Google propustil inženýrku, která připomněla kolegům jejich práva

Kathryn Spiersová, která v Googlu pracovala jako bezpečnostní technik, aktualizovala interní rozšíření prohlížeče Chrome tak, aby pokaždé, když zaměstnanci společnosti Google navštíví web IRI Consultants, uvidí vyskakovací zprávu, která zní: „Zaměstnanci společnosti Google mají právo se odborově organizovat“.

Web IRI Consultants patří společnosti Troy z Michiganu, kterou společnost Google letos najala kvůli pracovnímu aktivismu ve společnosti. Napsal o tom zpravodajský portál CNBC.

Společnost Spearsové dala dočasnou dovolenou. Ve stejném týdnu propustila ještě další čtyři zaměstnance, kteří tvrdí, že Google nezákonnými způsoby odrazuje pracovníky od toho, aby se odborově organizovali. „Propustili jsme zaměstnance, který zneužil svůj privilegovaný přístup k úpravě interního bezpečnostního nástroje,“ uvedla v prohlášení mluvčí společnosti Google s tím, že jde o závažné porušení.

Spiersová na svou obranu prohlásila, že jednala v zájmu svých spolupracovníků. „Neudělala jsem nic víc, než že jsem je informovala o povinnostech společnosti Google v oblasti pracovního práva. Od zaměstnanců Googlu se očekává, že se ujmou iniciativy, a je opravdu důležité, abychom měli zodpovědný vrcholový management,“ vysvětlila své jednání Spiersová.

K propouštění dochází v době zvýšeného napětí

Začátkem tohoto měsíce zahájila National Labor Relations Board (NLRB) vyšetřování propuštění čtyř pracovníků ze společností Google, ke kterému došlo minulý měsíc a toho, zda se Google snaží odradit zaměstnance od odborového sdružování.

Pracovníci společnosti Google také uspořádali interní petice, prostřednictvím kterých kritizují plány společnosti na vybudování cenzurovaného vyhledávače v Číně a také smlouvu o cloudu s ministerstvem obrany na vybudování umělé inteligence pro drony. V loňském roce také zaměstnanci společnosti Google zorganizovali stávku ve více než 40 kancelářích, aby protestovali proti tomu, že společnost nezvládla obvinění ze sexuálního napadení a obtěžování uvnitř společnosti.

Prošla i přes kontrolu

Spiersové vyskakovací zpráva byla vložena do nástroje, který upozorňuje lidi ve firmě na obavy týkající se soukromí a zabezpečení v oblasti používání nástrojů a služeb, které nejsou společnosti Google. Příkladem je varování zaměstnanců, aby do Dropboxu nevkládali soukromé informace. Tento nástroj je řízen týmem pro zabezpečení platformy, pro který Spiersová pracovala téměř dva roky jako bezpečnostní technik.

Spiersová vysvětlila pro NBC News, že digitální oznámení vytvořila proto, že plakát v jídelně není nejlepším způsobem, jak oslovit většinu zaměstnanců Google. Zpráva obsahovala odkaz na prohlášení, že NLRB požaduje, aby společnost zveřejnila stížnosti zaměstnanců podané proti společnosti Google v roce 2016.

Spiersová také uvedla, že před aktualizací rozšíření prohlížeče Chrome prošel její krok standardním schvalovacím procesem, který vyžaduje schválení dalších dvou spolupracovníků. Další zdroj z Googlu, který je obeznámen s procesem schvalování aktualizací, potvrdil deníku NBC, že tato dvě schválení jsou standardní praxí pro aktualizaci rozšíření prohlížeče.

Tři hodiny poté, co Spiersová provedla aktualizaci, se na ní obrátili členové týmu vnitřní bezpečnosti společnosti Google s žádostí o vysvětlení. V pondělí obvinil zástupce Communications Workers of America Google z toho, že zasahuje do práva Spiersové organizovat své spolupracovníky.

„Je povoleno umístit plakáty na zeď, abyste mohli organizovat své zaměstnance, a toto lze považovat za jakési digitální rozšíření,“ prohlásila profesorka z University of California v Hastings College of Law v San Francisco Veena Dubalová. „Ať už jste v odborovém svazu nebo ne, zákon chrání organizační činnosti zaměstnanců na pracovišti, které provádějí, aby zlepšili své pracovní podmínky,“ dodala Dubalová.