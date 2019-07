Google zaplatí 13 milionů dolarů za špehování pomocí Street View

Měla by se tím urovnat žaloba z roku 2010, která upozornila na nelegální získávání citlivých informací o soukromí lidí tam, kde automobily společnosti Google pořizovaly panoramatické snímky do aplikace Street View. Ta od roku 2007 vytváří v rámci Google Maps interaktivní prostředí, které ve 3D monitoruje prostředí měst, venkova, ale i některých interiérů (například památek).



Několik subjektů však v minulosti proti firmě zahájilo právní kroky kvůli porušování pravidel ochrany osobních údajů. Společnost mj. shromažďovala kromě fotografií ulic, měst či krajiny také e-mailové adresy, hesla a další informace osobní povahy ze sítí wi-fi ve více než třiceti zemích.

Google už se za své aktivity v minulosti omluvil, když připustil, že chyboval, a zavázal se, že přestane data shromažďovat. Očekávalo se, že následné soudní spory budou firmu stát miliardy dolarů.

K částečnému urovnání sporů došlo už v roce 2013, kdy Google zaplatil urovnání ve výši 7 milionů dolarů. Internetová firma uvedla, že data zničila. Zareagovala mimo jiné kampaní na osvětu lidí v souvislosti s ochranou osobních dat. Radila například, jak zabezpečit internetovou wi-fi síť tak, aby z ní nebylo možné „luxovat“ citlivé informace.

K podobnému kroku byl v nejnovějším urovnání Google vyzván i nyní, ačkoliv není jasné, proč, když už se dříve zavázal, že data odstraní. Podle CNN to zatím společnost nevysvětlila.

„Je velmi podivné, že šest let poté, co Google souhlasil s ukončením této praktiky a vedl veřejnou osvětu, opět souhlasí, že udělá něco, co už ostatní předpokládali, že udělal v minulosti,“ komentoval to Marc Rotenberg, prezident neziskové organizace EPIC, která se zaměřuje na digitální ochranu soukromí.

Peníze v rámci urovnání představují kompenzaci pro 22 původních žalobců, nejedná se však o všechny. Část financí zamíří k osmi organizacím, jež mají na starosti ochranu osobních údajů a ochranu spotřebitele.