Soudní proces, kterým se zabýval americký federální soud, se týkal obvinění, že Google se po dobu osmi let připojoval k mobilním zařízením uživatelů, aby shromažďoval, ukládal a využíval jejich data, ačkoliv uživatelé v nastavení účtu vypnuli funkci sledování, uvedla agentura Reuters. Uživatelé původně požadovali odškodnění přes 31 miliard dolarů.
Porota uznala Google odpovědným ve dvou ze tří žalob o porušení soukromí podaných žalobci. Zároveň ale rozhodla, že firma nejednala se zlým úmyslem, takže nemusí platit žádné dodatečné sankční odškodnění.
Mluvčí Googlu Jose Castaneda uvedl, že společnost se plánuje odvolat. Podle něj rozhodnutí nebere v úvahu, jak produkty firmy fungují. Zdůraznil, že nástroje Googlu pro ochranu soukromí dávají lidem kontrolu nad jejich daty a když vypnou personalizaci, Google jejich volbu respektuje.
Hromadná žaloba podaná v červenci 2020 tvrdila, že Google pokračoval ve sběru dat uživatelů i přesto, že měli v nastavení tuto funkci vypnutou, a to prostřednictvím spolupráce s aplikacemi, jako jsou Uber, Venmo nebo Instagram od Meta, které využívají určité služby Google Analytics.
Google při soudním procesu uvedl, že shromážděná data byla „neosobní, pseudonymní a uložena na oddělených, zabezpečených a šifrovaných místech“. Společnost dodala, že data nebyla spojena s účty Google ani s identitou konkrétních uživatelů.
Google žalují i ve Francii
Francouzský úřad pro ochranu osobních údajů CNIL na začátku září uložil společnosti Google pokutu ve výši osm miliard korun. Firma podle úřadu nepožádala uživatele o svobodný a informovaný souhlas před tím, než na jejich prohlížeče umístila reklamní cookies. Pokuty patří k nejvyšším, jaké kdy úřad dosud uložil, napsala agentura AFP.
Cookies jsou malé textové soubory, které webům a inzerentům umožňují identifikovat jednotlivé uživatele a sledovat jejich chování na internetu. Google podle CNIL uživatelům služby Gmail zobrazoval reklamy a používal cookies bez jejich souhlasu. Úřad kromě pokuty uložil Googlu, aby do šesti měsíců zajistil, že se reklamy mezi e-maily v příchozí poště uživatelů Gmailu nebudou zobrazovat bez jejich předchozího souhlasu a že uživatelé při vytvoření účtu poskytnou platný souhlas s umístěním reklamních sledovacích souborů. Pokud by Google či jeho irská pobočka lhůtu nedodržely, hrozila by jim pokuta zhruba 2,5 milionu korun za každý den prodlení.
Google uvedl, že rozhodnutí úřadu přezkoumává a připomněl, že uživatelé vždy mohli sami kontrolovat reklamy, které se jim zobrazují. Společnost také uvedla, že během posledních dvou let provedla změny, aby vyhověla požadavkům CNIL, například umožnila snadnější odmítnutí personalizovaných reklam při zakládání účtu a upravila způsob zobrazování reklam v Gmailu.
Nejedná se o jedinou žalobu na společnost, který se týká soukromí uživatelů. Na počátku letošního roku se společnost dohodla na mimosoudním vyrovnání téměř za 32 miliard korun s ameriuckým státem Texas kvůli obviněním, že porušil státní zákony o ochraně soukromí. V dubnu 2024 se Google dohodl s kalifornským federálním soudem, že zničí miliardy záznamů o soukromých aktivitách uživatelů při prohlížení internetu, aby urovnal žalobu, která tvrdila, že firma sledovala lidi, kteří si mysleli, že prohlížejí internet soukromě, a to včetně těch, kteří využívali režim „incognito“.