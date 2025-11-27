Varování pro Nvidii. Spící obr Google se probudil a posiluje v umělé inteligenci

  18:00
Ještě před několika lety se zdálo, že Google zaspal nástup umělé inteligence a ChatGPT jeho dominanci ve vyhledávání ohrozí. Poslední vývoj však naznačuje, že Google je zpět v plné síle, možná silnější než kdy dřív.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Google v posledních měsících své postavení zásadně posílil. Stojí za tím především nová generace jeho velkého jazykového modelu Gemini 3, mohutné investice do vlastní infrastruktury a také rostoucí zájem velkých firem o jeho specializované čipy TPU. Právě ty nyní začala podle informací WSJ zvažovat také Meta, která dosud téměř výhradně spoléhá na grafické procesory od Nvidie, shodují se agentura Bloomberg i například Wall Street Journal .

Model Gemini 3 si v testech vysloužil pochvalu za výrazně lepší schopnosti v logickém uvažování, programování či řešení specializovaných úloh, které dříve činily chatbotům potíže. Google uvádí, že na jeho základě chce postavit celou novou generaci spotřebitelských i firemních produktů. Už nyní má aplikace Gemini podle firmy 650 milionů uživatelů – byť konkurence z OpenAI hlásí ještě vyšší čísla.

„Google byl vždycky černým koněm v AI dostizích,“ řekl Bloombergu analytik Neil Shah. „Je to spící obr, který se teď probudil.“

To se před Vánocemi nehodí. Ceny pamětí letí raketově vzhůru, může za to AI

Důvěra investorů se do výkonu společnosti promítá velmi rychle. Tržní kapitalizace mateřské firmy Alphabet od podzimu narostla skoro o bilion dolarů a přiblížila se hranici čtyř bilionů. Pomohla i zpráva, že Meta údajně jedná o nasazení Google TPU ve svých datových centrech od roku 2027. Akcie Alphabetu na tuto informaci ještě dále posílily, zatímco Nvidia přišla během jediného dne o více než 100 miliard dolarů tržní hodnoty.

Meta chce snížit závislost na Nvidii

Pro Metu by šlo o strategický krok. Podle WSJ zatím není rozhodnuto, jak přesně by TPU využila, každopádně jde o signál, že největší hráči hledají alternativy k extrémně poptávaným čipům od Nvidie, které v posledních dvou letech ovládly celý trh.

Nvidia ale ujišťuje, že s Googlem nadále spolupracuje. „Máme radost z úspěchu Googlu,“ uvedl v úterním prohlášení mluvčí Nvidie. „Udělali v oblasti umělé inteligence velký pokrok a my pokračujeme v dodávkách pro Google.“ Dodal také, že Nvidia je o generaci napřed v porovnání s konkurencí. „Je to jediná platforma, na které běží každý AI model.“

Od her a koček až k superpočítačům. Jak Nvidia svými čipy změnila svět

Google TPU jsou speciálně navržené čipy, optimalizované pro výpočty spojené s trénováním neuronových sítí. Jsou energeticky efektivnější než konkurenční typy a Google na nich postavil i výcvik svého modelu Gemini.

Google ještě před dvěma lety působil jako firma, která se nechala zaskočit tempem inovací. Od té doby však konsolidoval týmy, změnil vedení AI týmu a investoval značné prostředky do sjednocené strategie založené na vlastních modelech a vlastní infrastruktuře. Podle analytiků se to začíná vyplácet: firma nabrala zpět tempo, nadchla investory a zároveň přiměla konkurenty přehodnocovat své strategické závislosti.

„Určitě se dá říct, že Google se s Gemini 3 vrátil do hry,“ uvedl Thomas Husson, analytik společnosti Forrester. „Abych parafrázoval výrok připisovaný Marku Twainovi: zprávy o smrti Googlu byly značně přehnané, ne-li zcela irelevantní.“

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

