Urazil se a dal výpověď. Google ho přilákal zpět, přišlo to na šedesát miliard

Noam Shazeer je spoluautor klíčového výzkumu, na němž stojí současný boom umělé inteligence. Stál v čele týmu, který vyvinul chatbota, ale Google ho odmítl dát na trh. Shazeer se urazil, odešel a založil startup Character.AI. Ochlazení zájmu investorů tento projekt zahnalo do úzkých. Toho Google využil, aby získal svůj někdejší klíčový mozek zpět.

Vysoký výnos Na Shazeera podle insiderů připadly z peněz od Google stovky milionů dolarů.

To je extrémně vysoký výnos pro zakladatele, který svou společnost ani neprodal, ani nepřivedl na burzu.

Oficiálně je investice za 3,7 miliardy dolarů platba za licence na technologii, kterou Character vyvinul. Všem zasvěceným je však podle deníku The Wall Street Journal (WSJ) jasné, že o licence v podstatě nejde: klíčová je ta část dohody, podle níž bude Shazeer znovu pracovat pro Google.

Vedení firmy chtělo tohoto experta doslova za každou cenu. Nevadilo ani, že při svém odchodu Google veřejně kritizoval. Tvrdil totiž, že firma má při vývoji AI příliš velkou averzi k riziku.

Závratná investice do přilákání jednoho pracovníka, byť špičkového, přilila olej do ohně debaty o nákladech na vývoj umělé inteligence. „Noam je v tomto oboru jednoznačně skvělý člověk. Ale opravdu 20krát lepší než ostatní?“ cituje WSJ Christophera Manninga, šéfa laboratoře umělé inteligence na Stanfordské univerzitě.

Začal fiaskem

Noam Shazeer nastoupil do společnosti Google již v roce 2000. Jeho prvním velkým projektem bylo vybudování systému pro zlepšení funkce opravy pravopisu vyhledávače. Upozornil na sebe tím, že tehdejšího generálního ředitele Erika Schmidta požádal o přístup k obrovské výpočetní kapacitě v podobě tisíců počítačových čipů – už tenkrát vyvíjel řešení na bázi umělé inteligence.

Projekt sice selhal, ale Shazeer udělal na šéfa Googlu velký dojem. „Pokud je na světě někdo, na koho bych si vzpomněl, že má šanci vybudovat AI s inteligencí na lidské úrovni, bude to on,“ řekl Schmidt během jednoho z rozhovorů.

V roce 2017 Shazeer se sedmi dalšími výzkumníky Google publikovali článek nazvaný Attention is All You Need (Vše, co potřebujete, je pozornost), v němž podrobně popisuje počítačový systém, který dokáže generovat souvislý text tak, že ho prodlužuje o nejpravděpodobnější příští slovo. Tato práce se stala základem technologie generativní umělé inteligence a odstartovala její rozvoj.

Nebudu tvořit do šuplíku!

Shazeer, společně s kolegou z Googlu Danielem De Freitasem, vytvořil chatbota, který se původně jmenoval Meena. Na konci roku 2020 byl tento model téměř dvojnásobný oproti tehdejšímu chatbotu OpenAI, GPT-2 a byl trénován na téměř desetinásobném objemu textu. V interním memorandu Meena Eats the World (zhruba: Meena spolkne svět) Shazeer předpověděl, že by tento chatbot mohl nahradit vyhledávač Google a generovat tržby v miliardách dolarů, uvedli podle WSJ lidé obeznámení s dokumentem.

Vedení společnosti Google však odmítlo chatbota nasadit s poukazem na rizika ohledně bezpečnosti a spravedlnosti. V reakci na to Shazeer a De Freitas v Google v roce 2021 skončili a založili konkurenční AI projekt Character.AI.

Došly jim peníze

Cílem startupu Character bylo nabízet uživatelům (placenou) interakci s chatboty, kteří by poskytovali praktické rady nebo napodobovali celebrity typu Elon Musk nebo různé fiktivní postavy z filmů či her. „Bude to super, super užitečné pro spoustu lidí, kteří jsou osamělí nebo v depresi,“ nechal se Shazeer slyšet v roce 2023.

Character.AI získala v posledním investičním kole 150 milionů dolarů, při ocenění na miliardu dolarů. Přestože má podle svého tvrzení více než 20 milionů aktivních uživatelů, investice a tržby nestačily pokrýt rostoucí náklady na vývoj a provoz. Firma se dostala do problémů s cash-flow – a investice od Googlu byla pro startup spásou.

Ten tak bude pokračovat ve svém byznysu, ale už bez Shazeera, De Freitase a jejich asi 30 kolegů, kteří se připojili ke Googlu.

Teď už odvážněji

Lidé v Google, s nimiž WSL mluvil, nevědí, co firma udělá s technologií, kterou od společnosti Character licencovala. Důležité ale je, že Shazeer, na pozici viceprezidenta Google, řídí práci stovek špičkových expertů na vývoji Gemini, chatbota na úrovni konkurenčního ChatGPT nebo Mistral.

A také je důležité, že Google mění strategii. Spoluzakladatel této společnosti Sergey Brin, který v jednáních o návratu Shazeera hrál klíčovou roli, na nedávné konferenci uvedl, že společnost byla při nasazování aplikací AI dříve „příliš ostýchavá“. Nyní podle Brina Google vyvíjí a spouští technologii AI tak rychle, jak jen může.