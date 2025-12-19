AUC tvrdí, že americká technologická společnost shromažďuje osobní údaje o názorech, náboženském vyznání, sexuální orientaci a zdravotním stavu uživatelů.
Citlivá data má Google podle Asociace získávat prostřednictvím svých aplikací a operačního systému Android. Svá tvrzení AUC opírá o studii nejmenovaného profesora dublinské univerzity.
„Technologie a touha poskytovat služby mají přednost před zaváděním opatření na ochranu soukromí lidí,“ řekl generální tajemník AUC Bernardo Hernández.
„Otázka soukromí je velmi závažná, protože není chráněno ani to nejnutnější minimum,“ dodal s tím, že Google by mohl poskytovat stejné služby, aniž by zbytečně shromažďoval nadměrné množství dat. AUC odhaduje, že jen ve Španělsku mohla firma Google narušit soukromí až 37 milionů lidí.
Mluvčí Googlu uvedl, že tvrzení o tom, že Android je nástrojem pro hromadné sledování lidí, jsou mylná a že soudy by měly žádost Asociace o rozsáhlý zásah proti společnosti zamítnout.
„Tato žaloba pod záminkou ochrany soukromí uživatelů požaduje osobní údaje milionů lidí bez jejich souhlasu za účelem přípravy spekulativních hromadných žalob,“ uvedl mluvčí. Narážel přitom na to, že AUC požádala madridské soudy o shromáždění jmen uživatelů produktů Google a Android.
Minulý měsíc španělský soud nařídil americkému technologickému gigantu Meta zaplatit pokutu ve výši 479 milionů eur (přes 11,6 miliard korun) za porušení pravidel Evropské unie na ochranu osobních údajů a nekalou soutěž.