Porota došla k závěru, že technologické společnosti při navrhování a provozování svých platforem jednaly nedbale a že jejich nedbalost byla podstatným faktorem, který způsobil žalující straně škodu.
„S verdiktem uctivě nesouhlasíme a vyhodnocujeme naše právní možnosti,“ uvedl mluvčí Mety. Mluvčí Googlu prohlásil, že společnost plánuje odvolání.
Žalobu vznesla 20letá žena, která uvedla, že na videoplatformě YouTube vlastněné firmou Google a na síti Instagram provozované společností Meta si v dětství vypěstovala závislost kvůli designu poutajícímu pozornost.
Jako gamblerství či drogy. Meta a Google čelí obvinění, že u dětí pěstují závislost
Žaloba se zaměřila spíše na design než na obsah platforem, což společnostem ztížilo vyhnout se odpovědnosti, píše Reuters. Mezi žalovanými stranami byly také společnosti Snap a TikTok. Obě však spor před začátkem soudního procesu urovnaly.
Právník ženy Mark Lanier v závěrečné řeči vylíčil případ jako příběh o chamtivosti velkých korporací. Funkce jako nekonečné scrollování, automatické přehrávání videí, oznámení a počítání lajků podle něj byly navrženy tak, aby u mladých lidí vyvolávaly nutkavé používání.
Rozhodnutí poroty by mohlo ovlivnit tisíce podobných případů týkajících se technologických společností. Nejméně polovina amerických teenagerů používá Youtube či Instagram.