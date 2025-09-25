Googlu hrozí v EU, že dostane další antimonopolní pokutu. Plánuje se odvolat

Komise již tento měsíc vyměřila společnosti Google pokutu 2,95 miliardy eur (téměř 72 miliard Kč). Dospěla totiž k závěru, že firma upřednostňovala své vlastní služby v technologií zobrazování online reklamy na úkor konkurence a online vydavatelů. Podle EK tak podnik zneužíval svého postavení na trhu. Google uvedl, že toto rozhodnutí považuje za chybné a hodlá se proti němu odvolat.
Postup EK kritizoval také americký prezident Donald Trump, který pokutu označil za nespravedlivou a naznačil možnost odvetných opatření.
Další pokuta by podle zdrojů agentury Reuters měla souviset s březnovým obviněním, že firma Google upřednostňuje vlastní specializované vyhledávací služby, jako jsou Google Shopping, Google Hotels a Google Flights, před službami konkurenčních společností.
Zdroje uvedly, že Google se této pokutě ještě stále může vyhnout, pokud přijde s novými návrhy, které by rozptýlily obavy EK z omezování hospodářské soutěže. Firma už navrhla několik opatření k rozptýlení těchto obav a odvrácení pokuty, nepodařilo se jí však potlačit kritiku ze strany cenových srovnávačů, leteckých společností, hotelů a maloobchodníků, napsala agentura Reuters.