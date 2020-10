Google zaplatí médiím miliardu dolarů za využívání jejich obsahu

Americká společnost Google v příštích třech letech zaplatí miliardu dolarů (22,9 miliardy korun) mediálním firmám za to, že bude moci využívat jejich obsah. Ve čtvrtek to oznámil šéf Googlu Sundar Pichai. Je to poprvé, co firma jasně řekla, kdy a kolik hodlá v první fázi dohody s vydavateli platit.