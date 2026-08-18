Data zahrnují například marketingové a provozní údaje či e-mailovou komunikaci zaměstnanců aerolinek. Před dokončením prodeje však mají být upravena tak, aby neobsahovala žádné informace o zákaznících ani údaje umožňující identifikaci konkrétních osob, uvedla agentura Reuters.
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O obchodní data společnosti Spirit Airlines se zajímala rovněž společnost Mercor působící v oblasti AI. Ta za údaje nabídla 7,5 milionu dolarů. Data podle agentury DPA zahrnují mimo jiné zhruba 100 milionů e-mailů a 500 milionů konverzací prostřednictvím komunikační platformy Microsoft Teams.
Společnost Spirit Airlines nyní prodává majetek v konkurzním řízení, začátkem května oznámila ukončení činnosti. Firmě se nepodařilo přesvědčit věřitele, aby podpořili plán administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa na záchranu podniku.
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Společnost, která zaměstnávala kolem 17 tisíc lidí, se už delší dobu potýkala s problémy. Na dno ji ale definitivně srazil až letošní vzestup cen pohonných hmot, který je důsledkem války Spojených států a Izraele s Íránem.
Společnost Google, která je součástí technologického konglomerátu Alphabet, provozuje nejpoužívanější internetový vyhledávač na světě a je světovou jedničkou v internetové reklamě. Stojí také za operačním systémem Android, který používají téměř všichni výrobci chytrých telefonů.