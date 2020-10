Zákonodárci v USA volají po dělení technologických gigantů kvůli monopolům

Zpráva podvýboru, který má na starosti také antimonopolní záležitosti, navrhuje změnit zákony tak, aby odpovídaly digitálnímu věku. Hlavní slovo mají v podvýboru členové opoziční Demokratické strany. Republikáni prezidenta Donalda Trumpa mají k návrhům připomínky, zejména co se týče části, která hovoří o rozdělení firem. Takový scénář totiž předpokládá, že by se například Google musel zbavit videokanálu YouTube a Facebook by musel totéž učinit s platformami Instagram a WhatsApp.

Ve zprávě, která má téměř 450 stran, opoziční demokraté uvádějí závěry svého zkoumání založené na rozhovorech a záznamech ve zhruba 1,3 milionu dokumentů, které při vyšetřování prošli.

Google má podle zprávy monopol na trhu internetových vyhledávačů, Facebook na trhu sociálních sítí. Amazon a Apple mají významné a pevné postavení v americkém online maloobchodu a v oblasti mobilních operačních systémů a obchodu s aplikacemi. Podle předsedy podvýboru Jerrolda Nadlera se společnosti též provinily tím, že využily svou sílu na trhu protisoutěžním způsobem.

„Zjednodušeně řečeno, tyto společnosti kdysi bývaly nešikovnými startupy, jenž se postavily statusu quo. Nyní se však staly potomky monopolů, které jsme naposledy viděly v éře ropných baronů a železničních magnátů,“ píše se ve zprávě.

Konkurenci smetla pandemie

Podvýbor rovněž požaduje, aby Kongres přijal legislativu, která by technologické giganty donutila rozbít jejich impéria a ztížila by jim možnosti akvizovat další společnosti, píše Deutsche Welle.

Pokud by k tomu skutečně došlo, šlo by o největší změny v amerických antimonopolních zákonech pro technologické společnosti od dob, kdy tamější federální vláda řešila dominantní postavení Microsoftu před víc jak dvaceti lety.



Slyšení všech čtyř generálních ředitelů firem se uskutečnilo na konci července. Demokratický zastupitel za Massachusetts David Cicilline tehdy komentoval, jaké bude mít dopady pandemie na postavení těchto gigantů.

„Tyto technologické firmy byly vnímány jako titáni našeho trhu už před pandemií. Po covidu však budou ještě silnější, protože mnoho rodin začalo upřednostňovat online nákupy, komunikují na sociálních sítích a firmy profitují. Naopak běžné obchody a jejich konkurence se řítí do největší ekonomické krize v moderních dějinách,” uvedl Cicilline.