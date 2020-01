Google přestala zajímat lidská práva, tvrdí bývalý vrcholný manažer

Ross LaJeunesse pracoval ve společnosti Google přes jedenáct let. Posledních šest let před tím, než v květnu firmu opustil, strávil na pozici šéfa mezinárodních vztahů firmy. Podle něj se politika podniku za tu dobu rapidně proměnila.

Když se Google rozhodl více věnovat čínskému trhu, vystavil se možnému dohledu a vlivům ze strany tamní vlády. Námitky ze strany zaměstnanců přitom produktové manažery firmy vůbec nezajímaly, uvedl LeJaunesse v rozhovoru pro agenturu Bloomberg.

Firma navíc začala pracovat i na projektech čistě pro tamní trh, které se například právem na soukromí vůbec nezabývají. Když měl LeJaunesse námitky, odstavili ho podle něj kolegové „na vedlejší kolej“.

„Zrovna v době, kdy se měli na podporu lidských práv zaměřit dvojnásob, se raději rozhodli pro hon za většími zisky a větším růstem hodnoty akcií,“ doplnil v příspěvku na svém blogu. „Firma se kolem mě naprosto změnila,“ řekl Bloombergu. Americká vláda by se podle něj měla do situace vložit a Google více regulovat.

Není přitom jediný, kdo si na praktiky Googlu v oblasti lidských a zaměstnaneckých práv v posledních měsících stěžuje. Většinou se však jedná o bývalé zaměstnance na pozici techniků či inženýrů.

Snadné peníze za mlčení

„Myslím si, že se (ostatní manažeři) bojí,“ řekl LaJeunesse. Podle kritiků velké společnosti jako Google nespokojeným zaměstnancům, kteří by mohli ohrozit jejich reputaci, výměnou za podpis dohody o mlčenlivosti nabízí dobře placené pozice s malým vlivem. Právě to se podle informací televize NBC stalo i LeJaunessovi.

„Hodně z nich se rozhodne sklopit hlavu a dobře vydělávat,“ doplnil bývalý šéf zahraničních vztahů firmy. Společnost za blíže nespecifikovaných okolností opustil loni v dubnu. Proč s informacemi vyšel na veřejnost až teď není jisté. Je však možné, že se mu hodí pozornost.

V listopadu se totiž bude ucházet o pozici senátora za stát Maine. Na to v reakci na jeho prohlášení upozornil i samotný Google. „Přejeme Rossovi hodně úspěchů v jeho politické kariéře,“ uvedl v prohlášení. To, že by se podvoloval vůli čínské komunistické vlády, Google popírá. „V našem odhodlání podporovat dodržování lidských práv jsme neochvějní,“ dodal později Jenn Kaiser, mluvčí společnosti.

Google poté, co byl v Číně jeho vyhledávač zakázán, začal pracovat na tzv. projektu Dragonfly. Měl to být vyhledávač upravený speciálně pro čínský trh, tedy cenzurovaný. Část zaměstnanců však kvůli tomu, co jim přišlo jako úlitba Číně, protestovala. Po negativních reakcích zevnitř i z vnějšku práci na projektu firma údajně v prosinci 2017 ukončila. I přesto se však nejen mimo Google, ale i v něm samotném, najde nemalé množství lidí, kteří prohlášením o zastavení projektu nevěří.