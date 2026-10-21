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Majitel domu zažaloval Google kvůli leteckým snímkům. U soudu v Německu vyhrál

Matouš Waller
  16:59
Google v Německu prohrál soud: letecké snímky bez souhlasu jsou špehování

Google v Německu prohrál soud: letecké snímky bez souhlasu jsou špehování | foto: Profimedia.cz

Google v Německu prohrál soud: letecké snímky bez souhlasu jsou špehování
Google v Německu prohrál soud: letecké snímky bez souhlasu jsou špehování
Google v Německu prohrál soud: letecké snímky bez souhlasu jsou špehování
Google v Německu prohrál soud: letecké snímky bez souhlasu jsou špehování
15 fotografií
Část vlastníků nemovitostí nijak netěší zobrazení domů na leteckých snímcích v mapových aplikacích jako Google Maps nebo Google Earth. Majitel domu v německém Hesensku proto podal žalobu na amerického internetového giganta Google – a vyhrál. Soud zveřejňování snímků bez souhlasu označil za špehování.

Zemský soud ve Frankfurtu nad Mohanem, největším městě spolkové země Hesensko ve středním Německu, před několika dny rozhodl, že americká společnost Google porušuje zákon.

Google Maps dnes už umí letecké snímky zobrazovat v 3D modelu. | foto: Google Maps, montáž: Pavel Kasík

Internetový gigant, který stojí za mapovými aplikacemi Maps a Earth, v obou zobrazuje letecké snímky i 3D modely soukromých domů a pozemků. Podle rozsudku tímto způsobem jedná proti striktní německé legislativě zaměřené právě na ochranu soukromí obyvatel.

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Soud navíc zveřejňování snímků označil za špehování, jelikož je Google pořizuje bez povolení i předchozího oznámení, uvádí německý portál Deutsche Welle. Majitelé tak nemají možnost rozpoznat, kdy snímkování probíhá a pozemky například zakrýt. Na pořizování snímků se nevztahuje právo na svobodu informací, jelikož soukromí jedinců má vždy přednost.

Pomoc při katastrofách i pomůcka pro zloděje

V mapových aplikacích tak Google nyní podle vyjádření soudu nesmí ukazovat zahrady či další soukromé pozemky, které nejsou viditelné z ulice, uvádí regionální web Hessenschau. Rozsudek ale zatím není pravomocný.

Viditelnost objektů v Česku se příliš neřeší – vidět je například i do kasáren.

Třeba sousední Polsko si dává větší pozor a snímek obdobného areálu je celý rozmazaný.

Americká společnost se podle německé tiskové agentury DPA hodlá odvolat k Vrchnímu zemskému soudu ve Frankfurtu nad Mohanem. Podle mluvčího společnosti Google je služba velmi užitečnou pro miliony lidí, jelikož má mnoho využití: například pro urbanistické plánování, environmentální výzkum nebo pomoc při katastrofách, cituje DPA.

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Soud naopak upozornil, že vedle narušení soukromí mohou být veřejné snímky například vodítkem pro zloděje, jelikož mohou pomoci odhalit slabiny nemovitostí.

Speciálně upravené vozidlo, které pořizuje snímky pro službu Google Street View.

Žaloba vzešla od jednoho z obyvatel Frankfurtu nad Mohanem, jehož identita nebyla v návaznosti na přísné zákony zveřejněna. Už dříve však vyhrál soudní proces proti společnostem Google a Apple, v němž napadl zobrazování domu z uliční úrovně bez souhlasu – tedy ve službách Google Street View a Apple Look Around.

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