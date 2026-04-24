Google investuje 40 miliard dolarů do firmy Anthropic. Chtějí spolupracovat na AI

Společnost Anthropic podle agentury Bloomberg uvedla, že Google se zavázal, že do ní v první fázi investuje deset miliard dolarů. Dalších 30 miliard dolarů bude následovat, pokud výsledky firmy Anthropic dosáhnou stanovených cílů.
Nový AI model by ohrozil všechny systémy, přístup je zatím jen pro vyvolené
Podobnou dohodu tento týden ohlásila společnost Anthropic s internetovým obchodem Amazon. Ten v první fázi do firmy Anthropic investuje pět miliard dolarů a v případě splnění stanovených cílů dalších 20 miliard dolarů.
Společnost Anthropic založili v roce 2021 bývalí zaměstnanci firmy OpenAI, která vyvinula populární chatovací systém ChatGPT. Vlajkovým produktem společnosti Anthropic je chatbot Claude, který byl uveden na trh v roce 2023.
Anthropic proti vládě USA. Jak se AI firma rozhádala s Pentagonem
Google, který je součástí technologického konglomerátu Alphabet, provozuje nejpoužívanější internetový vyhledávač na světě a je světovou jedničkou v internetové reklamě. Stojí rovněž za operačním systémem Android, který používají téměř všichni výrobci chytrých telefonů.