimatickým změnám.

„Co můžeme udělat, jak se přizpůsobit, koho požádat o podporu a jaký výzkum je třeba provést?“ vyjmenovává pěstitelka Armelle Janodyová, která je zároveň prezidentkou sdružení. „To jsou otázky, které si klademe,“ dodává. Aby však sdružení našlo odpovědi, potřebuje podporu. V současné době existuje jen málo vědeckých studií o tom, jak změna klimatu ovlivňuje plodiny v regionu. „Pozorujeme změny, ale nemáme vědecké studie o tom, co se objektivně děje,“ říká Janodyová.

Vedoucí představitelé průmyslu parfémů již začali místní producenty podporovat. Investují velké částky do výzkumu a adaptačních technik, o nichž vědí, že jsou pro budoucnost jejich společností klíčové. Přestože však většina pěstitelů tuto podporu vítá, někteří se bojí možných závazků, které tato spolupráce může přinést.

„Otázkou pro nás je, jak získat podporu průmyslu, aniž bychom ztratili svou autonomii a suverenitu,“ říká pěstitelka Janodyová. Obává se, že by společnosti mohly požadovat větší kontrolu nad výrobními prostředky pod záminkou podpory přizpůsobení se klimatu. „Tyto značky rády spojují své parfémy s naší historií a naším dědictvím, ale přitom chtějí všechno měnit. Nechceme být služebníky tohoto průmyslu,“ dodává.

Pro producenty květin nejsou v sázce jen jejich zemědělské postupy. Jde také o jejich kulturu a způsob života. Průmysl parfémů je již po staletí tlukoucím srdcem identity Grasse. „Je to mnohem víc než jen práce,“ říká pěstitelka Biancalanaová, jejíž rodina obdělává stejná pole už více než sto let. „Máme morální povinnost vůči našim předkům a našemu území. Lidé zde byli vždy připraveni bojovat. To se nezmění ani kvůli klimatu,“ uzavírá podle The Gurdianu pěstitelka.