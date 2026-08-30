Trump výnos nařizující přejmenování podepsal ve čtvrtek. Se změnou názvu jezera na hranici s Kanadou přišel v době vyhrocující se obchodní války se sousední zemí. Nový název je závazný pro americké úřady. „Teď je to oficiální, s okamžitou platností,“ prohlásil ve čtvrtek Trump. Podepsaný exekutivní příkaz však uvádí, že změny budou platné do 30 dnů.
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Ontarijské jezero se přejmenuje na Americké, rozhodl Trump. Název je starý 400 let
Celosvětově rozšířená aplikace Google Maps neotálela a změnu už zanesla do svých internetových map. Společnost Google to podle deníku The New York Times (NYT) oznámila v blogovém příspěvku a dodala, že se řídí praxí používání názvu uvedeného v americkém informačním systému zeměpisných názvů.
„Lidé používající Maps v USA uvidí Lake America, ti v Kanadě budou i nadále vidět Lake Ontario a ti mimo USA a Kanadu uvidí oba názvy,“ uvádí Google. Stejně tak Evropanům se Ontarijské jezero zobrazuje v dlouhodobě zavedeném názvu.
Trumpovo rozhodnutí přejmenovat jezero se setkalo s posměchem a pokrčením ramen v Kanadě i po celých Spojených státech a vyvolalo sérii memů a vtipů na sociálních sítích. Samotný Trump sdílel umělou inteligencí vytvořená videa na podporu změny.
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Jméno Ontario pochází z jazyka indiánského kmene Huronů, jehož výraz oniatarí:io znamená „jezero zářících vod“. Provincie Ontario, založená v roce 1867, byla pojmenována podle jezera.
Už v minulosti se Trump rozhodl jednostranně měnit geografické názvy. Mexický záliv tak například přejmenoval na Americký záliv. Toto označení ale neužívá ani řada amerických médií, včetně agentury AP, s níž se kvůli tomu Trump dostal do sporu. Technologický gigant Google však změnu i v tomto případě respektoval.