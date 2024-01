Z Arktidy rovnou do arabských barů. Startup vyváží nejčistší led na světě

„Led, který byl stlačován po tisíciletí, je zcela bez bublinek a taje pomaleji než běžný led,“ říká spoluzakladatel firmy Malik V. Rasmussen. Dodává, že je také čistší než mražená minerální voda, která se obvykle používá v dubajských kostkách ledu.

Podle webových stránek společnosti pochází žádaný produkt přímo z přírodních ledovců v Arktidě, které jsou ve zmrzlém stavu již více než 100 000 let. Tyto části ledovců zatím nepřišly do styku s žádnou půdou ani nebyly kontaminovány znečišťujícími látkami vzniklými lidskou činností. Díky tomu je arktický led nejčistší vodou na Zemi. Zprávu přinesl britský deník The Guardian.

Náš led je šetrný

Startup Arctic Ice vznikl v roce 2022, ale teprve nedávno vyexpedoval prvních 20 tun ledu. Ovšem již záhy se na něj snesla vlna kritiky, která zakladatele zaskočila. „Neměli byste se spíš starat o důsledky globálního oteplování než prodávat vodu z ledovce?“ zaznělo na sociálních sítích. Jiné reakce a soukromé zprávy šly dokonce ještě dál včetně některých komentářů, které podle Rasmussena hraničily s výhrůžkami smrtí. Společnost však tvrdí, že její led je šetrný k životnímu prostředí a jeho export má společenskou hodnotu.

Fjordy v okolí Grónska jsou obvykle plné ledovců, které se odlomily z ledovců spojených s grónským ledovým příkrovem. Společnost Arctic Ice má k dispozici specializovaný člun s připojeným jeřábem, se kterým se vydává do fjordu Nuup Kangerlua poblíž grónského hlavního města Nuuk. Tam pak hledá specifický typ ledu, který nebyl v kontaktu ani se spodní, ani s horní částí ledovce. Tento led je čistší a ve vodě je obtížné ho rozpoznat, protože je zcela průhledný, a proto se mu místně říká černý led.

Jakmile těžaři ledu najdou vhodný kus, vyzvednou ho jeřábem a umístí do modré plastové bedny. Když je loď plná, pak s ledem odpluje zpět do Nuuku, kde jím naplní chladicí přepravní kontejner. Tento se následně přepravuje do Dánska, kde ho naloží na další loď, která jej odveze do Dubaje. V Dubaji led prodává místní distributor Natural Ice, který tam již prodává jiné druhy ledu.

Chceme pomáhat Grónsku

Společnost Arctic Ice tvrdí, že její vzácný a čistý produkt může být součástí ekologického přechodu Grónska a větší nezávislosti. První fáze přepravy ledu, z Grónska do Dánska má totiž podle společnosti Arctic Ice nízkou uhlíkovou náročnost. Většina chladicích kontejnerů, které opouštějí Grónsko, by byla prázdná, protože země dováží více zmrazeného zboží, než vyváží. Nyní se firma zavázala, že se stane plně uhlíkově neutrální, a jakmile bude vytvořen dodavatelský řetězec a vypočtena uhlíková stopa společnosti, budou všechny nadbytečné emise vypočteny a kompenzovány, a to buď prostřednictvím zachycování a ukládání uhlíku anebo prostřednictvím nových technologií, které odsávají CO 2 ze vzduchu.

„Pomáhat Grónsku v jeho ekologické transformaci je vlastně to, kvůli čemu jsem podle mého názoru přišel na svět,“ argumentuje šéf firmy Rasmussen. Tento program se podle něj skutečně realizuje, jen o něm lidé dosud nebyli dostatečně informováni.

Rasmussenovým hlavním cílem je však vytvořit nové zdroje příjmů pro Grónsko, které je finančně silně závislé na Dánsku. Pro získání větší politické a ekonomické nezávislosti je nezbytný hospodářský růst. „V Grónsku vyděláváme všechny peníze na rybách a na cestovním ruchu,“ říká Rasmussen. „Už dlouho jsem chtěl najít něco jiného, z čeho bychom mohli profitovat,“ uzavírá těžař ledu podle The Guardianu.