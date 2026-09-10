Google posílí ve Finsku infrastrukturu pro AI, investuje přes 13 miliard eur

Finsko se stalo magnetem pro datová centra. Díky chladnému podnebí je zde levnější zvládání tepla produkovaného datovými centry a země také disponuje velkým množstvím elektřiny s nízkými emisemi oxidu uhličitého, kterou zajišťují jaderné, větrné a vodní elektrárny. Svá centra zde mají mimo jiné Microsoft a čínská ByteDance, vlastník TikToku.
Alphabet letos zvýšil své globální investice na 195 miliard až 205 miliard dolarů (4,1 bilionu až 4,3 bilionu Kč), aby uspokojil rostoucí poptávku po výpočetním výkonu.
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Teplo z datových center hřeje Finy. Někde už se rozloučili i s teplárnami
Investice ve Finsku zahrnuje datová centra, modernizaci elektrické sítě a projekty zaměřené na čistou energii a baterie, které budou určené pro služby jako Gemini, vyhledávání, mapy a YouTube. Realizace je plánována na roky 2027 a 2028 a po dokončení by měla podpořit zhruba 7 000 pracovních míst.
Finská energetická společnost Fortum uvedla, že dohoda zahrnuje i smlouvu na odběr až 50 procent produkce energie jedné ze dvou finských jaderných elektráren. Smlouva je na 22 let.
Google působí ve Finsku od roku 2009, kdy koupil bývalou papírnu ve městě Hamina a přeměnil ji na datové centrum. Od té doby svoji přítomnost v zemi postupně rozšiřuje.
Přilákání investic do datových center je prioritou pravicové vlády premiéra Petteriho Orpa. Země se potýká s rekordně vysokou nezaměstnaností a pomalým ekonomickým růstem, upozornila agentura AFP.