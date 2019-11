Přestaňte špehovat, Amnesty viní Google a Facebook z porušování lidských práv

19:42 , aktualizováno 19:42

Amnesty International obvinilo technologické giganty, kteří dominuji internetu, z porušování lidských práv. V nové zprávě organizace tvrdí, že by Google a Facebook měli upustit od svého obchodního modelu, který je založený na „sledování“.

Facebook, Google and Twitter logos are seen in this combination photo from Reuters files. REUTERS/File Photos | foto: Reuters