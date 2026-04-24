Google investuje 40 miliard dolarů do firmy Anthropic. Chtějí spolupracovat na AI

  19:22
Americký internetový gigant Google hodlá investovat až 40 miliard dolarů (přes 830 miliard Kč) do firmy Anthropic zaměřené na umělou inteligenci (AI). Informovala o tom agentura Bloomberg. Dodala, že investice prohloubí spolupráci mezi oběma podniky, které jsou v oblasti AI zároveň partnery i konkurenty.

Dario Amodei, zakladatel start-upu Anthropic. (23. ledna 2025) | foto: Profimedia.cz

Společnost Anthropic podle agentury Bloomberg uvedla, že Google se zavázal, že do ní v první fázi investuje deset miliard dolarů. Dalších 30 miliard dolarů bude následovat, pokud výsledky firmy Anthropic dosáhnou stanovených cílů.

Podobnou dohodu tento týden ohlásila společnost Anthropic s internetovým obchodem Amazon. Ten v první fázi do firmy Anthropic investuje pět miliard dolarů a v případě splnění stanovených cílů dalších 20 miliard dolarů.

Společnost Anthropic založili v roce 2021 bývalí zaměstnanci firmy OpenAI, která vyvinula populární chatovací systém ChatGPT. Vlajkovým produktem společnosti Anthropic je chatbot Claude, který byl uveden na trh v roce 2023.

Google, který je součástí technologického konglomerátu Alphabet, provozuje nejpoužívanější internetový vyhledávač na světě a je světovou jedničkou v internetové reklamě. Stojí rovněž za operačním systémem Android, který používají téměř všichni výrobci chytrých telefonů.

