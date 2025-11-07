„Více než 40 let jsme se s velkým nasazením a značnými investicemi snažili úspěšně vést značku Gorewear v extrémně konkurečním prostředí. Navzdory veškerému úsilí však nevidíme žádnou realistickou možnost udržitelného dosažení našich obchodních a finančních cílů,“ oznámila mateřská společnost WL Gore & Associates v dopise, který rozeslala maloobchodníkům.
Celý trh s nepromokavými textiliemi totiž momentálně čelí obrovskému tlaku na ukončení používání tzv. věčných chemikálií, protože se v přírodě špatně rozkládají. Společnost WL Gore & Associates čelila v minulosti hromadné žalobě, v níž se tvrdilo, že se zapojila do „greenwashingové kampaně“, jejímž cílem bylo skrýt důsledky její technologie na životní prostředí.
Chemický zločin povede k zákazu látky, která dělá oblečení nepromokavým
Značka Gorewear je jen malou částí širšího textilního byznysu společnosti WL Gore & Associates, která zaměstnává po celém světě na 12 tisíc lidí a v roce 2024 měla tržby 4,8 miliardy dolarů. Technologii bude dodávat mnoha dalším značkám.
Nesmrtelný Gore-Tex
Samotná firma Gorewear bude podle zprávy přijímat a vyřizovat objednávky do 31. března 2026 prostřednictvím webových stránek, kde bude vyprodávat své zásoby.
Firma byla založená pod názvem Gore Bike Wear v roce 1985, kdy vyrobila svou první nepromokavou větruodolnou cyklistickou bundu s technologií Gore-Tex s názvem Giro. Od té doby se stala jednou z největších značek cyklistického oblečení. V roce 2018 se sdružila s běžeckou divizí Gore Running Wear pod jedinou značku Gorewear.
Technologii Gore-Tex vynalezl v roce 1969 Bob Gore, který se ve firmě svých rodičů dodávajících produkty pro NASA zabýval zkoumáním vlastností teflonových materiálů. Prudkým roztříštěním a smrštěním teflonu zjistil, že vznikly na jeho povrchu póry, které jsou sice prodyšné, ale zároveň nepropouštějí vodu. Membrána z tohoto materiálu se stala ideální součástí textilií pro outdoorové sporty.